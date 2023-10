Britney Spears: habe in Beziehung mit Justin Timberlake abgetrieben

Der US-Popstar, der von 1999 bis 2002 mit Timberlake liiert war, enthüllt dies in ihren Memoiren. Sie behauptet, er habe "kein Vater sein" wollen.

WERBUNG

Die Welt wartet auf ein Buch. Genauer gesagt, auf die Memoiren eines Stars: Britney Spears' "The Woman in Me", das ab dem 24. Oktober in den Regalen steht.

Laut Vorablektüre schreibt Britney Spears, dass sie vor mehr als 20 Jahren eine Abtreibung gehabt habe. Damals sei sie mit Justin Timberlake zusammen gewesen.

"Hätte man es mir überlassen, hätte ich es nie getan", schreibt sie über den Eingriff. Der Auszug aus dem Buch wurde im People Magazine veröffentlicht. "Und doch war sich Justin so sicher, dass er kein Vater sein wollte."

Laut Auszug bezeichnet sie die Abtreibung als "eines der quälendsten Dinge, die ich je in meinem Leben erlebt habe".

Die Schwangerschaft "war eine Überraschung, aber für mich war es keine Tragödie", schrieb sie und sagte, dass sie mit Timberlake eine Familie gründen wollte. "Aber Justin war definitiv nicht glücklich über die Schwangerschaft. Er sagte, wir seien noch nicht bereit für ein Baby in unserem Leben, wir seien viel zu jung", schrieb sie.

Britney Spears und Justin Timberlake, 8. Januar 2001 Mark J. Terrill/AP

Die Sängerin war 17, als sie im Jahr 1999 mit dem damaligen NSYNC-Star Timberlake zusammenkam. Das Paar trennte sich im Jahr 2002. Es ist unklar, wann die Schwangerschaft stattgefunden haben soll.

Spears, die in den sozialen Medien sehr aktiv ist, hat seit der Veröffentlichung der People-Meldungen weder auf Instagram noch auf X veröffentlicht oder kommentiert.

Spears' lang erwartete Memoiren werden am 24. Oktober veröffentlicht, nur wenige Monate nach der Bekanntgabe ihrer Scheidung von Sam Asghari, und versprechen, Licht in die turbulenten Jahrzehnte der heute 41-Jährigen im Rampenlicht zu bringen. Das Hörbuch wird von der Schauspielerin Michelle Williams gesprochen.