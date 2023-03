EU-Aufsichtsbehörde will Auslandsreisen der Kommission überprüfen

Die Europäische Bürgerbeauftragte hat die EU-Kommission aufgefordert, Details zu den Geschäftsreisen zu liefern, die hochrangige Mitarbeiter seit 2021 unternommen haben und die zum Teil von Dritten bezahlt wurden. Brüssel leidet weiterhin unter den Folgen eines Korruptionsskandals, der das Parlament erschüttert hat.

In einem Brief an Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, der am Freitag verschickt, aber am Montag veröffentlicht wurde, forderte das Büro der Europäischen Bürgerbeauftragten die Exekutive auf, die Regeln zu klären, die sie anwendet, um festzustellen, dass kein Interessenkonflikt vorliegt, wenn Geschäftsreisen von Dritten bezahlt werden.

Dies geschah, nachdem bekannt wurde, dass der Generaldirektor der Verkehrsabteilung der Kommission (DG MOVE), Henrik Hololei, zwischen 2015 und 2021 mehrmals auf Kosten der katarischen Regierung oder ihr nahestehender Organisationen reiste, obwohl seine Abteilung an den Verhandlungen über ein Luftverkehrsabkommen zwischen der EU und Katar beteiligt war.

Das im Oktober 2021 unterzeichnete Abkommen sieht vor, dass alle katarischen Fluggesellschaften Direktflüge von und zu allen Flughäfen in der EU und Katar durchführen können und umgekehrt für EU-Fluggesellschaften.

"Die katarische Regierung und ihr nahestehende Organisationen, die für die Reisekosten des höchsten Beamten der GD MOVE aufkommen, werfen berechtigte Fragen nach einer möglichen unzulässigen Beeinflussung der Entscheidungsfindung der EU in diesem Bereich auf", schrieb Ombuswoman Emilly O'Reilly in ihrem Brief.

Ein Sprecher der Kommission erklärte am Freitag gegenüber Reportern, dass die überwiegende Mehrheit der Geschäftsreisen von Mitarbeitern vollständig von der Exekutive bezahlt wird, dass aber in einigen Fällen Dritte beteiligt werden können. Dazu gehören zum Beispiel die Organisatoren einer Veranstaltung, die mit der Reise zusammenhängt.

Im letzteren Fall führt die Kommission eine Analyse durch, um mögliche Interessenkonflikte zu bewerten.

Kein Interessenkonflikt

Die Analyse, die für die Reisen von Hololei durchgeführt wurde, habe "keine Interessenkonflikte" ergeben, sagte eine Sprecherin, vor allem weil er nicht zu dem Team gehörte, das das Luftverkehrsabkommen aushandelte.

O'Reilly sagte jedoch, sie habe diese Erklärung "mit Besorgnis zur Kenntnis genommen" und argumentierte, dass "die Öffentlichkeit diese Unterscheidung möglicherweise nicht macht, da der Generaldirektor letztendlich die Verantwortung für diese Verhandlungen trägt".

Sie sagte, dass ein mutmaßliches Schmiergeldsystem, in das mehrere derzeitige und ehemalige Mitarbeiter des Europäischen Parlaments verwickelt sind und in das Katar und Marokko verstrickt sind - was beide vehement bestreiten - die Rolle von Dritten und deren Einflussnahme auf EU-Beamte "noch genauer unter die Lupe genommen werden muss".

"Um ein hohes Maß an öffentlichem Vertrauen aufrechtzuerhalten, habe ich die Notwendigkeit strenger ethischer Regeln und robuster Transparenz bei den Interaktionen zwischen EU-Beamten und Interessenvertretern betont."

Die Kommissionssprecherin kündigte am Freitag außerdem an, dass die Institution derzeit ihre Leitlinien für Auslandsmissionen überprüfe, um die Regeln zu klären, da seit der Durchführung dieser Reisen "neue Elemente aufgetaucht sind".

O'Reilly forderte die Kommission auf, ihr die aktuellen Leitlinien für die Genehmigung von Reisen, die teilweise von Dritten bezahlt werden, sowie Einzelheiten zu den geplanten Änderungen zu übermitteln. Außerdem verlangte sie eine Liste aller seit 2021 durchgeführten Reisen dieser Art.

"Obwohl solche Reisen den Interessen der EU dienen können, ist es von größter Wichtigkeit, dass diese Vereinbarungen überprüft werden, um die Risiken von Interessenkonflikten, seien sie real, potenziell oder vermeintlich, zu bewältigen", sagte sie.