Er war ein Comedian mit Millionen Einnahmen, die Stimme von Paddington Bear und gewann bei Dancing with the Stars.

Nachdem seine Fernsehserie über einen Mann, der aus Versehen Präsident wird, ein Hit wurde, gründete er seine eigene Partei und wurde im echten Leben zum Präsidenten gewählt.

Jetzt steht er an der Spitze eines Landes, das von der zweitstärksten Armee der Welt attackiert wird.

Diejenigen, die die Art und Weise unterstützen, wie Wolodymyr Selenskyj das Land inmitten einer Invasion führt, vergessen, dass sich die Ukraine bereits seit Jahren im Krieg befand, als er 2019 mit einem überraschenden Erdrutschsieg sein Amt antrat. Er versprach, wie viele andere ukrainische Politiker, dass er dem ein Ende setzen würde.

"Er versuchte alles, um Frieden zu schaffen", sagte Iuliia Mendel, eine Journalistin und ehemalige Sprecherin von Selenskyj, gegenüber Euronews.

"Er hat versprochen, den Krieg bald zu beenden", erklärte Mendel.

Die Verhandlungen mit Russland über die abtrünnigen, vom Kreml unterstützten Gebiete im Donbas führten zu erfolgreichen Waffenstillstandsvereinbarungen. Selenskyj gelang es, rund 150 Kriegsgefangene nach Hause zu bringen.

Der russische Präsident Wladimir Putin war zunehmend genervt von seinem ukrainischen Amtskollegen, der mit seiner Fernsehserie "Sluga narodu" (Diener des Volkes), in der er einen idealistischen, unprätentiösen Geschichtslehrer und Besserwisser spielte, der sich durch ein System voller korrupter Bürokraten schlagen muss, seinen politischen Weg praktisch vorzeichnete.

Laut Mendel könnte Putin auch durch Selenskyjs wachsende Popularität in Russland beunruhigt worden sein.

Der russische Sender TNT kaufte 2019 die gesamte Serie, zeigte dann aber nur eine Folge. Dann nahm er sie mit der Begründung aus dem Programm, es sei nur ein Marketing-Trick gewesen.

In Europa meldet der Sender arte, dass die Serie in der Online-Mediathek immer mehr Zuschauer:innen anzieht.

In der Folge wurde auch ein Witz zensiert, nach dem Putin angeblich eine Hublot-Uhr trägt - eine Anspielung auf einen rassistischen Anti-Putin-Spruch.

Der ukrainische Komiker und Präsidentschaftskandidat Selenksyj tritt 2019 bei einer Show in Brovary, in der Nähe von Kiew, auf AP Photo/Emilio Morenatti

Gleichzeitig wurde Selenskyj immer unzufriedener mit Putins Auslegung der Minsker Vereinbarungen, die zur Festlegung eines Waffenstillstands zwischen beiden Seiten unterzeichnet wurden und die Beziehungen zwischen der Kiewer Regierung und den besetzten Gebieten in Donezk und Luhansk regeln.

Daraufhin ließ Putin im Frühjahr 2021 rund 100.000 Soldaten an der ukrainischen Grenze aufmarschieren. Er zog sie später wieder ab, um sie dann im Winter erneut hinzuschicken.

Selenskyj gab der Financial Times ein Interview, in dem er die vom Westen vermittelten Friedensabkommen von 2014 und 2015 offen kritisierte und sagte, er werde nicht mit den Separatisten im Donbas reden, sondern sie als "Terroristen" bezeichnen - ein wesentlich schärferer Ton als zu Beginn seiner Präsidentschaft.

"Er hat sogar öffentlich gesagt, dass die Minsker Vereinbarungen nicht funktioniert haben. Danach änderte sich die Rhetorik der Separatisten erheblich, und sie lehnten jegliche Treffen ab und blockierten den Dialog völlig", erinnert sich Mendel an die russische Reaktion.

"Und obwohl sich die Ideologie von Selenskyj nicht geändert hat, entwickelte sich seine Rhetorik von mild zu scharf".

Putins Behauptungen, das Land werde von "Nazis und Drogensüchtigen" regiert, seien jedoch ungeheuerlich, betonte Mendel. Insbesondere Selenskyj ist so weit von einem Hardliner-Nationalisten entfernt, wie man nur sein kann.

"Selenskyj hat immer gesagt, dass die Ukrainer unterschiedlich sind - wir haben verschiedene Religionen, wir sprechen verschiedene Sprachen - aber wir sind alle als Nation vereint, und er war immer stolz auf die Vielfalt, die es in der Ukraine gibt. Als etwas, das uns stärker und nicht schwächer machen muss."

Selenskyj übertrifft die Erwartungen

Genau wie der Nachname seiner Figur im "Diener des Volkes", Goloborodko - was "bartlos", aber auch "arm" oder "nass hinter den Ohren" bedeutet - hielten viele Selenskyjs frisch rasiertes, jugendliches Aussehen für naiv.

Einige beschuldigten ihn sogar, für den Kreml zu arbeiten, vor allem sein Hauptgegner bei den Wahlen, der ehemalige Präsident Petro Poroschenko. Selenskyj stammt aus der überwiegend russischsprachigen Region Kryvyi Rih.

"Als er an die Macht kam, gab es viele gut organisierte Angriffe der Opposition auf ihn, die behaupteten, dass er russischsprachig sei und die Ukraine an Russland annähern werde", sagte Mendel.

"Aber das war nie der Fall. Ich habe ihn gleich zu Beginn seiner Präsidentschaft begleitet, und er hat sich immer für die Ukraine eingesetzt."

Selenksyj und seine Frau Olena an einem Denkmal der Holodomor, der Hungersnot in den 1930er Jahren. Ukrainian Presidential Press Office

Nachdem Anfang Februar US-Geheimdienstinformationen über einen bevorstehenden russischen Angriff auf die Ukraine bekannt wurden, waren viele überrascht von seinen ständigen Appellen zur Ruhe und seinen Erklärungen, dass es "keinen Grund zur Panik" gebe.

Einige seiner Kritiker warfen ihm vor, "entmutigend mittelmäßig" zu sein, wie es in einem Meinungsartikel in der New York Times am Vorabend der Invasion hieß.

Im wirklichen Leben und inmitten des Krieges erwies sich Selenskyj als weitaus scharfsinniger.

Mit seinem Dreitagebart und seiner olivgrünen Uniform wurde Selenskyj schnell zur führenden motivierenden Stimme sowohl für seine Armee als auch für seine Bürger. Er trat in Videos in der Kiewer Innenstadt auf, nachdem er als "Ziel Nummer eins" bezeichnet worden war, und lehnte wiederholt westliche Angebote ab, das Land zu verlassen.

Es geht darum, wer zuerst zusammenbricht Daniel Bilak Politikberater

"Ich bin hier. Wir sind alle hier. Wir sind in Kiew. Wir verteidigen die Ukraine", sagte er in einem Video, das er am Freitagabend mit seinem Handy aufnahm, als die Luftschutzsirenen die Straßen der Hauptstadt erfüllten.

Aufgrund seines lockeren Stils und des gelegentlichen Mangels an diplomatischer Sprache, die Sarkasmus und bissigen Erwiderungen Platz machte, fragten sich die Leute, ob er es ernst meinte oder auftrat, sagte Daniel Bilak, ein kanadischer Anwalt und ehemaliger Berater zweier ukrainischer Ministerpräsidenten, gegenüber Euronews.

Aber die Art und Weise, wie Selenskyj auf den Krieg reagierte, hat ihn in den Augen all seiner Zweifler innerhalb weniger Tage praktisch vollständig rehabilitiert", sagte er.

"Das ist keine Show. Die Menschen spüren die Leidenschaft. Die Menschen fühlen den Schmerz, weil wir das jeden Tag durchmachen".

Ukrainische Soldaten nahe der Trümmer eines abgeschossenen Flugzeugs in Kiew vorbei AP Photo

Was der Ukraine ebenfalls hilft, sich gegen die Aggression zu wehren, war, dass Selenskyj im vergangenen August die Führung der Streitkräfte wechselte, erklärte Bilak.

"Er setzte die richtigen Leute ein. Es handelte sich um Kommandeure, die über Erfahrungen im Osten verfügten. Keiner von ihnen hatte im sowjetischen Militär gedient, was etwas Neues war", sagte er.

Die neue militärische Führung hatte zwar nur wenige Monate Zeit, sich vorzubereiten, doch Selenskyjs Aufruf zur Ruhe signalisierte, dass sich die Regierung bewusst war, was auf sie zukommen würde. Und es hat funktioniert, sagte Bilak.

"Die Ukrainer sind nicht in Panik geraten, haben nicht den Kopf verloren, und das ist wirklich entscheidend, denn im Grunde genommen ist dies ein psychologischer Zermürbungskrieg. Es geht darum, wer zuerst zusammenbricht", erklärte er.

Der Weg in die EU wurde im Krieg geschmiedet

Seit der Invasion haben Selenskyjs wiederholte Appelle an die NATO und die EU, das Land zu unterstützen, dazu geführt, dass letztere - zum ersten Mal in ihrer Geschichte - beschlossen haben, Waffen zu kaufen und in das Land zu schicken, während Russland und seine Führung mit lähmenden Sanktionen belegt wurden.

Die beiden Bündnisse haben es jedoch bisher eine direkte Antwort auf formelle Gespräche über die Mitgliedschaft der Ukraine vermieden. Ersuche warenzunächst mit der Behauptung abgetan worden, es sei noch lange nicht so weit.

Bilak ist der Ansicht, dass dies für ein Land, das seit seiner Unabhängigkeitserklärung von der Sowjetunion im Jahr 1991 erhebliche Fortschritte gemacht hat, zu hart ist.

"Dies ist ein demokratisches Land, das es wert ist, verteidigt zu werden", sagte er. "Die Ukraine ist eine chaotische, lebendige, aufstrebende Demokratie. Dieses Land kann den meisten europäischen Nationen eine Lektion in Sachen Demokratie erteilen, ganz offen gesagt.

Obwohl die Ukraine im Juni 2014 ein Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen unterzeichnete, hatte Brüssel die Idee eines Beitritts eines der Länder der Östlichen Partnerschaft zunächst weitgehend ignoriert. Das Land befand sich im Krieg, und der Beitrittsprozess ist mit zahlreichen Reformen verbunden.

Nun könnte Selenskyj in eine andere Rolle schlüpfen - die eines Staatsoberhaupts, das endlich eine Einigung herbeigeführt hat. Auch wenn dies unter schwierigen Umständen geschah,und unter Zwang. Während Kiew unter heftigem Beschuss stand, unterzeichnete er zusammen mit dem MInisterpräsidenten und dem Vorsitzenden der Rada einen offiziellen Beitrittsantrag.

Präsident Wolodymyr Selenskyj während einer Pressekonferenz vor dem größten Flugzeug der Welt, Mriya im Jahr 2021 AP Photo/Efrem Lukatsky

Obwohl die EU viel schneller und kollektiver gehandelt hat, als die meisten Menschen es für möglich hielten, könnte der Weg zur EU noch lang sein, glaubt Anthony Zacharzewski, Gründer der Demokratischen Gesellschaft, einer in Brüssel ansässigen NGO.

"Bestenfalls wird die EU den Startschuss für einen Beitrittsmarathon geben", sagte er Euronews.

"Die Verträge sehen keine Beschleunigung des Beitritts vor - mit gutem Willen auf beiden Seiten könnte man es vielleicht in fünf Jahren schaffen, aber jeder denkt, dass eine allgemeine Überarbeitung der Verträge notwendig ist, und das könnte noch länger dauern."

Stattdessen schwebt Zacharzewski eine Übergangslösung vor.

"Ein möglicher Ansatz wäre, dass die EU ein neues Modell eines Beitrittsabkommens schafft, das Ländern, die die Kriterien der Demokratie und Rechtsstaatlichkeit erfüllen und sich fest zu einem Beitritt verpflichten, eine Mitgliedschaft ohne Stimmrecht im 'Wartesaal' ermöglicht.

Der Krieg wird jedoch nicht nur über die Zukunft der Ukraine, sondern auch über die Russlands entscheiden, da Selenskyj die wachsende Legitimität beibehalten wird, während Putin auf kein Vertrauen mehr setzen kann.

"Wenn Selenskyj überlebt, wird er zu Hause und in Europa über eine immense persönliche Autorität verfügen. Es wird schwer sein, sich den Forderungen zu widersetzen, die Ukraine rasch zum Kandidatenland zu machen - wenn er es in Friedenszeiten so gut macht wie im Krieg", erklärte Zacharzewski.