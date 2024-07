Rückzug von Joe Biden: So reagiert die Promi-Welt

Die Nachricht rund um den Rückzug Joe Bidens aus dem Rennen um die US-Präsidentschaft sorgte auch in der Welt der Unterhaltung für Aufsehen. Aus Hollywood ging ein herzlicher Gruß an den US-Präsidenten.

Am Sonntag gab US-Präsident Joe Biden bekannt, es sei "im besten Interesse meiner Partei und des Landes" von seiner Kandidatur um die US-Präsidentschaft zurückzutreten "und mich für den Rest meiner Amtszeit ausschließlich auf die Erfüllung meiner Pflichten als Präsident" zu konzentrieren.

Der Demokrat bot seine "volle Unterstützung und Befürwortung" für Vizepräsidentin Kamala Harris als nächste Präsidentschaftskandidatin seiner Partei an. Dieser historische Schritt erfolgt inmitten des starken Drucks von führenden Vertretern der Demokraten, Spendern und sogar Prominenten, die Biden zum Rücktritt aufgefordert hatten.

Jetzt haben sich mehrere Stars in den sozialen Medien zu Wort gemeldet, um Biden zu danken und ihre Begeisterung für die mögliche Kandidatur von Harris als demokratische Präsidentschaftskandidatin zu zeigen. Star-Wars-Schauspieler Mark Hamill etwa erklärte, Biden habe "eine Bilanz von Errungenschaften, die von keinem anderen Präsidenten zu unseren Lebzeiten erreicht wurde".

Er habe dem Amt "nach vier Jahren der Lügen, Verbrechen, Skandale und des Chaos wieder Ehrlichkeit, Würde und Integrität verliehen", schrieb Hamill auf X. "Vielen Dank für Ihren Dienst, Herr Präsident. Es ist nun unsere Pflicht als patriotische Amerikaner, den Demokraten zu wählen, der Ihr Erbe ehren und fördern wird."

Schauspielerin und Sängerin Barbra Streisand schrieb ebenfalls auf X, Biden werde "als ein Mann in die Geschichte eingehen, der in seiner vierjährigen Amtszeit viel erreicht hat", und fügte hinzu: "Wir sollten dankbar dafür sein, dass er unsere Demokratie aufrechterhalten hat."

Regisseur Jon Favreau sagte, es sei eine "mutige und selbstlose Entscheidung" gewesen. "Der Präsident hat getan, was er in den letzten vier Jahren getan hat - er hat auf das amerikanische Volk gehört und die Interessen des Landes über seine eigenen gestellt. Das genaue Gegenteil von Donald Trump."

Die Oscar-Preisträgerin Octavia Spencer postete auf ihrem Instagram-Kanal eine emotionale Dankesbotschaft: "Danke, dass Sie ein wahrer Patriot und öffentlicher Diener für dieses Land waren. Sie können in dem Wissen in den Ruhestand gehen, dass Ihre Wähler Ihnen und all dem, was Sie geopfert haben, sehr zugetan sind. Sie haben ein besseres Amerika wieder aufgebaut."

An anderer Stelle schrieb Finneas - der Produzent und Bruder von Billie Eilish - auf Instagram: "Ich sehe heute eine Person, die das Volk vor sich selbst und ihren Stolz stellt, und dafür habe ich enormen Respekt", während Talkshow-Moderator und Komiker Jon Stewart auf die Nachricht mit einem Ein-Wort-Post auf X reagierte: "Legende".

Die Schauspielerin Julianne Moore erklärte: "Danke Präsident @joebiden für Ihren Dienst und Ihre jahrzehntelange Führung. Und für die Führung der stärksten Waffensicherheitsverwaltung in der Geschichte der USA."

Kamala Harris wird weithin als die Demokratin angesehen, die am ehesten Bidens Platz einnehmen könnte – viele Prominente sprachen der Vizepräsidentin ihr Vertrauen aus.

"Wieder einmal kommt eine Sista zur (Rettung)", schrieb Regisseur Spike Lee auf Instagram, während Oscar-Preisträgerin Jamie Lee Curtis erklärte, "von ganzem Herzen" Joe Biden und seine Entscheidung zurückzutreten und Harris vorzuschlagen zu unterstützen. Sie sei "eine leidenschaftliche Verfechterin der Rechte von Frauen und farbigen Menschen", ihre Botschaft sei "eine der Hoffnung und der Einheit für Amerika in dieser Zeit der großen nationalen Spaltung".

Die Rapperin Cardi B freute sich auf X und sagte: "LETS GOOOOO I TOLD YALLL KAMALA WAS SUPPOSED TO BE THE 2024 candidate", in Anspielung auf ein Video, das sie am 30. Juni gepostet hatte.

"Ich möchte unseren Präsidenten @JoeBiden ehren. Er hat unserer Nation jahrzehntelang bewundernswert gedient, er ist ein anständiger, ehrenhafter Mann, ein sehr erfolgreicher Präsident und ein Patriot. Jetzt sollten wir uns hinter @KamalaHarris vereinen und Donald Trump im November besiegen", schrieb Star-Trek-Schauspieler George Takei auf X.

Der scharfe Trump-Kritiker Robert De Niro dankte Biden in einer Erklärung gegenüber "The Hill" für seinen "Akt kluger Politik und selbstlosen Patriotismus". Biden trete zur Seite, "um den Weg für einen anderen Demokraten frei zu machen, der Präsident werden kann, weil es für unser Land nichts Wichtigeres gibt, als Donald Trump zu besiegen", so De Niro.

Was den Schauspieler Mark Ruffalo betrifft, so erklärte er: "OK, Leute, jetzt haben wir unseren Marschbefehl und es ist Zeit, loszulegen. Nein zu Trump/Vance. Nein zur rechtsgerichteten christlich-religiösen Übernahme unserer Nation. Gegen das Christentum ist nichts einzuwenden; es sollte nur nicht eine Nation leiten, die aus der Religionsfreiheit entstanden ist."

Unterdessen teilten Republikaner eine ähnliche Meinung wie der britische Rundfunksprecher Piers Morgan, der postete: "Wenn Biden unfähig ist, im Präsidentschaftsrennen zu bleiben, dann ist er sicher auch unfähig, Präsident zu bleiben."

Meghan McCain, die Tochter des verstorbenen Senators und ehemaligen republikanischen Präsidentschaftskandidaten John McCain, erklärte: "Politik ist nur ein brutaler f****** Blutsport."

Schon vor der Nachricht, dass Biden aus dem Rennen aussteigt, gab es mehrere Rufe aus der Promi-Welt, dass der Präsident zurücktreten solle, insbesondere nach seiner desaströsen ersten Präsidentschaftsdebatte gegen Trump am 27. Juni.

Stephen King und Stephen Colbert schlugen vor, dass er zurücktreten solle, während der Schauspieler George Clooney in einem von der "New York Times" veröffentlichten Kommentar erklärte, dass die Demokraten mit Biden nicht gegen Trump gewinnen könnten. Trump reagierte auf Clooneys Kolumne mit den Worten, er solle "zurück zum Fernsehen gehen".