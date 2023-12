7. Dezember 1928: Noam Chomsky wird geboren.Chomsky stammt aus Philadelphia und ist der Sohn jüdischer Einwanderer aus der Sowjetunion. An der University of Pennsylvania erwarb Chomsky sein Diplom und seinen Doktortitel.

Vorbei sind die Zeiten, in denen Philosophen die angesagtesten Berühmtheiten waren. Zuerst waren es die alten Griechen. Wer sorgte in hellenischer Zeit mehr für Aufsehen als Diogenes der Kyniker, der in einem Fass schlief, oder die öffentliche Hinrichtung von Sokrates durch einen vergifteten Pilz.

Ein paar tausend Jahre danach brach in Frankreich eine weitere Ära der Rockstar-Philosophen an, als sich Menschenmengen versammelten, um die schockierenden existenzialistischen Gedanken von Jean-Paul Sartre oder die feministischen Lesungen von Simone de Beauvoir zu hören.

Im Vergleich dazu herrscht bei uns eine gewisse Trockenheit, was prominente Philosophen angeht. Sieht man einmal von den seltsamen Typen ab, die von Slavoj Žižek besessen sind, und von den noch seltsameren Typen, die von Jordan B. Peterson besessen sind, so scheint die letzte Bastion der prominenten Philosophen der einzigartige Noam Chomsky zu sein.

An der University of Pennsylvania erwarb Chomsky sein Diplom und seinen Doktortitel und spezialisierte sich zunächst auf Linguistik und modernes Hebräisch, bevor er sich auf die Philosophie der Linguistik spezialisierte.

Als der wohl berühmteste lebende Philosoph, den viele Menschen kennen, ist es interessant, dass Chomskys akademischer Hintergrund in einem weitaus kleineren Bereich der Philosophie angesiedelt ist als bei anderen berühmten Kollegen.

Tatsächlich ist sein größter Beitrag zur akademischen Philosophie seine Theorie der Universalgrammatik. Ohne zu sehr ins Detail zu gehen, hat Chomsky argumentiert, dass der Mensch einen angeborenen Sinn für sprachliche Grammatik hat, der dem Erlernen von Sprache vorausgeht. Dies sei der Grund, warum die Menschen die komplexen Sprachen, die wir sprechen, schon in jungen Jahren so gut lernen können.

Noam Chomsky, rechts, steht während einer Pressekonferenz zur Unterstützung der Gaza-Flottille im Hafen von Gaza-Stadt, Samstag, 20. Oktober 2012. Hatem Moussa/AP

Während seine Theorien über Grammatik und Syntaxstrukturen ihn zu einer Berühmtheit in seinem Fachgebiet gemacht haben mögen, war es Chomskys Hinwendung zur öffentlichen politischen Kritik, die ihn wirklich berühmt machte.

Ab den 60er Jahren veröffentlichte Chomsky seine politische Ablehnung des Vietnamkriegs sowie öffentliche Protestaktionen. Dies brachte ihm die Aufmerksamkeit von Präsident Richard Nixon ein, der ihn als politischen Gegner betrachtete.

Chomsky hat weiterhin Werke zur politischen Philosophie veröffentlicht, in denen er sich gegen den Krieg, für den Antifaschismus und für die Redefreiheit ausspricht. Diese Werte spitzten sich bekanntlich zu, als er das Recht des französischen Holocaust-Leugners Robert Faurisson verteidigte, seine Position zu vertreten, egal wie abscheulich sie war.

Julian Assange, links, steht mit dem amerikanischen Linguisten, Philosophen und Schriftsteller Noam Chomsky Yui Mok/ap

Wenn Sie jemanden suchen, der sich mit der Eloquenz eines Akademikers für spaltende Politik einsetzt, von Israel-Palästina bis zum US-Massenkonsum, dann ist Chomsky Ihr Mann. Es ist keine Überraschung, dass er in seiner langen Karriere als Philosoph im Rampenlicht zu einem so berühmten Namen geworden ist.

Anlässlich seines 95. Geburtstags finden Sie hier einige der wichtigsten Chomsky-Zitate.

"Wenn wir nicht an die freie Meinungsäußerung für Menschen glauben, die wir verachten, glauben wir überhaupt nicht daran".

"Neoliberale Demokratie. Anstelle von Bürgern produziert sie Konsumenten. Anstelle von Gemeinschaften entstehen Einkaufszentren. Das Endergebnis ist eine atomisierte Gesellschaft von unbeteiligten Individuen, die sich demoralisiert und sozial machtlos fühlen."

"Optimismus ist eine Strategie, um eine bessere Zukunft zu schaffen. Denn wenn man nicht daran glaubt, dass die Zukunft besser sein kann, ist es unwahrscheinlich, dass man aufsteht und die Verantwortung dafür übernimmt, sie zu gestalten."