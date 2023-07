Bei einer Debatte im Europäischen Parlament über das umstrittene Gesetz zur Wiederherstellung der Natur wurden die Fäuste endgültig ausgezogen.

Konservative und Progressive tauschten eine Vielzahl von Anschuldigungen und Vorwürfen aus, die die tiefe politische Kluft, die die EU in zwei Hälften geteilt hat, deutlich machten.

Im Mittelpunkt des Streits steht das Gesetz zur Wiederherstellung der Natur, ein Gesetzesentwurf, der darauf abzielt, Europas geschädigte Ökosysteme zu rehabilitieren und verloren gegangene Arten zurückzubringen. Die Verordnung legt rechtsverbindliche Ziele in sieben Handlungsfeldern fest, darunter Ackerland, Torfgebiete, Bestäuber und Meeresböden, mit dem Ziel, den durch unkontrollierte menschliche Aktivitäten und den Klimawandel verursachten Verlust an biologischer Vielfalt rückgängig zu machen.

Das von der Europäischen Kommission entworfene Gesetz ist jedoch zur Zielscheibe massiver Kritik von rechten Parteien geworden, insbesondere von der Europäischen Volkspartei (EVP), der größten Fraktion des Parlaments, die seit Wochen eine unerbittliche Oppositionskampagne führt, um das Gesetz in seiner Gesamtheit zu Fall zu bringen.

Das Gesetz zur Wiederherstellung der natürlichen Lebensgrundlagen steht am Mittwoch auf der Kippe, wenn der Plenarsaal über den vollständigen Text abstimmen wird, nachdem drei verschiedene Ausschüsse negative Bewertungen abgegeben haben.

Im Vorfeld der Abstimmung hatten die Abgeordneten Gelegenheit, den Inhalt des Gesetzesvorschlags persönlich zu diskutieren. Doch die Debatte am Dienstag entwickelte sich schnell zu einer schwindelerregenden Abfolge von politischen Schuldzuweisungen, Schuldzuweisungen, Spott und Unterbrechungen, die sich über zweieinhalb Stunden hinzogen.

Konservative Fraktionen, allen voran die EVP, griffen das Gesetz zur Wiederherstellung der Natur an und behaupteten, die darin enthaltenen Verpflichtungen zur Verbesserung des Zustands landwirtschaftlicher Flächen würden die Existenz europäischer Landwirte bedrohen, Lieferketten unterbrechen, die Lebensmittelproduktion verringern und die Verbraucherpreise in die Höhe treiben - Behauptungen, die von Nichtregierungsorganisationen, Klimawissenschaftlern, der Industrie für erneuerbare Energien und dem Privatsektor weitgehend bestritten werden.

"Der Vorschlag der Europäischen Kommission geht direkt in die falsche Richtung", sagte Christine Schneider, EVP-Mitglied aus Deutschland.

"Der Schutz der biologischen Vielfalt kann nur Hand in Hand mit der Bevölkerung gehen, nicht indem man den Förstern, den Landwirten Regeln aufzwingt und sie für das Verschwinden der biologischen Vielfalt verantwortlich macht, nicht indem man Ackerland beseitigt und die Nahrungsmittelproduktion gefährdet, nicht indem man die Umwelt gegen die Landwirtschaft ausspielt."

Die euroskeptischen Abgeordneten gingen sogar noch weiter und stellten neben ihren üblichen Vorwürfen der demokratischen Erpressung und der Verletzung der nationalen Souveränität auch die Enteignung von Privateigentum, wachsende Arbeitslosigkeit und verlassene ländliche Gebiete in Aussicht.

"Während wir mit einer drohenden Nahrungsmittelkrise konfrontiert sind, jagen Sie utopischen Hirngespinsten nach. Sie opfern unsere Bauern auf dem Altar Ihrer ökologischen Ideologie", sagte Aurélia Beigneux, eine französische Europaabgeordnete der rechtsextremen Fraktion Identität und Demokratie (ID).

Linke Parteien verteidigten abwechselnd das Gesetz zur Wiederherstellung der Natur und stellten es als ein wesentliches Element dar, um die langfristige Lebensfähigkeit der europäischen Böden zu gewährleisten und Puffer gegen die schädlichsten Auswirkungen der Klimakrise zu schaffen.

Die Progressiven prangerten die EVP scharf für ihr antagonistisches Verhalten und ihre unaufhörliche Kampagne in den sozialen Medien an, die letzte Woche mit einem bizarr anmutenden Tweet eine überraschende Wendung nahm, in dem behauptet wurde, das Gesetz würde "den Weihnachtsmann aus seinem Haus vertreiben", indem es "die gesamte Stadt Rovaniemi in einen Wald" verwandeln würde.

"EVP, was ist passiert? Sie sind vom Verhandlungstisch weggegangen. Sie twittern über den Weihnachtsmann. Das ist alles sehr lustig. Aber lasst uns in die Realität zurückkehren. Lasst uns abstimmen und es ist endlich an der Zeit, dass ihr die Wiederherstellung der Natur unterstützt", sagte Bas Eickhout von den Grünen.

"Der von der Europäischen Volkspartei angeführte Versuch, das Naturwiederherstellungsgesetz abzulehnen, sendet eine verheerende Botschaft über die Durchführbarkeit des Green Deal. Die Rechte hat die Umweltagenda zum idealen Kurs für ihren Wahlkampfstreit mit der extremen Rechten gemacht", sagte Iratxe García Pérez, Vorsitzende der Sozialisten & Demokraten (S&D).

Die liberale Fraktion Renew Europe, deren interne Differenzen über das vorgeschlagene Gesetz eine gemeinsame Position verhinderten, geriet in die Schusslinie.

Wenn, wie erwartet, die große Mehrheit der konservativ geprägten Abgeordneten am Mittwoch gegen das Gesetz stimmt, würde eine Handvoll Stimmen von Renew Europe ausreichen, um das Gleichgewicht zu kippen und das Schicksal des Gesetzes zu besiegeln.

"Wir dürfen diesen rechtsextremen Populismus, diese Fake News und Lügen nicht zulassen, die Sie seit einem Jahr verbreiten und die Sie in diesem Haus erneut schamlos wiederholt haben", sagte Pascal Canfin, einer der entschiedensten Befürworter des Gesetzes bei Renew Europe.

Sein niederländischer Kollege, Jan Huitema, vertrat jedoch eine diametral entgegengesetzte Ansicht.

"Der Vorschlag klingt auf dem Papier fantastisch, aber in Wirklichkeit würde er die Dinge unnötig verlangsamen", sagte Huitema: "Von allen Gesetzesvorschlägen, die ich während meiner Zeit im Parlament geprüft habe, ist dies derjenige, der die größten Auswirkungen auf die Menschen zu Hause haben wird. Dies ist ein Vorschlag, den wir nicht akzeptieren können."

Am Ende der Debatte ergriff Virginijus Sinkevičius, EU-Kommissar für Umwelt, das Wort und widerlegte mehrere "falsche Vorstellungen" und "Missverständnisse", die von Abgeordneten geäußert wurden, die er namentlich erwähnte.

Sinkevičius sagte, dass die Zeit "ablaufe", um den Rückgang der biologischen Vielfalt in Europa aufzuhalten, und warnte, dass die Exekutive des Blocks nicht wie angekündigt einen neuen Text vorlegen werde, wenn der derzeitige Text scheitert.

"Es mag Sie überraschen, das zu hören, aber für mich hat diese Debatte gezeigt, dass eine Einigung möglich ist", sagte Sinkevičius, "ein Kompromiss ist möglich und in Reichweite. Die Divergenzen sind nicht so groß, dass sie eine Ablehnung rechtfertigen würden."