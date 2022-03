Russen spenden anonym für die Ukraine - aus Scham

Gondomar, eine kleine Gemeinde in Portugal, nahe Porto. Auch hier gehen Spenden ein für die Ukraine. Gesammelt werden sie von einer Organisation für Einwanderer. Koordiniert wird die Hilfe von einer Ukrainerin, die in Gondomar lebt. Besonders berührt ist sie von Spenden, die anonym abgeben wwerden - aus Scham.

Jemand hat anonym gespendet, aber wir konnten sehen, dass es Spenden von Russen waren. Ich habe viele Anrufe bekommen, von Russen, die weinten, die sich entschuldigten für das, was da passiert. Natalija Khmil Vorsitzende der Immigrantenvereinigung von Gondomar

Ein Wagen mit Hilfsgütern ist bereits an der polnischen Grenze, bald wird er mit sechs bis sieben Flüchtlingen zurückerwartet. Sie alle haben Verwandte in der Gegend, dort werden sie unterkommen. Natalijas kleine Organisation tut was sie kann, und nimmt jede spende an, selbstverständlich auch russische. Denn sie kenne den Unterscheid zwischen Putin und den Menschen in Russland.