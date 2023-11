Von Euronews mit AP

In Jakarta hat es Proteste und Demonstrationen wegen der LGBTQ+-Unterstützung der britischen Band Coldplay gegeben.

WERBUNG

Mehr als 200 konservative Muslime demonstrierten in der indonesischen Hauptstadt und forderten die Absage eines Coldplay-Konzerts an diesem Abend wegen der Unterstützung der britischen Band für die LGBTQ+-Gemeinschaft.

Die Demonstranten marschierten etwa 1 Kilometer vom Konzertort in Jakarta entfernt, wo die Band auftreten sollte, und hielten ein großes Banner mit der Aufschrift: "Coldplay-Konzerte ablehnen, absagen und auflösen".

Sie bezeichneten die Band als "LGBTQ+-Propagandisten" und sagten, "ihre Haltung schade dem Glauben und der Moral".

Dieselbe Protestgruppe veranstaltete letzte Woche auch Demonstrationen an verschiedenen Orten in Jakarta, unter anderem vor der britischen Botschaft.

Muslimische Frauen halten Plakate während einer Kundgebung gegen die britische Band Coldplay vor deren Konzert in Jakarta, Indonesien Tatan Syuflana/AP

Indonesien ist ein säkulares Land mit einer langen Geschichte religiöser Toleranz, aber eine kleine extremistische Gruppe hat in den letzten Jahren an Einfluss gewonnen.

Coldplay ist dafür bekannt, dass sie ihre Werte mit ihren Konzerten verknüpfen, z. B. indem sie sich für ökologische Nachhaltigkeit einsetzen. Leadsänger Chris Martin ist dafür bekannt, dass er bei seinen Auftritten Regenbogenfarben trägt und Gay-Pride-Fahnen schwenkt.

Die Proteste folgen auf Konzertabsagen in diesem Jahr in Südostasien wegen LGBTQ+-Themen. Die britische Pop-Rock-Band The 1975 hatte im Juli ihre Konzerte in Jakarta und Taipeh abgesagt, nachdem die malaysische Regierung ein Musikfestival abgebrochen hatte, nachdem der Leadsänger der Band die schwulenfeindlichen Gesetze des Landes kritisiert und einen männlichen Bandkollegen während des Auftritts geküsst hatte.

Lady Gaga sagte 2012 ihre ausverkaufte Show in Indonesien aus Sicherheitsgründen ab, nachdem muslimische Hardliner mit Gewalt gedroht hatten, falls der Popstar ihr "Born This Way Ball"-Konzert fortsetzen würde.

Der asiatische Teil der "Music Of The Spheres World Tour" von Coldplay umfasst auch das Konzert am Mittwoch im Gelora Bung Karno Stadion in Jakarta. Als der Verkauf im Mai begann, wurden in weniger als zwei Stunden mehr als 70.000 Tickets verkauft.

Jakarta ist mit 1,6 Millionen Fans in der Stadt eines der wichtigsten Streaming-Drehkreuze der Band.