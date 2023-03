Welches Land hat die meisten Oscars für fremdsprachige Filme gewonnen?

In diesem Jahr sind vier europäische Filme (belgisch, deutsch, irisch und polnisch) und ein argentinischer Beitrag für den Oscar für den besten fremdsprachigen Film nominiert worden. Werfen wir einen Blick zurück in die Geschichte der Oscars, um zu sehen, welche Länder am erfolgreichsten waren.

Italien hat die meisten Auszeichnungen für ausländische Filme bei den Oscars erhalten. Auch wenn in diesem Jahrhundert nur ein italienischer Film den Oscar gewonnen hat, war Italien in der goldenen Ära des Cinema Italiano immer der große Favorit. Insgesamt erhielt das südeuropäische Land 14 Auszeichnungen bei 32 Nominierungen.

Französische Ausnahme

Frankreich ist Italien mit mehr Nominierungen (41) auf den Fersen, hat aber nur 12 Mal den Preis gewonnen. Die französische Filmindustrie hat seit drei Jahrzehnten keine glorreiche Nacht mehr erlebt, denn der letzte Film, der ausgezeichnet wurde, war Indochine im Jahr 1993.

Japan liegt mit 5 Auszeichnungen, von denen die beiden letzten 2009 und 2022 verliehen wurden, weit abgeschlagen auf dem dritten Platz. Die ersten drei Preise wurden in den Anfangsjahren der Oscar-Geschichte verliehen

Und der Oscar geht an...

Der Academy Award für den besten ausländischen Film wird in seiner heutigen Form seit 1956 verliehen, aber ursprünglich war er 1947 ein Ehrenpreis.

Er wurde vom Obersten Rat der Akademie ohne andere nominierte Filme im Wettbewerb ausgewählt. Während der Laufzeit des Preises vergab der Verwaltungsrat vier Auszeichnungen an Italien, Frankreich und Japan gewannen jeweils drei, und 1950 wurde eine französisch-italienische Koproduktion ausgezeichnet.

Als nächstes sind zwei europäische Länder an der Reihe, die sich beide über vier Auszeichnungen für ihre Filme freuen können: Spanien und Dänemark. Insgesamt wurden 20 spanische Filme nominiert, gegenüber 14 dänischen.

Schweden ist etwas Besonderes, da ein und derselbe Regisseur, Ingmar Bergman, den Preis dreimal gewonnen hat. Um das ins rechte Licht zu rücken: Er hat 10 Mal im Wettbewerb gewonnen, während die gesamte schwedische Filmindustrie 16 Oscar-Nominierungen in dieser Kategorie erhalten hat.

Russische Filme haben vier Oscars für den besten ausländischen Film erhalten, 3 davon stammen aus der Sowjetzeit.

Nicht-englischsprachige Filme in der Kategorie Bester Film

Nur zwei nicht-englischsprachige ausländische Filme haben in der Kategorie Bester Film triumphiert: "The Artist" im Jahr 2012, ein französischer Film, der hauptsächlich aus Stummfilmen besteht, und der südkoreanische Film "Parasite", der 2020 als erster nicht-englischsprachiger Gewinner in die Geschichte einging.

In diesem Jahr kann der deutsche Antikriegsfilm "All quiet on the Western front" Geschichte wiederholen, und das nicht nur in sprachlicher Hinsicht. Im Jahr 1930 wurde der erste Film, der auf dem gleichnamigen Roman von Erich Maria Remarque basiert, mit dem Oscar für den besten Film ausgezeichnet.