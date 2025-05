Von Euronews

Die Präsidentin der Europäischen Investitionsbank, Nadia Calviño, sprach auf der COP29 in Baku mit Euronews über die wichtige Rolle des Privatsektors und der Wirtschaft im grünen Wandel. Sie hob hervor, dass Investitionen in die Anpassung genauso entscheidend seien wie Investitionen in die Prävention.

Die spanische Wirtschaftswissenschaftlerin betonte, dass die wirtschaftlichen Folgen extremer Wetterereignisse, die immer häufiger und intensiver auftreten, unvermeidlich seien.

Calviño erklärte, dass Investitionen in Widerstandsfähigkeit, Anpassung und Prävention unerlässlich seien: "Ein Dollar, der in Anpassung und Widerstandsfähigkeit investiert wird, spart fünf bis sieben Dollar für Reparaturen und Schadensersatz. Und natürlich gibt es Schäden, die irreparabel sind, wie der Verlust von Menschenleben."

Sie verwies zudem auf eine Umfrage der Europäischen Investitionsbank, der zufolge 94 Prozent der Bevölkerung der Meinung sind, dass Klimaschutzmaßnahmen künftig höchste Priorität haben sollten.