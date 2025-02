Iraks kriegszerstörte historische Stätten restauriert

Im Rahmen eines von der UNESCO geleiteten Projekts wurden historische Bauwerke im nordirakischen Mossul restauriert, darunter das al-Hadba-Minarett und wichtige Kirchen, die vom ISIS zerstört wurden.

WERBUNG

Über 850 Jahre lang war das schiefe Minarett der Großen Moschee von al-Nuri das Wahrzeichen von Mossul - bis es 2017 von den Islamisten des IS in Schutt und Asche gelegt wurde.

Jetzt, fast acht Jahre nach der Vertreibung der IS-Kämpfer, wurde das Minarett im Rahmen einer umfassenden, international finanzierten Restaurierungsmaßnahme wieder aufgebaut.

Für die Einwohner von Mosul ist die Restaurierung des Minaretts eine sehr persönliche Angelegenheit. Saad Muhammed Jarjees, der sein Leben lang in Mossul gewohnt hat, erzählt, dass das Minarett früher ständig vor seinem Fenster stand. Er beobachtete, wie es in den Jahren des Konflikts stand - bis es eines Morgens verschwunden war.

"Während der Besetzung durch den Islamischen Staat schaute ich jeden Morgen darauf und sah ihre Flagge auf dem Dach wehen", erinnert er sich. "Wir haben den Tag herbeigesehnt, an dem die Flagge herunterkommt - das würde bedeuten, dass wir befreit sind. Dann wachten wir eines Morgens auf und stellten fest, dass das gesamte Minarett weg war.

Das schiefe Minarett der Großen Moschee von al-Nuri (1932). Credit: Wikimedia Commons

Ein Leutnant der irakischen Spezialeinheiten während der Schlacht von al-Yarmouk im Westen Mossuls. 11. April 2017 Credit: Maya Alleruzzo/AP Photo

"Das Al-Hadba-Minarett ist eine der symbolträchtigsten Stätten für die Bevölkerung von Mossul, und heute wird dieses Symbol wieder vollständig zum Leben erweckt", so Ruwaid Allayla, Direktor der staatlichen Behörde für Altertümer und Kulturerbe.

Die Schwierigkeiten des Wiederaufbaus einer vom Krieg zerstörten Stätte

Der Wiederaufbau des al-Hadba-Minaretts war ein mühsamer Prozess, der von der UNESCO in Zusammenarbeit mit der irakischen Denkmalschutzbehörde und den sunnitischen Religionsbehörden geleitet wurde. Dabei wurden traditionelle Techniken und aus den Trümmern geborgene Materialien verwendet.

"Die Denkmalschutzbehörde stellte sicher, dass beim Wiederaufbau nur Originalmaterialien verwendet wurden, um den außergewöhnlichen Wert und die Authentizität des Minaretts zu bewahren und es auf der UNESCO-Liste des Weltkulturerbes zu halten", so Allayla.

Der Bauingenieur Omar Taqa beschrieb die immensen Herausforderungen, die von der Beseitigung der Kriegstrümmer bis zur sorgfältigen Trennung der Artefakte von den Trümmern reichten. Das Team musste auch detaillierte technische und historische Studien durchführen, um eine Anlage zu entwerfen, die das Wesen des Originals bewahrt, sagte er.

UNESCO-Generaldirektorin Audrey Azoulay besichtigt die historischen Stätten in Mossul. 5. Februar 2025. Credit: Farid Abdulwahed/AP Photo

Das schiefe al-Hadba-Minarett der al-Nuri-Moschee in der Altstadt von Mossul. 5. Februar 2025 Farid Abdulwahed/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Bei einem Besuch in der Stadt am Mittwoch besichtigte UNESCO-Generaldirektorin Audrey Azoulay das Minarett und die al-Nuri-Moschee sowie andere restaurierte Stätten , darunter das al-Hadba-Minarett und die al-Tahira-Kirche sowie die Kirche Unserer Lieben Frau.

"Diese Intervention in einem Post-Konflikt-Umfeld war in ihrer Komplexität beispiellos", sagte Azoulay. "80 % der Altstadt waren zerstört. Als unser erstes Team 2018 vor Ort eintraf, stand es vor einem Trümmerfeld."

Andere historische Wahrzeichen werden restauriert

Die Wiederaufbauarbeiten gehen über die Moschee hinaus. Parallel dazu werden auch die christlichen Stätten in Mosul restauriert, die ebenfalls vom IS verwüstet wurden.

Vor 2003 lebten in der Stadt rund 50 000 Christen. Viele flohen, als der IS 2014 die Kontrolle übernahm, und heute leben weniger als 20 christliche Familien dauerhaft in der Stadt.

Die zerstörte al-Tahira-Kirche in Mossul, 2017. Credit: UNESCO

Das Dach der al-Tahira-Kirche in Mosul wird restauriert, 2024. Credit: UNESCO

Die ursprünglich 1862 im Herzen der Altstadt von Mosul eröffnete Al-Tahira-Kirche wurde während der Besetzung der Stadt durch ISIS im Jahr 2017 schwer beschädigt. Das Dach stürzte ein, große Teile der Arkaden wurden zerstört, und große Teile der Außenmauern wurden zu Schutt.

In der neu restaurierten Kirche sagte der Syrisch-katholische Erzbischof von Mosul Mar Benedictus Younan Hanno, dass es beim Wiederaufbau um mehr als nur um Gebäude geht.

"Das Hauptziel des Wiederaufbaus von Kirchen besteht heute darin, die Geschichte, die unsere Vorfahren gelebt haben, wiederzubeleben", sagte Hanno. "Wenn Christen aus Mosul in diese Kirche kommen, erinnern sie sich an den Ort, an dem sie unterrichtet und getauft wurden und an dem sie gebetet haben. Das könnte ein Anreiz für sie sein, zurückzukehren".

WERBUNG

Die Generaldirektorin der UNESCO schloss sich dieser Meinung an und wies darauf hin, wie wichtig es ist, dass die Kirchenglocken in Mosul wieder läuten: "Das sendet die Botschaft, dass die Stadt zu ihrer wahren Identität zurückkehrt, die eine plurale Identität ist. Es ist ein sehr wichtiges Zeichen der Hoffnung, dass diese Kirche von irakischen Menschen, zumeist Muslimen, wieder aufgebaut wurde, die sich freuen, sie für diese Gemeinschaft wiederherstellen zu können."

In den kommenden Wochen soll eine offizielle Wiedereröffnung der Großen Moschee von al-Nuri stattfinden, zu der auch der irakische Premierminister Mohammed Shia al-Sudani erwartet wird.