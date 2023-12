Diese Erkenntnis deckt sich mit den erschütternden Berichten des Schriftstellers Apuleius aus dem zweiten Jahrhundert nach Christus, der in seinen Metamorphosen IX 11-13 die harte Arbeit von Männern, Frauen und Tieren in antiken Mühlen und Bäckereien beschreibt.

Archäologen, die an den laufenden Ausgrabungen in der Region IX, Insula 10, in der Nähe der Hänge der antiken Stadt Pompeji arbeiten, haben eine beunruhigende Stätte freigelegt - ein Bäckereigefängnis, in dem versklavte Arbeiter und blinde Esel eingesperrt und zur Brotherstellung ausgebeutet wurden.

Der beengte Arbeitsraum, der mit kleinen, hoch in den Wänden angebrachten und mit Eisenstangen gesicherten Fenstern ausgestattet ist, wurde im Rahmen eines umfassenden Projekts zur Sicherung und Konsolidierung der noch nicht ausgegrabenen Bereiche von Pompeji freigelegt.

Es wird vermutet, dass das Wohnhaus, in dem sich die Bäckerei befand, gerade renoviert wurde, als der Ausbruch des Vesuvs im Jahr 79 n. Chr. zu seiner Zerstörung führte.

Die Entdeckung von drei Opfern in einem der Räume der Bäckerei in den letzten Monaten deutet jedoch darauf hin, dass sich zum Zeitpunkt des Ausbruchs noch Personen in dem Gebäude befanden.

Die Schrecken der Schwerstarbeit in den Mühlen des antiken Pompeji

Das Bäckereigefängnis von oben gesehen. Credit: Pompeii archaeological park

Der Produktionsbereich hatte keine Türen und keine Kommunikation nach außen, sondern nur einen Ausgang, der in das Atrium des Hauses führte, was die Bewegungsfreiheit der Menschen im Inneren einschränkte.

"Mit anderen Worten, es handelt sich um einen Raum, in dem wir uns die Anwesenheit von Menschen mit dienstbarem Status vorstellen müssen, deren Bewegungsfreiheit der Besitzer einschränken wollte", schreibt Gabriel Zuchtriegel, der Direktor des Archäologischen Parks von Pompeji, in einem Artikel, der im E-Journal der Ausgrabungen von Pompeji veröffentlicht wurde.

Er fügt hinzu: "Es ist die schockierendste Seite der antiken Sklaverei, diejenige, in der es weder vertrauensvolle Beziehungen noch Versprechen auf Freilassung gab, in der wir auf rohe Gewalt reduziert wurden, ein Eindruck, der durch die Sicherung der wenigen Fenster mit Eisengittern vollkommen bestätigt wird."

Der an den Stall angrenzende Mühlenbereich wies halbkreisförmige Vertiefungen in den Pflastersteinen aus vulkanischem Basalt auf, die möglicherweise absichtlich eingemeißelt wurden, um die Bewegung der Tiere zu koordinieren und zu verhindern, dass sie ausrutschten und eine "kreisförmige Furche" bildeten, wie der Schriftsteller Apuleius aus dem zweiten Jahrhundert nach Christus beschrieb.

Jahrhundert n. Chr. beschrieben wurde. Die Abnutzung dieser Vertiefungen deutet auf die synchronisierten Zyklen hin, die um die Mühlsteine herum ausgeführt wurden, ähnlich wie die Zahnräder eines Uhrwerks.

Die düstere Realität des täglichen Lebens in diesem Raum ergänzt die Erzählung, die in der kommenden Ausstellung "Das andere Pompeji: Gewöhnliches Leben im Schatten des Vesuvs", die am 15. Dezember in der Palestra Grande in Pompeji eröffnet wird.

Die Ausstellung wirft ein Licht auf die vergessenen Individuen, wie z. B. die Sklaven, die, obwohl sie in den historischen Quellen oft übersehen werden, den Großteil der Bevölkerung ausmachten und einen wichtigen Beitrag zur Wirtschaft, Kultur und zum sozialen Gefüge der römischen Zivilisation leisteten.