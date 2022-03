Europas Landwirtschaft leidet unter dem Krieg in der Ukraine

Laurent Gomand ist ein besorgter Landwirt. Als Leiter seines Familienbetriebs in Belgien verfolgt er mit Sorge die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine. Kurzfristig ist es nicht die Viehzucht seiner 250 Kühe und 600 Ziegen, die bedroht ist. Er fürchtet jedoch um seine Getreide-, Mais-, Rüben- und Kartoffelproduktion. Innerhalb weniger Wochen sind die Preise für Düngemittel explodiert. „Die Düngemittel, für die wir vor einem Jahr zwischen 150 und 200 Euro pro Tonne bezahlt haben, kosten jetzt 800 Euro. Das sind Kosten, die absolut exorbitant sind. Und außerdem gibt es eine Knappheit! Wir müssen also zusätzlich zu den viel höheren Kosten eine Verknappung des Materials, der Ware, in Kauf nehmen.“

Russland ist auf dem Markt für Düngemittel bedeutend. Das Land war im vergangenen Jahr der größte Exporteur von Stickstoffdünger und der zweitgrößte Lieferant von Kali- und Phosphordünger. Für die Landwirte, aber auch für die Verbraucher ist es ein Teufelskreis, sagt Laurent Gomand: "Zunächst einmal gibt es direkte finanzielle Auswirkungen, da wir viel höhere Produktionskosten haben. Wenn man nicht die richtige Menge an Dünger für die Kulturen einsetzt, sinkt die Produktion. Das bedeutet: weniger Dünger, weniger Produktion und am Ende Knappheit!"

Diese Schwierigkeiten beim Zugang zu Düngemitteln bedrohen das wirtschaftliche Gleichgewicht der landwirtschaftlichen Betriebe, die nicht auf die kommenden Monate vorausplanen können.

Die EU prüft, wie die Auswirkungen des Konflikts auf den Sektor abgefedert werden können. Die für Landwirtschaft zuständigen Minister treffen sich am Montag in Brüssel. Die Europäische Kommission wird voraussichtlich ebenfalls am Mittwoch ihre Vorschläge zur Unterstützung der Erzeuger vorlegen.