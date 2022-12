In nicht einmal einer Woche ist Weihnachten, und spätestens jetzt sitzt all jenen, die noch nichts Passendes für die Liebsten gefunden haben, die blanke Angst im Nacken.

Und genau dieses Gefühl der grausigen Verzweiflung könnte zu unglücklichen Missgriffen führen, die Sie an Heiligabend unbedingt vermeiden sollten.

Unsere Kulturredaktion hat eine (nicht vollständige) Liste der scheußlichsten Geschenke für Kinder zusammengestellt, die besser nicht unter dem Tannenbaum landen.

Die Rede ist hier nicht von Spielzeug, das trötet oder plärrt, sondern richtig harten Sachen, die einem Angst und Bangen machen.

Zum Beispiel ein auf den ersten Blick harmlos anmutender, mit schönen Ornamenten verzierter Holzwürfel, der es sich in sich hat. Kenner der "Hellraiser"-Filmreihe wissen Bescheid: Lament Configuration, so heißt der Würfel, öffnet das Tor zu einer anderen Dimension, in der Zenobiten genannte Wesen mit unvorstellbaren sinnlichen Erfahrungen experimentieren.

Pinhead mit dem Würfel New World Pictures

Gewissermaßen die Hölle im Spielzeugformat - aber nein, das ist ja nur eine Replik. Aber trotzdem ein bisschen eigentümlich auf dem Gabentisch.

Der US-amerikanische Konzern Walmart bewirbt den Hades-Würfel als "Denkspiel" - also eher was für die cleveren Weihnachtsmäuse (mit starken Nerven!).

Werbung für das Denkspiel Walmart

Haben wir dieses Jahr nicht schon genug gelitten, ohne das Schicksal herauszufordern? Brauchen wir dazu noch ein unschuldiges Kind, das dank Hellraiser-Puzzlebox eine Spaltung von Zeit und Raum und damit den Bösewicht Pinhead aus den Tiefen der Hölle heraufbeschwört? Und taktische Geschicke entwickelt, um die Zenobiten wieder loszuwerden - durch das Opfern von fünf Menschenleben?

Wenn Sie das daneben fanden, es geht noch schlimmer in der Spielzeugauswahl. Wozu zum Beispiel ist die "Shave my Baby"-Puppe gut?

Das rasierbare Baby Imgur

Na klar, zum Abrasieren der in diesem Fall üppigen Körperbehaarung. Klingt babarisch, und doch kommt es immer wieder mal vor, dass Kinder ihren Lieblingspuppen hässliche Stoppelschnitte verpassen. Mit "Shave my Baby" dürfen sie das.

Wenn Kinder Feuer legen...

Was für künftige Pyromanen ist die "My first fire"-Box - samt Kraftstoffkanister, mit dem kleine Brandstifter 1-A Kokeln lernen.

Kokeln für Anfänger Kindex

E.T. der Außerirdische war schon immer ein gern gesehener Weihnachtsgast. In dieser Version l gibt es nur seinen magischen Finger, der im Film Wunden heilen kann - und auf dem Gabentisch verflixt wie ein Sextoy für Erwachsene anmutet.

E.T.-Finger-Lampe Knickerbocker

Bär mit Ballknebel Imgur

Auch der ballspuckende Teddybär, der Erinnerungen an eine Knebelfolterszene in Quentin Tarantinos "Pulp Fiction" wachruft, scheint nicht ganz dem Kinderuniversum zu entsprechen.

Die Puppe, die ein Baby kriegt...

Dafür hat das Puppenset "Baby’s First Baby" geradezu aufklärerischen Charakter. Es handelt sich um ein Baby samt Windel, Fläschchen und Embryo. Ah ja, der Kreislauf des Lebens ...

Baby und Embryo, die Dinge des Lebens ... Huffington Post

Mit unserem letzten Horrorgeschenk könnte man den Weihnachtsabend im Notfall tatsächlich friedlich ausklingen lassen: eine Zwangsjacke für Kinder. Ein Schelm, der Böses dabei denkt ...

Viel Spaß beim Einkaufen - und kaufen Sie verantwortungsvoll!