Von Portia Jones

Der Vulkantourismus erfreut sich in Island immer größerer Beliebtheit. Was Sie auf der Jagd nach der glühenden Lava beachten müssen, erfahren Sie hier.

Dreizehn Jahre nachdem der Vulkan Eyjafjallajökull Asche in den europäischen Himmel gespuckt hat, haben mehrere Ausbrüche in Island einen neuen Reisetrend ausgelöst - den Vulkantourismus.

Island ist einer der vulkanisch aktivsten Orte der Erde. Etwa alle drei bis fünf Jahre kommt es zu einem Ausbruch, sehr zur Freude von Abenteurer:innen, die einen Blick auf die faszinierenden Lavaströme erhaschen wollen.

Die nordische Insel bereitet sich derzeit auf einen neuen, lokal begrenzten Ausbruch vor. Die Behörden warnen, dass ein Vulkan in der Nähe der Region Hagafell jederzeit ausbrechen könnte.

Tausende von Beben haben kürzlich die Halbinsel Reykjanes im Südwesten des Landes erschüttert, und für die Stadt Grindavik wurde eine Evakuierung angeordnet.

Doch während die isländischen Einwohner:innen fliehen, nehmen spezialisierte Reiseveranstalter fleißig Anfragen zu möglichen Vulkanbesichtigungen entgegen.

Der Aufstieg des Vulkantourismus in Island

In den letzten Jahren hat das Interesse der Besucher:innen an Vulkanausbrüchen stark zugenommen. Der Ausbruch des Fagradalsjall im März 2021 zog Tausende von Schaulustigen an.

Nach Angaben des isländischen Fremdenverkehrsamtes besuchten mehr als 356.000 Tourist:innen die schwelende Stätte während des Ausbruchs.

Entlang der Hauptwanderwege bildeten sich oft lange Schlangen. Viele Besucher:innen blieben Berichten zufolge bis zum Abend in der Nähe des Lavafelds, um beeindruckende Nachtfotos von dem feurigen Spektakel zu machen.

Einer der jüngsten Ausbrüche in Island, der des Litli-Hrútur, erregte großes Interesse bei Einheimischen und Tourist:innen, als er karminrote Lava und Aschewolken ausspuckte.

Der spektakuläre Ausbruch begann am 10. Juli 2023 nach verstärkten seismischen Aktivitäten im Gebiet der Reykjanes-Halbinsel - nur 30 km südwestlich der isländischen Hauptstadt Reykjavik.

Hier brach ein Teil des Berges Fagradalsfjall auf und schleuderte Lava und Gase in die Luft, wodurch der Litli-Hrútur entstand.

Sobald die isländischen Behörden die lodernden Brände unter Kontrolle hatten, wurde der brandneue Vulkan schnell zu einer einzigartigen Naturattraktion. Es wurde sogar ein Wanderweg zu dem Vulkan eingerichtet.

"Angesichts der jüngsten vulkanischen Aktivität müssen wir betonen, dass solche Ereignisse aufgrund der geologischen Gegebenheiten des Landes zum isländischen Leben gehören", sagt die isländische Tourismusdirektorin Lína Petra Þórarinsdóttir.

"Die gesamte isländische Infrastruktur wird unter diesem Gesichtspunkt geplant und ausgeführt, und das isländische Wetteramt und Wissenschaftlerteams überwachen ständig alle vulkanischen Aktivitäten", fügt Þórarinsdóttir hinzu.

Menschen betrachten die Lava, die am 3. August 2022 aus dem Vulkan Fagradalsfjall in Island fließt. AP Photo/Marco Di Marco

Wie man Islands Vulkane sicher besuchen kann

Die isländischen Behörden legen großen Wert darauf, dass Sicherheitsinformationen leicht zugänglich sind. Der Ausbruch auf der Reykjanes-Halbinsel war da keine Ausnahme.

Þórarinsdóttir erklärt, dass Tourist:innen und Isländer:innen regelmäßig über den Ausbruchsort informiert und aufgefordert wurden, die Anweisungen und Sicherheitsinformationen zu befolgen.

Reisebüros nutzten den Ausbruch und boten spezielle Vulkanreisen an. Schon wenige Stunden nach den ersten vulkanischen Aktivitäten begaben sich Vulkanjäger:innen auf die Reise.

Der spezialisierte Reiseveranstalter Discover the World war einer der ersten, der es Reisenden ermöglichte, den Vulkanausbruch am Fagradalsfjall Anfang dieses Jahres live zu erleben.

Nur wenige Tage nach Beginn des Ausbruchs im Nordwesten der Halbinsel bei Litli-Hrútur wartete der auf Island spezialisierte Reiseanbieter darauf, dass die Behörden den Ort überprüften und grünes Licht für ein dreitägiges Vulkanreiseangebot gaben.

"Wir stehen in engem Kontakt mit den offiziellen Behörden in Island, um sicherzustellen, dass wir ihre Richtlinien befolgen, und wir beginnen erst mit der Organisation von Besichtigungen des Ausbruchs, wenn dieser für sicher erklärt wurde", sagt Georgina Hancock, Marketingdirektorin von Discover the World.

"Wir versichern unseren Kunden, dass die Situation vor Ort ständig überwacht wird und wir möglicherweise ihre Planung vor Ort ändern müssen. Dennoch wird die Sicherheit immer unser wichtigstes Anliegen sein", fügt Hancock hinzu.

Discover the World hat bereits eine treue Fangemeinde von Vulkanenthusiast:innen und hat 1986 seine "Vulkan-Hotline" ins Leben gerufen, um die allererste Islandreise anzubieten, bei der ein Ausbruch live miterlebt werden konnte.

Die einzigartige Lava-Hotline ist auch heute noch in Betrieb, um Kunden über mögliche Reisen zu neuen Ausbrüchen in Island zu informieren.

Eine Frau macht am 10. Juli 2023 ein Foto von der Lava, die aus einer Spalte des Vulkans Fagradalsfjall in der Nähe des Berges Litli-Hrútur austritt. AP Photo/Marco Di Marco

Ist es sicher, einen aktiven Vulkan zu besuchen?

Eine Reise zu einem aktiven Vulkan ist jedoch nicht ohne Risiken. Die Jagd nach Lava kann der Nervenkitzel des Lebens oder ein tödlicher Fehler sein.

Zwischen 2010 und 2020 sind schätzungsweise mindestens 1.143 Menschen bei Vulkanexplosionen ums Leben gekommen. Neuseelands beliebte Touristenattraktion, der Vulkan Whakaari, brach am 9. Dezember 2019 plötzlich aus und tötete 22 Tourist:innen, 25 weitere wurden verletzt.

"Die Sicherheit hängt von den Bedingungen, der Zugänglichkeit und der Art des Ausbruchs ab", sagt Magnús Tumi Gudmundsson, Professor für Geophysik an der Universität von Island.

"Die meisten Besucher des jüngsten Ausbruchs und der früheren Ausbrüche der letzten zwei Jahre auf der Halbinsel Reykjanes gehen auf eigene Faust dorthin, die Ausflüge werden nicht geführt", so Gudmundsson weiter.

Er erklärt auch, dass diese Ausbrüche zwar Lava produzieren, aber nur leicht explosiv sind und dass es nur an den Schloten zu Ausbrüchen kommt.

"Sie sind nicht wirklich gefährlich, wenn man sich ihnen mit Respekt nähert und einen Sicherheitsabstand zwischen sich und der Lava einhält", so Gudmundsson weiter.

"Die Gefahr für Touristen, die in Island wandern, liegt vor allem im Wetter und in der Möglichkeit, sich zu verirren und den richtigen Weg nicht zu finden", fügt er hinzu.

Menschen wandern, um einen Blick auf die Eruptionen des Vulkans Fagradalsfjall in Island am 3. August 2022 zu erhaschen. AP Photo/Brynjar Gunnarsson

Welche Risiken birgt der Besuch eines aktiven Vulkans?

Trotz der vielen glühenden Lava-Schnappschüsse in den sozialen Medien sind nicht alle Ausbrüche in Island so touristenfreundlich. Es bestehen Gefahren für Besucher:innen, die versuchen, aktive Vulkane zu besichtigen.

Bei Eruptionen entstehen oft giftige Gase wie SO2 (Schwefeldioxid), die Lungenschäden verursachen können.

Aufgrund der gefährlichen Gase, die während eines großen Ausbruchs des Holuhraun in Island zwischen 2014 und 2015 freigesetzt wurden, wurde ein großes Gebiet für den gesamten Verkehr gesperrt. Nur Wissenschaftler:innen und Mitarbeiter:innen des Zivilschutzes durften die Region mit entsprechender Schutzausrüstung betreten.

Auch beim Ausbruch des Eyjafjallajökull im Jahr 2010 waren bestimmte Gebiete für Tourist:innen gesperrt, da die Gefahr von Überschwemmungen durch schmelzendes Gletscherwasser bestand.

Wie kann man also ausbrechende Vulkane in Island verantwortungsvoll und sicher besuchen?

"Ein System von organisierten, markierten Wegen ist entscheidend, damit man sich nicht verirrt.", sagt Gudmundsson.

Er erklärt, dass bei den jüngsten Ausbrüchen auf Reykjanes nur wenig Magma ausgetreten ist und keine gefährlichen Gase freigesetzt wurden, was bedeutet, dass der Besuch dieser Vulkane bis zu einem gewissen Grad sicher ist.

Da die isländischen Ranger und Rettungskräfte die Lage ebenfalls unter Kontrolle haben, können Besucher:innen spezielle Vulkantouren buchen oder markierten Pfaden und Wegen folgen, um die sich schlängelnden Lavaströme aus sicherer Entfernung zu beobachten.

Laut einer Studie aus dem Jahr 2021 ist die Verwaltung der Vulkane und ihre Öffnung für Besucher:innen dank der engen Zusammenarbeit zwischen isländischen wissenschaftlichen Einrichtungen und Zivilschutzbehörden möglich.

Der Ausbruch des Fagradalsfjall im Jahr 2021 bot die Gelegenheit, Modelle zur Gefahrenabschätzung abzustimmen, zu testen und zu validieren und die Bereitstellung von Sicherheitsinformationen für die Öffentlichkeit zu verbessern.

Diese Zusammenarbeit hat dazu geführt, dass es bei den jüngsten Ausbrüchen zu keinen schweren Unfällen oder Todesfällen gekommen ist, so dass Island weiterhin vom Vulkantourismus profitieren kann.

Eine Nahaufnahme der Lava, die am 3. August 2022 aus dem Vulkan Fagradalsfjall in Island floss. AP Photo/Marco Di Marco

Ist es derzeit sicher, nach Island zu reisen?

Trotz der gegenwärtigen seismischen Aktivität finden Flüge nach Island wie gewohnt statt, und das Auswärtige Amt rät nicht von Reisen nach Island ab - die Reiseveranstalter können also wie gewohnt arbeiten.

In den aktuellen Hinweisen des Auswärtigen Amtes für britische Reisende heißt es: "Obwohl es derzeit keinen Ausbruch gibt, ist es zunehmend möglich, dass es zu einer Eruption kommen könnte. Und weiter: "Die isländischen Behörden überwachen das Gebiet weiterhin genau".

Die Botschaft des isländischen Fremdenverkehrsamtes ist ebenfalls klar: "Island ist auf vulkanische Ereignisse bestens vorbereitet", heißt es auf der Website.

Die Stadt Grindavik und die weltberühmte Blaue Lagune bleiben zwar geschlossen, aber im Land aus Feuer und Eis geht alles seinen gewohnten Gang - packen Sie also Ihr Fernglas ein und hoffen Sie, dass Sie einen beeindruckenden Ausbruch aus sicherer Entfernung beobachten können.