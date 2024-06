Die Spitzenkandidaten der Grünen, die bei den Wahlen zum Europäischen Parlament 18 ihrer 71 Sitze verloren haben, sagen, dass ihre Unterstützung weiterhin notwendig ist, um eine stabile Mehrheit und die Wiederwahl von Ursula von der Leyen als Präsidentin der Europäischen Kommission zu gewährleisten.

Die Grünen werden Ursula von der Leyen bei ihrer Kandidatur für eine zweite Amtszeit als EU-Kommissionspräsidentin nicht unterstützen, es sei denn, sie werden in eine breite, Koalition der politischen Mitte mit deren konservativer Europäischer Volkspartei einbezogen, sagten Fraktionsvorsitzende, während sie gleichzeitig signalisierten, dass sie zu Kompromissen bei Umweltzielen bereit sind.

"Wir glauben, dass die vier Parteien die einzige Möglichkeit sind, eine stabile pro-europäische, pro-demokratische und pro-ukrainische Mehrheit zu schaffen", sagte der Ko-Vorsitzende der Grünen/EFA-Fraktion und gemeinsame Kandidat für den Spitzenposten in der EU-Exekutive, Bas Eickhout, am Mittwoch vor einem ersten Treffen nach den Wahlen in Brüssel zu Reportern.

Der niederländische Abgeordnete nannte die drei Bedingungen, die von der Leyen selbst für diejenigen aufgestellt hat, die mit der EVP zusammenarbeiten wollen, sowie für noch ungebundene Europaabgeordnete, die sich der Fraktion in den kommenden Wochen anschließen wollen.

In einer Rede in der Wahlnacht am vergangenen Sonntag, nachdem klar wurde, dass die EVP die größte Fraktion im Parlament bleiben und sogar Sitze hinzugewinnen würde, machte von der Leyen sofort Angebote an die Sozialdemokraten und an die liberale Renew Fraktion.

Eickhout sagte, er betrachte es nicht als Brüskierung, dass von der Leyen die Grünen nicht erwähnt habe und verwies auf den EVP-Fraktionsvorsitzenden Manfred Weber, der verlauten ließ, die Suche nach einer stabilen Mehrheit werde mit Dreiergesprächen beginnen. Von der Leyen könne sich nicht einmal innerhalb ihrer eigenen Fraktion auf volle Unterstützung verlassen, sagte Eickhout, in Anspielung auf die französische und die slowenische EVP Delegation.

"Unsere Schlussfolgerung ist ganz klar", sagte Eickhout. "Die einzige Möglichkeit, eine stabile Mehrheit zu schaffen, ist eine vierte Partei, und die einzige Partei, die die drei Kriterien, die sie selbst definiert hat, erfüllen kann, sind wir."

"Wir sind zu Gesprächen bereit und wir sind bereit, sie zu unterstützen - wenn wir Teil einer Koalition sind", sagte Eickhout.

Die Ko-Vorsitzende der Grünen/EFA Terry Reintke betonte, dass die Grünen keinen politischen Pakt mit der ultrakonservativen EKR-Fraktion eingehen würden, in der die Partei Fratelli d'Italia von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni beheimatet ist und die die Wahlen in Italien gewonnen hat.

Sie signalisierte jedoch, dass die Grünen zu Kompromissen bei Aspekten der EU-Umweltpolitik bereit wären, gegen die die EVP im Vorfeld der Wahlen eine Gegenreaktion angeführt hatte.

"Ein Rückzieher beim Green Deal ist offensichtlich etwas, das einige Teile der Kräfte, mit denen wir verhandeln werden, tun wollen", sagte Reintke. "Wenn man Verhandlungen beginnt, wird man natürlich nicht 100 Prozent von dem bekommen, was im grünen Programm stand", räumte sie ein.

"Und jetzt sind wir bereit, Teil dieser Mehrheit zu werden, weil wir die Gefahr sehen, dass die Mehrheit nach rechts rückt", sagte Reintke. "Wir sind kompromissbereit, wir sind pragmatische Politiker."