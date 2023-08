Wo wir gerade von schlechtem Geschmack sprechen...

Das Schnellrestaurant Honky Donky in Rafaela, Argentinien, hat seinen "Ana-Frank-Burger" und seine "Hitler-Pommes" nach Kritik aus der örtlichen jüdischen Gemeinde vom Markt genommen.

Die Comunidad Judía de Rafaela verurteilte das Restaurant wegen der Namensgebung und gab auf ihrer Facebook-Seite eine Erklärung ab, in der die Organisation ihre "Abscheu und Empörung" zum Ausdruck brachte.

"Angesichts der Tatsache, dass ein Fast-Food-Restaurant in unserer Stadt die Namen von Anne Frank und Adolf trivialerweise für die Benennung seiner Produkte verwendet, bringt die Jüdische Gemeinde von Rafaela ihre tiefe Ablehnung und Empörung zum Ausdruck und kündigt an, dass wir rechtliche Schritte einleiten werden, die dem fraglichen Umstand entsprechen", heißt es in der Erklärung.

Doch das ist noch nicht alles.

Zu den anderen Pommes frites, die immer noch angeboten werden, gehören "Benito", "Gengis" und "Mao", benannt nach dem italienischen Faschistenführer, dem mongolischen Eroberer und dem chinesischen kommunistischen Diktator.

Der "Ana Frank"-Burger und die "Adolf"-Pommes frites auf dem Werbematerial von Honky Donky Twitter (X) - Honky Donky

Man beachte, dass sie nicht einmal die Schreibweise von "Dschingis" richtig hinbekommen haben.

Die Kette wird nun immerhin keine "Holocaust-Gerichte" mehr anbieten, die nach Anne Frank und dem Nazi-Diktator benannt sind, und entschuldigte sich in den sozialen Medien für die Marketingkampagne.

Der "Ana Frank"-Burger wurde nach Anne Boleyn umbenannt, der zweiten Frau des englischen Königs Heinrich VIII. Das Restaurant kündigte außerdem an, in Kürze neue Hamburger und Pommes frites auf den Markt zu bringen, die nach positiven Persönlichkeiten wie Gandhi, Mutter Teresa, Martin Luther King Jr. und dem Dalai Lama benannt sind.

Wie inspirierend.

Hoffen wir, dass sie die Schreibweise richtig hinbekommen. Oder wie wäre es mit einem ganz anderen, weniger bizarren Konzept?

Dem südamerikanischen Staat, der nach dem Zweiten Weltkrieg bereits in dem Ruf stand, ein Zufluchtsort für ranghohe Nazis zu sein, hat das Restaurant keinen Gefallen getan. Nach der Niederlage Deutschlands 1945 ließ der argentinische Präsident Juan Perón seinen Geheimdienst einigen ehemaligen Nazifunktionären, insbesondere solchen mit wissenschaftlichen und technischen Kenntnissen, die Flucht ermöglichen. Dazu gehörten berüchtigte Nazischergen wie Adolf Eichmann und der "Todesengel" Josef Mengele.