Jetzt 31 Staaten in der Nato: Finnland ist neues Mitglied

Von Euronews

Die Nato hat offizielle Finnland als neues Mitgliedsland aufgenommen. Eigentlich wollte das Land gleichzeitig mit Schweden beitreten. Doch wegen des Widerstands der Türkei gegen Schweden, kann zunächst nur Finnland aufgenommen werden.

Finnlands Außenminister Pekka Haavisto hat an diesem Dienstag im Nato-Hauptquartier in Brüssel die Beitrittsurkunde seines Landes an US-Außenminister Antony Blinken übergeben. Der US-Außenamtschef nimmt die Urkunde mit nach Washington, wo sie am Gründungsort der Verteidigungsallianz aufbewahrt wird.

Mit dieser Zeremonie ist der Aufnahmeprozess von Finnland abgeschlossen.

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg und Antony Blinken sprachen von einem «historischen Tag» für die Nato und für Finnland. Statt 30 hat das Bündnis jetzt 31 Mitgliedsstaaten.

In Finnland ist der Nato-Beitritt unter den politischen Parteien unumstritten - daher ändert der sehr wahrscheinliche Regierungswechsel nichts.