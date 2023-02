Fünf Tage nach dem schweren Erdbeben in der Türkei und Syrien ist die Zahl der Todesopfer auf über 24.000 angestiegen. Dennoch sind viele Such- und Rettungskräfte sind weiter im Einsatz, unter zum Teil äußerst schwierigen Bedingungen. Mehrere internationale Organisationen haben wegen Sciherheitsbedenken an diesem Samstag ihre Arbeit eingestellt - so das Technische Hilfswerk (THW), die Hilfsorganisation I.S.A.R Germany und das österreichische Bundesheer.

Das österreichische Militär begründete den vorerst eingestellten Einsatz. "Es gibt zunehmend Aggressionen zwischen Gruppierungen in der Türkei. Es sollen Schüsse gefallen sei", sagte Oberstleutnant Pierre Kugelweis vom österreichischen Bundesheer der Nachrichtenagentur APA gegenüber. "Der erwartbare Erfolg einer Lebendrettung steht in keinem vertretbaren Verhältnis zu dem Sicherheitsrisiko."

Wir würden gerne weiterhelfen, aber die Umstände sind, wie sie sind." Pierre Kugelweis Oberstleutnant

Die 82 Soldatinnen und Soldaten der Katastrophenhilfseinheit sind seit vergangenem Dienstag in der türkischen Provinz Hatay. Sie stünden dort für weitere Einsätze bereit, so Kugelweis. "Es gab keinen Angriff auf uns Österreicher. Es geht uns allen gut. Wir würden gerne weiterhelfen, aber die Umstände sind, wie sie sind."

Euronews-Korrespondentin Anelise Borges hat vor Ort erfahren, dass Helfer aus Frankreich verletzt wurden.

Schwangere nach 115 bangen Stunden befreit

Derweil gelang es israelischen Rettern am Freitag In Kahramanmaras, zwei junge Frauen und einen Mann aus den Trümmern zu bergen.

Teamleiter Golan Vach berichtet: "Wir haben einen Mann namens Hussein herausgeholt. Er ist 65 Jahre alt und sagte uns, er habe Stimmen gehört. Wir erforschten Nebenraum ein, fanden aber niemanden. Aber wir beschlossen, noch einmal in das Gebäude zurückzukehren. Vielleicht hatte er ja recht. Etwas weiter entfernt fanden wir die zwei Frauen."

Die türkische Nachrichtenagentur meldet, eine 70-jährige Frau, die in Kahramanmaras unter den Trümmern eingeklemmt war, sei nach 122 Stunden gerettet worden.

In der Provinz Gaziantep wurde eine schwangere Frau nach 115 bangen Stunden zurück ans Tageslicht geholt. Ebenfalls in Gaziantep bargen Helfer ein neunjähriges Mädchen nach 108 Stunden aus dem Schutt - ihre beiden Eltern und ihre Schwester waren da jedoch schon tot.

Doch diese Wunder geschehen immer seltener. Kahramanmaras ist nach dem Erdbeben der Stärke 7,8 vom Montag aus. Die Vereinten Nationen warnen, dass fast 900.000 Menschen dort dringend warme Mahlzeiten benötigen.

Wenn Sie spenden wollen...