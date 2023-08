Drei Jahrzehnte Migrationsabkommen zwischen Spanien und Marokko haben zu befestigten und nahezu undurchdringlichen Grenzen für Asylsuchende geführt.

Spanien hat es versäumt, seit der COVID-19-Pandemie sichere und legale Wege für Asylsuchende in seinen nordafrikanischen Enklaven Ceuta und Melilla wieder zu öffnen, so NGOs gegenüber Euronews.

Nichtregierungsorganisationen für Migrantenrechte haben die spanischen Behörden beschuldigt, seit der Ausrufung des Ausnahmezustands im März 2020 an den EU-Außengrenzen von Ceuta und Melilla in Nordmarokko eine "ungesetzliche" und "diskriminierende" Politik der Zurückdrängung und Abschiebung von "schwarzen" Asylbewerbern subsaharischer Herkunft zu betreiben.

"Die spanischen Behörden haben die Grenze geschlossen, ohne irgendeine Art von Asylzugang zu gewähren", sagte Mar Soriano, Rechtsberater der in Melilla ansässigen NGO Solidary Wheels, gegenüber Euronews: "Es gab bereits Einschränkungen für Schwarze, die von den marokkanischen Grenzbeamten unverhältnismäßig diskriminiert werden, die ihnen den Zugang zur Grenze verwehren."

Sorianos NGO hat zusammen mit der Internationalen Organisation für Migration (IOM), dem UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR), Human Rights Watch und Amnesty International wiederholt die spanischen und marokkanischen Behörden aufgefordert, einen "echten" und "effektiven" Zugang zu Asyl durch "sicherere" und "alternative" Wege wiederherzustellen, um die Nutzung gefährlicher Reisen und das Risiko tragischer Ereignisse zu verringern.

Laut dem jüngsten Bericht der Menschenrechtskommissarin des Europarats sind diese Forderungen jedoch auf taube Ohren gestoßen.

"Eine Kombination mehrerer Elemente in Spaniens derzeitigem Migrationsansatz an den Grenzen zu Marokko hat zu einer Situation geführt, in der es keinen echten und effektiven Zugang zu sicheren und legalen Einreise- und Asylmöglichkeiten gibt", stellte Dunja Mijatović im vergangenen April fest.

Die Kommissarin und ihre Vorgängerin hatten bereits 2015, 2018 und 2022 ihre Besorgnis über Pushbacks geäußert, die von marokkanischen und spanischen Grenzschutzbeamten durchgeführt wurden, um [Asylsuchende] von den Grenzen von Ceuta und Melilla fernzuhalten".

"Dies lässt bestimmten Gruppen von Asylbewerbern keine andere Möglichkeit, die Grenzen zu erreichen und bei den zuständigen Behörden Schutz zu suchen, als zu schwimmen oder über den Zaun zu springen und dabei ihr Leben zu riskieren", fügte die Kommissarin hinzu.

Sonderregelung" für Ceuta und Melilla und Verbot aus der Covid-Ära

Die spanischen Enklaven Ceuta und Melilla waren seit 2014 Schauplatz zahlreicher Push-Backs und gewaltsamer Polizeieinsätze.

Anfang Februar 2014 ertranken vor der Küste von Ceuta mindestens 15 subsaharische Flüchtlinge und Asylsuchende, die versuchten, einen Seedamm zu umschwimmen, der Ceuta und Marokko trennt, nachdem die örtliche Polizei das Feuer mit großen Gummigeschossen eröffnet hatte - ein "tragischer" Fall, der laut Amnesty International nicht aufgeklärt wurde.

Später im selben Monat gelang es mehr als 200 Menschen, spanisches Hoheitsgebiet zu erreichen, nachdem sie den massiven Grenzzaun gestürmt hatten, der Ceuta von Marokko trennt.

Im August desselben Jahres wurde eine Gruppe von 23 Personen, die über den Grenzzaun von Melilla geklettert waren, kurzerhand nach Marokko ausgewiesen, "ohne die Möglichkeit, Asyl zu beantragen" oder "gegen die Ausweisung Widerspruch einzulegen", berichtet Amnesty International.

Die Zahl der Zurückweisungen, Abschiebungen und illegalen Grenzübertritte stieg von Jahr zu Jahr, bis im Sommer 2021 die Zahl der Migranten in Ceuta und Melilla auf dem Höhepunkt eines diplomatischen Streits zwischen der marokkanischen Monarchie und der spanischen Regierung einen historischen Höchststand erreichte.

Als Vergeltung lockerten die marokkanischen Sicherheitskräfte die Grenzkontrollen und ermöglichten mehr als 8.000 Migranten die Überfahrt von Marokko in die spanischen Städte, von denen die meisten schwimmend unterwegs waren. Mindestens die Hälfte von ihnen wurde in Übereinstimmung mit den Migrationsvereinbarungen Spaniens mit Marokko "sofort ausgewiesen" (Pushback).

Die Zunahme der Pushbacks in Ceuta und Melilla in den 2010er Jahren wurde durch eine Änderung des spanischen Ausländergesetzes im Jahr 2015 vorangetrieben, die den Enklaven eine "Sonderregelung" zugestand, die es den Grenzschutzbeamten erlaubte, Ausländer, die versuchten, die Grenzkontrollen irregulär zu passieren, im Namen der "öffentlichen Sicherheit" effektiv zurückzudrängen, so Soriano.

"Die Bearbeitung von Asylanträgen ist absichtlich undurchsichtig und geheimnisvoll, um Gerichtsverfahren zu erschweren. Das bedeutet auch, dass es keine offiziellen Daten über Pushbacks gibt, die öffentlich zugänglich sind", sagte sie Euronews.

Das Problem wurde dadurch verschlimmert, dass Spanien und Marokko es versäumt haben, das aus der COVID-Ära stammende Verbot des Grenzübertritts neuer Migranten aufzuheben, obwohl sie versprochen hatten, die Landgrenzen zu Ceuta und Melilla wieder zu öffnen, sagte Elena Muñoz, Koordinatorin für Rechtsfragen bei der spanischen Kommission für Flüchtlingshilfe (CEAR).

"[Die spanischen Behörden] haben eine pandemische Situation verschleppt, die sich noch nicht geändert hat. Selbst wenn diese Grenzübergänge wieder geöffnet werden, waren sie noch nie für Afrikaner aus Subsahara-Afrika offen", sagte sie Euronews.

Trotz mehrfacher Aufforderungen zu Gesetzesreformen hat der spanische Gesetzgeber es versäumt, drängende Migrationsfragen wie die Pushback-Politik und das Recht, Asyl zu beantragen, in Angriff zu nehmen.

Stattdessen kündigten Spanien und Marokko im Februar 2023 an, ihre Zusammenarbeit bei der "Bekämpfung der irregulären Migration" und der "Grenzkontrolle" zu "intensivieren".

Spaniens und Marokkos "fehlerhafte" und "unzureichende" Berichte

Beide Länder sahen sich nach dem "Melilla-Zwischenfall" im Juni 2022, bei dem 470 Migranten nach Marokko zurückgeschickt wurden, nachdem rund 2.000 Migranten die dreifachen Grenzzäune gestürmt hatten, die die spanische Enklave von Marokko trennen, einer breiten Verurteilung ausgesetzt.

Menschen, die versuchten, die Grenze nach Melilla zu überqueren, sahen sich der "exzessiven" Anwendung "ungesetzlicher" Gewalt durch spanische und marokkanische Polizisten und Grenzbeamte ausgesetzt, die Tränengas einsetzten, Gummigeschosse abfeuerten und Steine auf Asylsuchende warfen, was laut UN-Experten zu mindestens 32 Todesfällen und 77 Verschwundenen führte.

Spanien und Marokko wiesen die Verantwortung für den Tod und das Verschwinden von Migranten vehement zurück und machten das jeweils andere Land für den Vorfall in Melilla verantwortlich.

Nach intensivem Druck aus der Bevölkerung, den Medien und der Diplomatie leiteten beide Länder Ermittlungen zu Polizeigewalt und zum Umgang mit Migranten an der Grenze zwischen Marokko und Melilla ein.

Unabhängigen Beobachtern zufolge gelang es den Untersuchungen jedoch nicht, für Gerechtigkeit zu sorgen und die Ereignisse aufzuklären.

Human Rights Watch rügte Spanien und Marokko, weil sie ihre Sicherheitskräfte nach "fehlerhaften" und "unzureichenden" Untersuchungen der Polizeigewalt an der Grenze zur Enklave Melilla "entlastet" hätten. In einer vernichtenden Erklärung beschuldigte Amnesty International die beiden Länder der "Vertuschung" und des Versäumnisses, die Ereignisse ordnungsgemäß zu untersuchen.

Die Tragödie habe einen "Wendepunkt" in den Migrationsströmen in Nordafrika markiert, sagte Soriano, dessen NRO seit dem Vorfall in Melilla kaum noch jemanden in die Enklave hat einreisen sehen.

"Im vergangenen Jahr hat niemand in Melilla einen Asylantrag gestellt. In Ceuta hingegen gab es Grenzübertritte, auf die jedoch in der Regel Abschiebungen folgten", fügte sie hinzu.

Ein Modell für andere EU-Staaten

Zur Rechtfertigung ihrer Migrationspolitik haben die spanischen Behörden wiederholt auf ein umstrittenes Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) aus dem Jahr 2020 verwiesen. Das in Straßburg ansässige internationale Gericht des Europarats befand, dass Spanien nicht gegen die Konvention verstößt, da die beiden in den Fall verwickelten Asylbewerber "nicht die bestehenden offiziellen Einreiseverfahren zu diesem Zweck genutzt haben".

Die Entscheidung löste den Vorwurf aus, das Straßburger Gericht habe "grünes Licht" für Pushbacks an Europas Grenzen gegeben und Spaniens "langjährige Praxis" von Pushbacks "zum Vorbild für andere Staaten an den EU-Außengrenzen" gemacht.

Nach Angaben der Flämischen Koalition für Internationale Solidarität, bekannt als 11.11.11, wurden im vergangenen Jahr mehr als 200.000 illegale Push-Backs an den EU-Außengrenzen durchgeführt.

Laut Delphine Rodrik, Rechtsberaterin des Europäischen Zentrums für Verfassungs- und Menschenrechte (ECCHR), verlagert die EU nun ihren Schwerpunkt von der Abschreckung auf die Externalisierung der Grenzen. Durch Migrationsabkommen mit Tunesien, Marokko, Libyen, Algerien und Ägypten finanziert die Europäische Kommission unter der Leitung von Ursula von der Leyen nordafrikanische Länder, um Pushbacks und Abschiebungen zu bewältigen, sagte sie.

"Auf breiterer Ebene spiegelt dies die europäische Politik wider, die Grenzen zu schließen, Mauern zu errichten und Menschen um jeden Preis fernzuhalten", so Rodrik gegenüber Euronews.

Spaniens geschäftsführender Ministerpräsident Pedro Sánchez sagte, er glaube, dass die Europäische Union während der rotierenden Ratspräsidentschaft seines Landes einen EU-weiten Einwanderungspakt erreichen könne.

Er sagte, dass "Spanien ein besonderes Interesse an diesem Thema hat, wie auch andere Länder, die zum ersten Mal in die EU einreisen", und fügte hinzu, dass er während der sechsmonatigen Präsidentschaft versuchen werde, die Differenzen zwischen den europäischen Ländern zu beseitigen.

Nichtregierungsorganisationen (NRO), die sich für die Rechte von Migranten einsetzen, sind sich einig, dass der bevorstehende Migrationspakt die Situation von Asylbewerbern aus Ländern südlich der Sahara vor den Toren Europas verschlechtern wird.

"Der Pakt zielt darauf ab, das zu legalisieren, was jetzt schon illegal ist, d. h. die Zurückweisungen und Abschiebungen zu erleichtern und noch mehr zu legalisieren, die schon jetzt durchgeführt werden, aber heimlich, hinter den Kulissen und ohne viel Lärm, weil es auf europäischer und internationaler Ebene Verpflichtungen gibt, die dies nicht zulassen", so Soriano.

Ein Sprecher des spanischen Innenministeriums verwies auf die Website des Asyl- und Flüchtlingsamts (OAR), die "vollständige Informationen über die Vorschriften, Verfahren und die Funktionsweise des Amtes unter Einhaltung der nationalen und internationalen Rechtsvorschriften zum internationalen Schutz und unter absoluter Achtung der Menschenrechte" biete.