Verdächtiger im EU-Korruptionsskandal Panzeri gibt Verbindungen zu Katar, Marokko zu (Anwalt)

Der Anwalt des ehemaligen Europaabgeordneten Pier Antonio Panzeri bestätigte am Mittwoch die Beteiligung von Katar und Marokko an dem Korruptionsskandal, der das Europäische Parlament erschütterte, wies jedoch Behauptungen zurück, sein Mandant sei der alleinige Kopf der Operation.

„Herr Panzeri gesteht heute, aktiv an Korruptionshandlungen im Zusammenhang mit Katar und im Zusammenhang mit Marokko teilgenommen zu haben und daher korrumpiert worden zu sein und andere korrumpiert zu haben“, sagte sein Anwalt Laurent Kennes gegenüber Euronews.

Er wollte indes nicht bestätigen, ob weitere ausländische Länder in den Skandal verwickelt sind, und argumentierte, dass die Geheimhaltung dazu da sei, „die Ermittlung voranzubringen“.

„Jeder weiß, dass wir über einen Fall sprechen, der Katar und Marokko betrifft. Wenn es andere Länder gibt, muss die Untersuchung fortgesetzt werden können, ohne dass alles in der Presse offengelegt wird. Das nennt man Untersuchungsgeheimnis“, sagte er .

Die belgische Bundesstaatsanwaltschaft hatte am Dienstag bekannt gegeben, dass Panzeri, ein italienischer Sozialist, der drei Amtsperioden im Parlament gedient hat, eine sogenannte „Reuevereinbarung“ unterzeichnet und sich verpflichtet habe, „substanzielle, aufschlussreiche“ Informationen über das Cash-for-Favour-Programm weiterzugeben im Austausch für eine niedrigere Strafe.

Vier Personen, darunter Panzeri, wurden bisher festgenommen und angeklagt im Zusammenhang mit der Untersuchung „großer Geldsummen“, die von einem Land gezahlt wurden, das bisher nur offiziell als ein Staat am Persischen Golf identifiziert wurde, von dem jedoch allgemein angenommen wird, dass es sich um Katar handelt - mit dem Ziel die Politikgestaltung der Europäischen Union zu beeinflussen.

Doha und Marokko, das sich in den letzten Wochen als weiterer potenzieller Spieler herauskristallisiert hat, weisen beide die Vorwürfe vehement zurück.

Keine neuen Namen

Als Teil der Vereinbarung mit den belgischen Behörden erkannte Panzeri auch an, ein "Anführer der kriminellen Organisation" zu sein, sagte Kennes, fügte jedoch hinzu, dass "das nicht bedeutet, dass er der einzige Anführer ist".

„Das bedeutet, dass er mindestens einer der Anführer einer Organisation ist, deren Ziel es war, Menschen zu korrumpieren“, sagte der Anwalt.

Im Rahmen der Vereinbarung verpflichtete sich Panzeri, die belgischen Behörden über die Beteiligung anderer Personen zu informieren, einschließlich der Identität der Person, die er bestochen hat. Aber Kennes weigerte sich, Namen zu nennen oder zu sagen, ob amtierende Abgeordnete oder Beamte, die in anderen EU-Institutionen arbeiten, beteiligt sind, und verwies erneut auf den geheimen Charakter der Untersuchung.

Solche Namen öffentlich zu machen, „würde im Voraus ankündigen, was er in einem geheimen Rahmen sagen wird" und "einen Verstoß gegen die Vereinbarung darstellen, die wir mit der Bundesanwaltschaft haben", sagte Kennes.

„Es ist nicht im Interesse meines Mandanten, seine Informationen weiterzugeben, die wir in seinem Interesse und in Bezug auf die Stimme, die er heute sein möchte, weitergeben. Aber wir kommunizieren nicht über Elemente, die er der Justiz aus Gründen der Gerechtigkeit mitteilen wird ," er fügte hinzu.

Die anderen drei derzeit inhaftierten Personen sind die griechische Europaabgeordnete Eva Kaili, ihr Partner Francesco Giorgi und der NGO-Direktor Niccolò Figà-Talamanca. Die belgischen Behörden haben außerdem die Aufhebung der Immunität von zwei weiteren sozialistischen Europaabgeordneten beantragt: Marc Tarabella (Belgien) und Andrea Cozzolino (Italien).

„Wohlwollen“ für Panzeris Frau und Tochter

Als Gegenleistung für seine Kooperation soll Panzeri eine fünfjährige Bewährungsstrafe auferlegt werden, wobei er höchstens ein Jahr im Gefängnis oder unter elektronischer Überwachung verbringen darf. Außerdem erhält er eine Geldstrafe von 80.000 Euro auf Bewährung, weitere ein Million Euro werden eingezogen.

Kennes verteidigte den Deal gegenüber Euronews und sagte: „Das Interesse an Gerechtigkeit besteht darin, jemanden zu haben, der kein Interesse daran hat, sich selbst zu verteidigen, und der kein Interesse daran hat, jemanden fälschlicherweise zu beschuldigen oder zu sagen, dass jemand absolut nichts damit zu tun hat, außer vielleicht denen, die ihm nahe stehen.“

Panzeri hingegen kennt seine Strafe bereits, wobei „es durchaus möglich ist, dass er in fünf, sechs oder drei Jahren verurteilt wird" und dann eine ähnliche Strafe erhält.

Er hofft aber auch auf „ein gewisses Wohlwollen der Staatsanwaltschaft" gegenüber seiner Frau Maria Dolores Colleoni und seiner Tochter Silvia Panzeri, die im Verdacht stehen, von den rechtswidrigen Handlungen gewusst zu haben.

Die belgischen Behörden haben ihre Auslieferung von Italien beantragt, wogegen die beiden Frauen Berufung eingelegt haben.

„Beide haben Anwälte in Italien und hoffen, dass sie nicht an die belgischen Behörden ausgeliefert werden, aber sie werden höchstwahrscheinlich in Belgien verhört, was ganz normal ist.

„Soweit ich weiß, haben sie bereits ihre Zustimmung zur Befragung gegeben, in der Hoffnung, dass sie nicht in einer Haftumgebung befragt werden“, sagte Kennes.