Von Savannah Avery mit AP

Das Welterbekomitee der UNESCO steht kurz vor dem Abschluss seiner jährlichen Tagung, auf der über die Aufnahme neuer Stätten in die Liste des Welterbes beraten wird. Einige interessante Stätten wurden aufgenommen, andere sind gefährdet.

WERBUNG

Stätten auf der ganzen Welt werden vom Welterbekomitee auf seiner 46. Sitzung in Neu-Delhi für die Aufnahme in die Welterbeliste der Kulturorganisation der Vereinten Nationen geprüft - eine Sammlung herausragender Denkmäler und Gebiete mit einzigartiger natürlicher oder traditioneller Umwelt.

Der Schutz dieser Stätten ist von größter Bedeutung, deshalb wurden einige Beispiele in eine alternative Liste der gefährdeten Stätten aufgenommen.

Die Höhle von Vjetrenica ist die jüngste Stätte, die in die Liste der geschützten Stätten aufgenommen wurde, und damit die fünfte in Bosnien und Herzegowina.

Eingang zur Vjetrenica-Höhle in Bosnien-Herzogowina © Vjetrenica Public Company

Sie liegt im Dinarischen Gebirge und wird von der UNESCO auf ihrer Website als ein Objekt beschrieben, "das sich durch seine bemerkenswerte Artenvielfalt auszeichnet". In der Höhle gibt es mehrere Reliktarten aus dem Prätertiär, deren Verwandte schon vor langer Zeit ausgestorben sind; man könnte sie als "lebende Fossilien" bezeichnen.

Das Entscheidungsgremium für Stätten unter Denkmalschutz (International Union for Conservation of Nature, IUCN) wird sich gemeinsam mit dem Land dafür einsetzen, dass das Höhlensystem ausreichend mit Wasser versorgt wird und entsprechende Mittel zur Verfügung gestellt werden.

Neu in der Liste ist auch das Residenzensemble Schwerin in Deutschland. Das Schloss überstand den Zweiten Weltkrieg ohne Bombenschäden und war Schauplatz des Films "Kingsman: The Golden Circle" mit Colin Firth und Julianne Moore in den Hauptrollen.

Das Schloss liegt auf einer Insel im Schweriner See. Der auf der Insel gelegene Garten wird Schlossgarten genannt. Foto: Landeshauptstadt Schwerin

Das Schloss, das sich in die Liste der über 50 Welterbestätten in Deutschland einreiht, ist ein Ausbildungszentrum für Kindergärtnerinnen, ein Museum und auch der Sitz des Landtags.

Ist Stonehenge "in Gefahr"?

Die UNESCO hat in der vergangenen Woche Empfehlungen zurückgewiesen, Stonehenge auf die Liste des gefährdeten Welterbes zu setzen, weil sie befürchtet, dass die Pläne Großbritanniens, in der Nähe einen Autobahntunnel zu bauen, die Landschaft um das prähistorische Monument gefährden könnten.

Menschen versammeln sich am Steinkreis von Stonehenge in der Nähe von Salisbury, England, um die Sommersonnenwende, den längsten Tag des Jahres, zu feiern. Kin Cheung/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Die britische Regierung will die Autobahn A303, die derzeit direkt an der Stätte vorbeiführt, in einen unterirdischen Tunnel umwandeln. Die Idee gibt es bereits seit den 1980er-Jahren, wurde aber laut Forbes als "zu teuer" verworfen.

Nach einer angeblich eineinhalbstündigen Diskussion in New Delhi entschied das Komitee jedoch, es nicht in die Liste der gefährdeten Stätten aufzunehmen. Die UNESCO hat einen Änderungsantrag eingebracht, um eine frühere Entscheidung rückgängig zu machen und damit im Wesentlichen alle Entscheidungen und Diskussionen der Vergangenheit umzukehren, was einige Kritiker sehr verärgert hat.

John Adams, Vorsitzender der Stonehenge Alliance, sagte: "Dies ist ein schwarzer Tag für Stonehenge und ein hohler Sieg für die britische Regierung, denn diese Entscheidung wird den Schaden für das Weltkulturerbe nicht aufhalten."

Der 4.600 Jahre alte Steinkreis auf der südenglischen Hochebene Salisbury Plain wurde von Menschen erbaut. Eindeutige Hinweise auf seinen Zweck oder auf ihre Erbauer gibt es nicht.

Die einwöchige Sitzung endet am Mittwoch, den 31. Juli, so dass noch Zeit bleibt, weitere Stätten hinzuzufügen.