Die Stunde der Wahrheit für den Europäischen Green Deal

Der Green Deal, den Ursula von der Leyen als "Europas Mann auf dem Mond" bezeichnete, steht kurz vor einer wichtigen Bewährungsprobe.

Am Donnerstagmorgen werden die Mitglieder des Umweltausschusses des Europäischen Parlaments (ENVI) zusammentreten und über das Naturwiederherstellungsgesetz abstimmen, einen Gesetzesentwurf, der zum Hauptziel einer extremen Oppositionskampagne geworden ist.

Die Kontroverse um das Gesetz hat Brüssel - und nun auch Straßburg - im Sturm erobert und eine Koalition aus Konservativen, Landwirten und Fischern gegen linke Parteien, Nichtregierungsorganisationen, Wissenschaftler und überraschenderweise auch den Privatsektor aufgebracht.

Die Gegenreaktion hat eine solche Intensität erreicht, dass der erste Punkt auf der Tagesordnung vom Donnerstag eine Befragung der Abgeordneten vorsieht, ob sie die Gesetzgebung in ihrer Gesamtheit, ohne weitere Änderungen oder Konsultationen, ablehnen wollen.

Zwei Mitgliedsausschüsse, der Landwirtschaftsausschuss (AGRI) und der Fischereiausschuss (PECH), haben den Text bereits abgelehnt, was die Gefahr einer Entscheidung auf Messers Schneide noch vergrößert.

Warum ist das Gesetz so umstritten ?

Das Gesetz, das derzeit auf dem Tisch liegt, wurde von der Europäischen Kommission erstmals im Juni 2022 vorgelegt. Der Text, der als "erstes kontinentweites, umfassendes Gesetz seiner Art" bezeichnet wird, zielt auf die Wiederherstellung von Lebensräumen und Arten ab, die durch menschliche Aktivitäten und den Klimawandel geschädigt wurden.

Er enthält rechtsverbindliche Ziele für sieben spezifische Themen, von bestäubenden Insekten bis hin zu Meeresökosystemen, die zusammen mindestens 20 % der Land- und Meeresflächen der Europäischen Union bis 2030 abdecken sollen. (Das Ziel wurde später auf 30 % angehoben, um die Union an das bahnbrechende Abkommen anzupassen, das auf der COP15 im Dezember geschlossen wurde).

Das Gesetz zur Wiederherstellung der Natur ist wie alle Teile des europäischen Green Deals ehrgeizig und weitreichend, was das Ausmaß des Problems widerspiegelt, das damit angegangen werden soll: 81 % der europäischen Lebensräume befinden sich in einem schlechten Zustand, wobei nach Schätzungen der Kommission Torfgebiete, Grasland und Dünen am stärksten betroffen sind.

Die Exekutive betrachtet den Klimawandel und den Verlust der biologischen Vielfalt als zwei Seiten derselben Medaille: Das eine Phänomen verschärft das andere und umgekehrt, so dass es unerlässlich ist, beide Herausforderungen gleichzeitig anzugehen.

Die Handschuhe sind ausgezogen

Während diese Argumentation im gesamten politischen Spektrum geteilt wird, hat der Entwurf des Gesetzes zur Wiederherstellung der Natur und insbesondere seine rechtlich verbindlichen Ziele einen Aufschrei der rechten Parteien ausgelöst, die behaupten, dass die Gesetzgebung in ihrer jetzigen Form die Landwirte zwingen wird, einen Teil ihrer Felder aufzugeben, die europäischen Lieferketten gefährdet, die Lebensmittelpreise in die Höhe treibt und sogar die Einführung erneuerbarer Energien behindert.

COPA-COGECA und Europeche, die führenden Verbände der europäischen Landwirte bzw. Fischer, haben den Gesetzesentwurf als "schlecht durchdachten, unrealistischen und nicht umsetzbaren" Vorschlag bezeichnet, der "verheerende Folgen" für die Land- und Forstwirtschaft sowie die Fischerei haben wird.

Doch keine andere Gruppe verkörpert diese Opposition besser als die Europäische Volkspartei (EVP), die größte Fraktion im Parlament, die eine unerbittliche Kampagne gestartet hat, um das Naturwiederherstellungsgesetz zu Fall zu bringen.

Nach mehreren Verhandlungsrunden mit anderen politischen Parteien beschloss die EVP im vergangenen Monat, die Gespräche abzubrechen. Einige Tage später legte die EVP dem ENVI-Ausschuss einen Tagesordnungspunkt vor, in dem sie das Gesetz rundweg ablehnte.

"Dieses Gesetz ist einfach ein schlechter Vorschlag", sagte Manfred Weber, Vorsitzender der EVP-Fraktion, am Dienstag und forderte die anderen Abgeordneten auf, das Gesetz abzulehnen. "Dies ist nicht der richtige Zeitpunkt. Das ist unsere Position."

Weber ist der Ansicht, dass die durch das Naturwiederherstellungsgesetz auferlegten Verpflichtungen über Europa hinausgehen und die Ernährungsunsicherheit in Ländern mit niedrigem Einkommen verschlimmern würden, ein Szenario, das er mit dem laufenden Streit über zollfreies Getreide aus der Ukraine in Verbindung bringt.

"Niemand kann mir sagen, was die Antwort auf die Nahrungsmittelproduktion ist. Das Problem ist riesig! Wir sprechen über Nordafrika, über Migration. Die Menschen fliehen, weil sie keine Perspektive mehr sehen", sagte der deutsche Abgeordnete.

Weber wies den Vorwurf zurück, er erpresse die Abgeordneten der EVP, sich der offiziellen Parteilinie anzuschließen, und warf der Europäischen Kommission vor, sie bediene sich einer "externen Infrastruktur", d.h. von Nichtregierungsorganisationen, um das Naturwiederherstellungsgesetz zu verteidigen.

"Geben Sie mir Argumente. Nennen Sie mir ein besseres Gesetz", sagte Weber.

Am selben Tag kündigte Stanislav Polčák, ein tschechischer Abgeordneter der EVP, auf Twitter an, dass er tatsächlich für das Gesetz stimmen werde, da "der Wohlstand unserer Gesellschaft mit der Qualität der Umwelt Hand in Hand geht".

Stunden später änderte er seine Meinung.

"Ich halte die generelle Ablehnung des Vorschlags durch die EVP nicht für eine gute Entscheidung, aber ich habe beschlossen, sie zu respektieren", schrieb er. "Da meine Position so grundlegend gegen meine Fraktion wurde, habe ich darum gebeten, bei der Abstimmung am Donnerstag ersetzt zu werden.

Grundlegend falsch

Angesichts zunehmender Kritik haben Umweltorganisationen eine überraschende Allianz mit dem Privatsektor geschlossen, um das Naturwiederherstellungsgesetz zu verteidigen.

In einem öffentlichen Brief, der vor der Abstimmung am Donnerstag veröffentlicht wurde, forderten die Vorstandsvorsitzenden und Spitzenmanager von 50 Unternehmen, darunter IKEA, Nestlé, H&M, Iberdrola und Unilever, die europäischen Gesetzgeber auf, "dringend" Regeln zum Naturschutz zu verabschieden, um Rechtssicherheit für Unternehmen zu schaffen, einen fairen Wettbewerb zu gewährleisten und Innovationen zu fördern.

"Unsere Abhängigkeit von einer gesunden Umwelt ist von grundlegender Bedeutung für die Widerstandsfähigkeit unserer Volkswirtschaften und letztlich für unseren langfristigen Erfolg", schrieben die CEOs.

WindEurope, der Verband der europäischen Windkraftindustrie, veröffentlichte eine eigene Erklärung, in der er eine der am weitesten verbreiteten Behauptungen der EVP entkräftete: Das Gesetz zur Wiederherstellung der Natur werde den Einsatz erneuerbarer Energien in ganz Europa erschweren.

"Dies ist grundlegend falsch. Die Wiederherstellung der Natur und der Ausbau der Windenergie gehen Hand in Hand", so der Verband.

In der Zwischenzeit haben ClientEarth, BirdLife Europe, der World Wildlife Fund (WWF) und das Europäische Umweltbüro (EEB) ihre Öffentlichkeitsarbeit verstärkt, um der unverhohlenen Opposition der EVP entgegenzuwirken, die nach Ansicht der Nichtregierungsorganisationen durch die bevorstehenden Europawahlen und den plötzlichen Aufstieg der agrarpopulistischen Partei BBB beeinflusst wird, die die niederländische Politik durcheinander gebracht hat.

"Es handelt sich um eine Kampagne, die auf der aktiven Verbreitung von Desinformationen beruht", sagte Ioannis Agapakis, Anwalt bei ClientEarth, in einem Interview mit Euronews.

"Jedes der Argumente, die verwendet werden, widerspricht der Wissenschaft, widerspricht dem Buchstaben des Gesetzes und ist sicherlich nicht zur Unterstützung des Europäischen Green Deal geeignet. Für mich ist die Entwicklung der Ereignisse in dieser Hinsicht sehr, sehr besorgniserregend.

Agapakis argumentiert, dass die Wiederherstellung der Natur viele Formen annehmen und sich an die sozioökonomischen Bedingungen verschiedener Regionen anpassen kann, so dass es sich eher um eine fallweise Strategie als um eine Einheitslösung handelt. Das Gesetz sei "ziemlich flexibel", sagt der Anwalt, weil es den EU-Ländern erlaube, ihre eigenen nationalen Pläne zu entwerfen, um das Gesamtziel zu erreichen.

"Für jeden, der den Vorschlag gelesen hat, ist klar, dass die Kommission nirgendwo in dem Vorschlag erwähnt, dass die landwirtschaftliche Produktion in den Gebieten, in denen die Wiederherstellung stattfinden soll, eingestellt werden muss", sagte Agapakis.

"Andererseits glaube ich, dass es bestimmte Wiederherstellungsmaßnahmen gibt, die die landwirtschaftliche Produktion ankurbeln werden. Diese Art von Erzählungen und diese Art von Argumenten beruhen also in erster Linie nicht auf dem Inhalt des Gesetzes selbst."

Die Europäische Kommission, deren Präsidentin Ursula von der Leyen der EVP angehört, versucht ihrerseits, ein Gleichgewicht zwischen der Wahrung der Integrität ihres Vorschlags und der Vermeidung eines lauten Streits zwischen den politischen Parteien zu finden.

Die Exekutive hat Non-Papers in Umlauf gebracht, die Euronews einsehen konnte, in denen sie einen nach dem anderen die Hauptkritikpunkte am Renaturierungsgesetz widerlegt, darunter die Vorstellung, dass die Renaturierung jede Art von wirtschaftlicher Aktivität ausschließe.

Dieser Zusammenhang sei unzutreffend, so die Kommission, denn die Wiederherstellung der Natur erfordere nicht die Einrichtung von Schutzgebieten, was eine eigene Rechtskategorie sei. Ein wiederhergestellter Lebensraum kann die Lebensdauer der Böden verlängern und den Landwirten langfristige Möglichkeiten bieten, ihre Praktiken neu zu gestalten und ihren CO2-Fußabdruck zu verringern.

"Der demokratische Prozess ist im Gange", sagte ein Sprecher der Kommission in einer Erklärung. "Es ist nun Sache des ENVI-Ausschusses und des Plenums, sich zu äußern."