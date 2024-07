Könnte eine Kohabitation oder eine Minderheitsregierung in Frankreich ein Risiko für die Stabilität der EU darstellen?

Die französischen Parlamentswahlen werden sich in den kommenden Jahren auch auf die EU-Politik auswirken.

Der Sieg der extremen Rechten, die Wahlniederlage des französischen Präsidenten Emmanuel Macron und das relative Wachstum der neu gegründeten linken Neuen Volksfront (NFP) nach der ersten Wahlrunde am vergangenen Sonntag haben Fragen über die Zusammensetzung der nächsten französischen Regierung aufgeworfen - insbesondere über ihre Fähigkeit, eine konstruktive EU-Politik zu verfolgen.

Die erzwungene Zusammenarbeit zwischen Macron und einem Ministerpräsidenten einer anderen politischen Partei oder einer Minderheitsregierung sind beides Lösungen.

Es wäre nicht das erste Mal, dass Frankreich eine rivalisierende Kohabitation zwischen einem Präsidenten und einem Ministerpräsidenten erlebt.

Zwischen 1997 und 2002 musste sich der konservative Präsident Jacques Chirac die Führung Frankreichs mit Lionel Jospin, einem sozialistischen Ministerpräsidenten und einer linken Mehrheit im Unterhaus teilen.

Eine ehemals erfolgreiche Zusammenarbeit gegensätzlicher Politiker

Trotz der eher gegensätzlichen Kompetenzen des Präsidenten und des Ministerpräsidenten in der internationalen und europäischen Politik arbeitete Frankreich schließlich erfolgreich mit seinen Partnern in der damaligen Europäischen Gemeinschaft zusammen, um den EU-Binnenmarkt zu schaffen.

Bei den Wahlen von 1988 setzte sich Mitterand gegen seinen Rivalen Chirac durch.

Mitterand war es auch, der die zweite Kohabitation zwischen 1993 und 1995 leitete, mit dem Neo-Gaullisten Édouard Balladur als Ministerpräsident.

Der Präsident war ein Sozialist und der Ministerpräsident ein Konservativer; Dennoch gerieten sie nur selten in Konflikt, vor allem in politischen Fragen der EU. Mitterand war krank. Die zweite Zusammenarbeit fand am Ende seiner letzten Amtszeit und seiner politischen Karriere statt.

Zwischen 1997 und 2002 kam es in Frankreich zu einer weiteren Kohabitation, als Chiracs konservatives Lager die Parlamentswahlen nach einer blamablen taktischen Auflösung des Unterhauses verlor. Chirac blieb Präsident, und der Sozialist Lionel Jospin wurde Ministerpräsident.

Der ehemalige französische Präsident Jacques Chirac, ehemaliger französischer Außenminister Hubert Vedrine und ehemaliger Ministerpräsident Lionel Jospin,. JEROME DELAY/AP

Die beiden Männer gerieten oft aneinander. Sie nahmen beide an dem Gipfeltreffen des EU-Rates teil, was eine Art Ausnahme à la française darstellte, bei der ein Präsident und ein Ministerpräsident desselben Landes gemeinsam am runden Tisch saßen.

Es gab verfassungsrechtliche Hürden in Bezug auf die Aufteilung der Kompetenzen zwischen dem Staatsoberhaupt und der Regierung in Fragen der Außen- und EU-Politik und einen ständigen Wahlkampf zwischen Chirac und Jospin. Diese Zusammenarbeit von 1997 bis 2002 trug zur Einführung des Euro, zur Schaffung zweier wichtiger EU-Verträge - Amsterdam 1997 und Nizza 2000 - und zum Beginn der Verhandlungen über die größte Erweiterung in der Geschichte der EU bei.

Warum eine Kohabitation dieses Mal anders wäre

Zunächst einmal gibt es eine tiefe ideologische Kluft. Gegenwärtig spielen die radikalen Parteien eine größere Rolle als in der Vergangenheit, und die politische Arena ist stark polarisiert.

Im Falle einer Kohabitation wird der EU-freundliche Liberale Emmanuel Macron die Entscheidungen über die politische Ausrichtung Frankreichs entweder mit den Rechtspopulisten teilen müssen, falls die Rassemblement National am Sonntag, den 7. Juli, die absolute Mehrheit erhält, oder mit einigen Radikalen der Neuen Volksfront, falls die Rechtpopulisten einen zu knappen Wahlsieg erringen.

Beide politischen Kräfte sind weit davon entfernt, Mainstream-Parteien zu sein. Und der Handlungsspielraum des Präsidenten im Falle einer Kohabitation ist politisch begrenzt.

"Eine Besonderheit dieser Kohabitation im Vergleich zu den drei vorangegangenen ist, dass die Regierung, sobald sie im Amt ist, weiß, dass Macron vor dem Sommer 2025 keine zweite Auflösung der Nationalversammlung herbeiführen kann. Dies schränkt also die Macht des Präsidenten gegenüber dem Ministerpräsidenten ein, denn Macron wird nicht mehr in der Lage sein, den Atomknopf der Auflösung zu drücken, um den Ministerpräsidenten zu blockieren, zumindest nicht für ein Jahr", erklärt Sébastien Maillard, ein Analyst der Pariser Jacques-Delors-Stiftung, gegenüber Euronews.

Anhänger der rechtsextremen französischen Politikerin Marine Le Pen nach der Veröffentlichung von Hochrechnungen, am Sonntag, 30. Juni 2024. Thibault Camus/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Der Beginn eines Machtkampfes?

Außerdem könnten der Präsident und der Ministerpräsident nicht mehr gemeinsam an den EU-Ratssitzungen teilnehmen. Die Domaine Reservé ist eine Praxis in Frankreich, die es dem Präsidenten erlaubt, die Außenpolitik zu leiten, die jedoch kein verfassungsmäßiges Vorrecht ist. Die Teilnahme an internationalen Gipfeltreffen und am Europäischen Rat könnte also zu Konflikten zwischen dem Präsidenten und dem Regierungschef führen.

"Ich kann mir nicht vorstellen, dass Macron seinen Sitz dem Ministerpräsidenten überlässt. Aber er weiß, dass nach den Regeln des Europäischen Rates nur eine Person im Saal sein darf, die jeden Mitgliedsstaat vertritt. Macron würde seinen Sitz behalten, und ich denke, dass er sich sehr lautstark äußern würde", sagt Sébastien Maillard.

Andere Länder in der EU könnten das gleiche Recht fordern. In Polen zum Beispiel gibt es eine Kohabitation zwischen dem EVP-Ministerpräsidenten Tusk und dem Präsidenten von Recht und Gerechtigkeit (ECR), Duda, zwei direkten Rivalen, sowohl in der polnischen Politik als auch auf EU-Ebene.

Ist ihre Politik vereinbar?

Doch wird die Politik des Präsidenten mit den Interessen des potenziell rivalisierenden Ministerpräsidenten vereinbar sein? Alle politischen Kräfte, die an diesem Prozess beteiligt sind, haben als oberstes Ziel die Präsidentschaftswahlen im Jahr 2027.

Die EU war in den Jahren der Amtszeit Macrons eine Quelle heftiger Kontroversen.

Der Green Deal, das Asylpaket, die Migrationsgesetzgebung und die Agrarreform sind allesamt EU-Politiken, die noch umgesetzt werden müssen. Im Falle einer Kohabitation mit einem rechtsgerichteten Ministerpräsidenten könnte ihre Verabschiedung große institutionelle und politische Konflikte innerhalb der französischen Institutionen auslösen und den EU-Prozess in eine Sackgasse führen.

"Es könnte viel mehr als nur Divergenzen mit der Kommission geben. Es wäre ein bisschen wie bei Orban, vor allem wenn die Regierung (möglicherweise die Rechtspopulisten) den Vorrang des EU-Rechts vor dem nationalen Recht nicht respektiert", sagt Sebastien Maillard.

Bundeskanzler Olaf Scholz, rechts, und der französische Präsident Emmanuel Macron in Meseberg. Ebrahim Noroozi/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Die Steuerfrage könnte für die nächste Regierung zur Zerreißprobe werden

Die EU-Kommission hat letzte Woche ein Defizitverfahren gegen Frankreich und sechs weitere Länder vorgeschlagen.

Laut Eurostat stieg das öffentliche Defizit Frankreichs von 4,8% des BIP im Jahr 2022 auf 5,5% im Jahr 2023.

Die EU-Kommission erklärte, dass die Bemühungen der öffentlichen Finanzen bisher angemessen waren, um die Staatsverschuldung einzudämmen, dass Frankreich aber noch weitere Anstrengungen unternehmen muss.

Das klingt wie eine Warnung vor der nächsten Regierungsinstabilität. Die Frage der öffentlichen Finanzen könnte zu einer Quelle von Spannungen zwischen der geschwächten Präsidentenmehrheit und einer rechten oder linken Regierung werden.

Wird Frankreichs neue Regierung die Pläne der EU stören?

Die politische Krise in Frankreich, die mit einer unruhigen Kohabitation mit der Linken oder der Rechten oder mit einer Minderheitsregierung auf der Suche nach zufälligen Stimmen im Parlament verbunden ist, könnte einige Schlüsselreformen in Bezug auf die Wirtschafts- und Währungsstrategien der EU in den kommenden Jahren verzögern. Laut Wouters Wolf, Dozent für EU-Politik an der KU Leuven, werden viele Investitionen benötigt:

"In den nächsten Jahren werden in Europa viele Investitionen erforderlich sein. Die Frage ist, ob die europäischen Staats- und Regierungschefs den Mut haben werden, diese Investitionen zu tätigen und Mechanismen zu finden, die es ihnen ermöglichen, diese Investitionen zu finanzieren.

"Wenn man Staatsoberhäupter hat, die in ihren eigenen Ländern unter Druck stehen, die auch in Bezug auf den Haushalt und die finanziellen Ressourcen unter Druck stehen, vor allem in Frankreich, werden sie auf die Erwartungen mit viel politischer Unsicherheit reagieren, was die französischen öffentlichen Finanzen unter Druck setzen wird".

Euro. MATTHIAS RIETSCHEL/AP2009

Um die EU-Wirtschaft wiederanzukurbeln, werden mehr öffentliche Investitionen in vielen Sektoren erforderlich sein, von der Verteidigungsindustrie über die Hightech-Produktion bis hin zum Umweltschutz. Um diese Maßnahmen zu finanzieren, muss die EU ihr Modell für die öffentlichen Finanzen ändern.

Die EU-Mitgliedstaaten, insbesondere Frankreich und Deutschland, werden ihre traditionelle Zusammenarbeit im Rahmen der EU weiter ausbauen müssen.

"Ist ein solcher Kompromiss und eine gemeinsame Position in einem politischen Umfeld, in dem sowohl die deutsche als auch die französische Regierung unter Druck stehen, noch möglich? Wird der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz irgendwelche Zugeständnisse machen, wenn er sich auch bei den Regionalwahlen von anderen Parteien bedroht fühlt?"

"Eine technokratische Regierung könnte in der Tat einige dieser Themen entpolitisieren, vielleicht auch die Verantwortung für einige Reformen übernehmen, die durchgeführt werden müssen, und das wäre meiner Meinung nach das beste Szenario. Das Problem ist natürlich, dass es in Frankreich nicht unbedingt eine solche Tradition gibt. Und die Frage ist, inwieweit das möglich ist. Das wird erst nach ein paar Monaten der Instabilität möglich sein, denke ich, und der Unfähigkeit, zu einer bestimmten politischen Lösung zu kommen. Aber am Ende des Tages könnte dies das beste Szenario für Frankreich und für Europa insgesamt sein", schließt Wouters Wolf.