Von euronews

Vergib ihnen Vater, denn sie haben sich an die Stange gesetzt. Ein französischer Pfarrer hat Morddrohungen erhalten, nachdem in seiner Kirche eine ausverkaufte Pole-Dance-Aufführung stattgefunden hatte.

Daniel Boessenbacher, Pfarrer der protestantischen Kirche Saint-Guillaume im ostfranzösischen Straßburg, sagte der Nachrichtenagentur AFP, er habe die Polizei auf die Drohungen aufmerksam gemacht, nachdem er zwei anonyme Briefe erhalten habe.

"Es besteht kein Zweifel, dass es sich um eine Show mit Stabat Mater und Stangentanz handelt", sagte er.

Ein Verein für Barockmusik und darstellende Kunst, Passions Croisées (Verwobene Passionen), hatte die Kirche letzte Woche für zwei Aufführungen von Giovanni Battista Pergolesis lyrischer Sequenz Stabat Mater gemietet, die sie mit Tanz- und Stangentanzeinlagen kombinierten.

Die Zeitung Dernières Nouvelles d'Alsace schrieb, der Stangentanz des Turners und ehemaligen französischen Meisters im Stangentanz, Vincent Grobelny, sei "gekonnt, athletisch, anmutig, frech und, manche würden sagen, sexy" gewesen und habe das Publikum "in Atem gehalten".

Der Priester beschrieb das Programm des Abends als "kokett, aber sanft" und räumte ein, dass es "einigen nicht gefallen hat". Passions Croisées beim Auftritt in der protestantischen Kirche Saint-GuillaumeFacebook

Es waren zwar keine Showgirls in einer Kirche, und es gab auch keine schlüpfrigen Szenen, aber die Aufführung reichte offenbar aus, um einige Leute rot sehen zu lassen. In einem der Drohbriefe wurde gefordert, dass die Gemeindemitglieder "geköpft" werden sollten, und es wurde hinzugefügt, dass dies "keine Kirche, sondern ein Kabarett" sei.

In einem anderen Brief hieß es über den Pfarrer, dass "sein Kopf abgeschlagen werden muss, weil er die Schlüssel unserer heiligen Kirche einer tanzenden Schlange überreicht hat".

Boessenbacher sagte, dass Programme für die Show mit Sätzen wie "Du wirst sterben" oder "Du kommst in die Hölle" unter die Kirchentür geschoben wurden.

"Wir sind es gewohnt, Reaktionen zu bekommen, aber keine Morddrohungen", sagte der 54-Jährige.

Boessenbacher schrieb in einem Facebook-Post: "Ich hatte nicht geplant, am ersten Tag der Karwoche Zeit auf der Polizeiwache zu verbringen. Aber nun gut... Meine Aufgeschlossenheit hört auf, wenn Pseudo-Christen anonyme Mails an die Gemeinde schicken. (...) Ich schreibe Pseudo-Christen, weil ich nicht weiß, wo in den Evangelien Jesus darum bittet, Todesdrohungen zu verschicken. Natürlich wurde eine Anzeige erstattet."

Tatsächlich lässt sich Boessenbacher von den Drohungen nicht abschrecken: "Ich glaube, die Kirche muss sich der Welt öffnen." Für Ende Mai und Anfang Juni sind zwei weitere Aufführungen in der Kirche Saint-Guillaume geplant, bei denen Pole Dance und Oper kombiniert werden sollen.

Wir sind gespannt, ob Paul Verhoeven die Rechte an dem Stück erwirbt und uns mit einer weiteren schwulen filmischen Extravaganz beglücken wird.