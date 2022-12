Taschen voller Geld: Was EU-Politikerin Eva Kaili gestanden hat

Nach Berichten der belgischen Zeitung LE SOIR hat die griechische EU-Abgeordnete Eva Kaili im Korruptionsskandal, der das Europaparlament erschüttert, ein Teilgeständnis abgelegt.

Offenbar hat die Sozialistin unter anderem gestanden, ihren Vater beauftragt zu haben, einen Teil des Geldes zu verstecken. Der Vater der Politikerin wurde am 9. Dezember in Brüssel mit einem Koffer voller Bargeld erwischt.

Auch die Mailänder LA REPUBBLICA berichtet, dass Eva Kaili zugegeben hat, dass sie von dem Korruptionsring um ihren italienischen Lebensgefährten Francesco Giorgi und den italienischen Europaabgeordneten Antonio Panzeri wusste. Zudem soll die Politikerin versucht haben, die an dem Skandal beteiligten Personen vor dem Zugriff der belgischen Justiz zu warnen.

Italiens Justiz hat laut Medienberichten inzwischen zugestimmt, die Ehefrau des Abgeordneten Antonio Panzeri, Maria Dolores Colleoni, an Belgien auszuliefern. Auch die Panzeris Tochter war offenbar in Brescia unter Hausarrest gestellt worden. Der Ehefrau wird in einem europäischen Haftbefehl Korruption, Geldwäsche und die Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung zur Last gelegt.

Eva Kaili wurde ihr Posten als Vize-Präsidentin des Europaparlaments entzogen, nachdem die griechische Partei PASOK die 44-Jährige ausgeschlossen hatte.