Von Euronews mit AP

Der albanische Literaturgigant wurde vor allem durch Werke wie "Der zerrissene April" und "Der General der toten Armee" bekannt, in denen er das Leben unter dem kommunistischen Diktator Enver Hoxha in Form von allegorischen Erzählungen schilderte.

Ismail Kadare, lange und immer wieder als möglicher Anwärter auf den Literaturnobelpreis gehandelt wurde, ist im Alter von 88 Jahren gestorben, nachdem er in ein Krankenhaus in Tirana eingeliefert worden war, wie sein Verlagslektor am Montag mitteilte.

Eine Krankenschwester des Krankenhauses, die anonym bleiben wollte, weil sie nicht befugt war, mit der Presse zu sprechen, sagte, der bekannte Autor habe einen Herzstillstand erlitten.

"Albanien und die Albaner haben ihr literarisches Genie, ihren geistigen Emanzipator verloren, der Balkan den Dichter seiner Mythen, Europa und die Welt einen der renommiertesten Vertreter der modernen Literatur", erklärte der albanische Präsident Bajram Begaj in einer von seinem Büro veröffentlichten Erklärung.

Kadare erlangte internationalen Ruhm nach der Veröffentlichung seines Romans "Der General der toten Armee" im Jahr 1963, als Albanien von der kommunistischen Regierung des Diktators Enver Hoxha regiert wurde, der wie Kadare aus der osmanischen Festungsstadt Gjirokastër stammte.

Ehrung in Frankreich

Kadare, der für seinen Gebrauch von Metaphern und sanftem Sarkasmus bekannt ist, floh 1990 nach Frankreich, nur wenige Monate vor dem Sturz des kommunistischen Regimes nach den Studentenprotesten im Dezember zuvor. Von den kommunistischen Behörden als Verräter abgestempelt, lebte er in Paris und kehrte erst kürzlich nach Albanien zurück.

Letztes Jahr verlieh ihm der französische Präsident Emmanuel Macron bei einem Besuch in Tirana den Titel Großoffizier der Ehrenlegion. Zuvor hatte Frankreich ihn bereits zum ausländischen Mitglied der Akademie der moralischen und politischen Wissenschaften und zum Kommandeur der Ehrenlegion ernannt.

Kadare wurde mit zahlreichen internationalen Preisen für sein Werk ausgezeichnet, das insgesamt mehr als 80 Romane, Theaterstücke, Drehbücher, Gedichte, Essays und Erzählungen umfasst, die in 45 Sprachen übersetzt wurden.