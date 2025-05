WERBUNG

HBO hat die drei neuen jungen Schauspieler bekannt gegeben, die die begehrten Hauptrollen in der neuen Harry-Potter-Fernsehserie spielen werden, einer der am sehnlichsten erwarteten Serien seit Jahren.

Nach einer langen, außergewöhnlichen weltweiten Suche nach britischen Kindern zwischen 9 und 11 Jahren wurde Dominic McLaughlin als Harry Potter, Arabella Stanton als Hermine Granger und Alastair Stout als Ron Weasley ausgewählt.

Das Trio steht noch ganz am Anfang seiner Karriere, wobei nur Stanton eine nennenswerte schauspielerische Leistung vorzuweisen hat: Sie spielte die Hauptrolle in "Matilda: The Musical' im Londoner West End.

In einer Erklärung von Warner Bros. Discovery sagten die Showrunnerin und ausführende Produzentin Francesca Gardiner und der ausführende Produzent Mark Mylod: "Das Talent dieser drei einzigartigen Schauspieler ist wunderbar anzusehen, und wir können es kaum erwarten, dass die Welt ihre gemeinsame Magie auf der Leinwand erlebt. Wir möchten uns bei all den Zehntausenden von Kindern bedanken, die vorgesprochen haben. Es war eine wahre Freude, die vielen jungen Talente da draußen zu entdecken.

Die Serie wird eine getreue Adaption der beliebten Harry-Potter-Bücher von Autorin und ausführender Produzentin J.K. Rowling sein. Es wird erwartet, dass jede Staffel ein einzelnes Buch aus einem der beliebtesten und wertvollsten Franchises der Welt adaptiert, beginnend mit "Harry Potter und der Stein der Weisen".

Die Serie wird außerdem von J.K. Rowling, Neil Blair und Ruth Kenley-Letts von Brontë Film and TV sowie von David Heyman von Heyday Films produziert.