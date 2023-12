Wenn sich die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union in Brüssel treffen, ist der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán nun immer öfter isoliert.

Doch vergangene Woche verhinderte der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz, dass Orbán im Alleingang die Eröffnung der Gespräche über den EU-Beitritt der Ukraine blockierte, indem er den ungarischen Ministerpräsidenten bat, den Raum zu verlassen.

Dieser Schritt - der es den 26 verbleibenden Staats- und Regierungschefs ermöglichte, in Orbáns Abwesenheit einen einstimmigen Beschluss zu fassen - wurde von einigen als geniales Manöver gefeiert, von anderen jedoch als gefährlicher Präzedenzfall, der die Einheit der EU dauerhaft gefährden könnte.

Kritische EU-Entscheidungen in den Bereichen Außenpolitik, Sicherheit, Erweiterung und Finanzen bedürfen der einstimmigen Zustimmung aller 27 Mitgliedstaaten. Eine Enthaltung verhindert dagegen nicht, dass eine Entscheidung getroffen werden kann.

Scholz hat dazu aufgerufen, konstruktive Stimmenthaltungen auf "Ausnahmefälle" zu beschränken, und argumentiert, dass "wir auf jeden Fall gemeinsam entscheiden sollten, wann immer es möglich ist, wenn wir zusammenkommen".

Angesichts der bevorstehenden kritischen Entscheidungen über die Zukunft der EU hat Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen angedeutet, dass die Staats- und Regierungschefs gezwungen sein könnten, nach anderen kreativen Lösungen zu suchen, um ein mögliches Veto Orbáns bereits im Februar nächsten Jahres zu umgehen, wenn die Staats- und Regierungschefs erneut zusammenkommen, um eine Einigung über ein langfristiges Hilfspaket für die Ukraine in Höhe von 50 Milliarden Euro zu erzielen.

"Entweder haben wir bis zum 27. Februar eine Einigung erzielt oder wir haben an Alternativen gearbeitet, die wir dann bei der nächsten Ratssitzung umsetzen können", sagte von der Leyen am vergangenen Freitag und deutete an, dass die EU eine Ausnahmevereinbarung zwischen allen Mitgliedstaaten bis auf einen in Betracht ziehen könnte, um sicherzustellen, dass das Geld weiterhin nach Kiew fließt.

Und da mehrere Entscheidungen über die Integration der Ukraine in die Union den einstimmigen Segen aller Mitgliedsstaaten erfordern, werden die EU-Chefs wahrscheinlich versucht sein, erneut Orbáns konstruktive Enthaltung zu suchen.

Euronews hat zwei Experten gefragt, was dies für die Einheit der EU bedeuten könnte.

"Politisch noch nie dagewesen"

Es ist allerdings nicht das erste Mal, dass ein Staatsoberhaupt bei einer Abstimmung des Europäischen Rates abwesend ist.

Die Staats- und Regierungschefs ernennen oft einen anderen Staats- und Regierungschef in ihrem Namen, wenn sie aufgrund anderer Verpflichtungen nicht anwesend sein können.

Auch die britische Premierministerin Theresa May hat sich in den Jahren zwischen dem Brexit-Referendum und dem offiziellen Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU oft konstruktiv bei den Abstimmungen im Rat enthalten. Die frühere deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel enthielt sich ebenfalls der Stimme, als der Rat über die Ernennung von Ursula von der Leyen zur Kommissionschefin abstimmte.

Dies war jedoch das erste Mal, dass ein Regierungschef einem anderen in einem hochgradig choreografierten und politisch aufgeladenen Schritt die Tür weist, erklärt Janis Emmanouilidis, stellvertretender Geschäftsführer des European Policy Centre.

"Dies ist im technischen Sinne vergleichbar, aber nicht im politischen Sinne", erklärte er.

"Aber ich würde nicht sagen, dass es sich um einen gefährlichen Präzedenzfall handelt", fügte er hinzu: "Orbán wurde nicht gezwungen, den Raum zu verlassen, sondern er hat selbst entschieden. Das eröffnet einen Weg für künftige Situationen, in denen ein Regierungschef gegen die anderen antritt, um sein Gesicht zu wahren, ohne eine Mehrheitsentscheidung entgleisen zu lassen."

Laut Alberto Alemanno, Professor für EU-Recht an der HEC Paris, wirft die Anekdote von letzter Woche jedoch die Frage auf, ob Orbán den Raum aus eigener Initiative oder auf Aufforderung von Scholz verlassen hat.

"Unabhängig davon, wer die Initiative ergriffen hat, könnte Orbáns Stimmenthaltung eine neue Praxis darstellen, die es dem Europäischen Rat ermöglicht, in einer Zeit beispielloser Spaltung den Anschein von Einigkeit aufrechtzuerhalten", erklärt er und deutet an, dass dieses Manöver erneut eingesetzt werden könnte, um Entscheidungen unter Wahrung des Einstimmigkeitsprinzips durchzusetzen.

Alemanno weist auch darauf hin, dass die Abstimmungsregeln, die die Anwesenheit von mindestens zwei Dritteln der Ratsmitglieder bei der Abstimmung vorsehen, es technisch ermöglichen, dass sich bis zu neun Mitgliedstaaten der Stimme enthalten können, ohne dass der Rat beschlussunfähig ist, obwohl der Appetit darauf seiner Ansicht nach begrenzt ist.

Spalterische Entscheidungen am nahen Horizont

Sowohl Emmanouilidis als auch Alemanno sehen schwierige Gipfeltreffen des Europäischen Rates voraus, bei denen Orbán oder andere EU-Staats- und Regierungschefs ihr Vetorecht bei wichtigen Entscheidungen über die Erweiterung der Union und die damit verbundenen Reformen ausüben könnten.

"Es gibt so viele Entscheidungen auf dem langen Weg der Ukraine zur EU-Mitgliedschaft, die Einstimmigkeit erfordern", erklärte Emmanouilidis.

"Orbán und möglicherweise auch andere Staats- und Regierungschefs werden viele Möglichkeiten haben, ihr Vetorecht zu nutzen", warnte er.

Bereits im März müssen alle Mitgliedstaaten einstimmig den so genannten "Verhandlungsrahmen" billigen, der die Gespräche über den Beitritt der Ukraine und der benachbarten Republik Moldau zur EU leiten wird. Alle Länder müssen außerdem die Fortschritte in allen Kapiteln des Verhandlungsrahmens bestätigen, was Orbán und anderen die Möglichkeit gibt, den Prozess zu stoppen.

Bulgarien, die kleinste Volkswirtschaft der EU, nutzte sein Veto, um die EU-Beitrittsgespräche des benachbarten Nordmazedoniens zwei Jahre lang wegen Streitigkeiten über die Rechte der ethnischen bulgarischen Minderheit zu blockieren.

"Trotz seiner Stimmenthaltung bei dieser Abstimmung hält Orbán an seinem Veto fest, um die baldige Aufnahme dieser Verhandlungen zu verhindern", fügte Alemanno hinzu. "Der Rat hat lediglich Zeit gewonnen, bevor die eigentlichen Entscheidungen über die nächste Erweiterung im Frühjahr getroffen werden."

Die Nutzung der Flexibilität bei der Einstimmigkeitsabstimmung kommt auch daher, dass der Block eine Überarbeitung seiner Abstimmungsregeln in Vorbereitung auf die Aufnahme weiterer Mitgliedstaaten in Erwägung zieht, da befürchtet wird, dass das Einstimmigkeitserfordernis in einer erweiterten Union überstrapaziert werden würde.

Die Aussicht auf eine Abschaffung der Einstimmigkeit ist sehr heikel, insbesondere unter den kleineren Mitgliedstaaten, die befürchten, dass ihr Einfluss in der Union schwinden würde, wenn sie ihr Vetorecht verlieren.

Doch angesichts der anstehenden kritischen Entscheidungen über die Außenpolitik, die Mitgliedschaft und die Finanzen, die die Einheit der Union zu belasten drohen, könnten die Staats- und Regierungschefs gezwungen sein, die Einstimmigkeit zu umgehen, noch bevor der Block erweitert wird.

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat in der vergangenen Woche seinen Standpunkt klar dargelegt, indem er behauptete, dass es in einigen Szenarien Spielraum gebe, um "die von den Verträgen gebotenen Spielräume maximal zu nutzen".

"In den aktuellen Fragen müssen wir versuchen, unsere Einstimmigkeit zu wahren, voranzukommen, zu diskutieren und zu arbeiten", erklärte er. "Aber für die Zukunft denke ich, dass wir die Möglichkeit haben, sehr innovativ zu sein, ohne gleich den Vertrag zu sprengen, und auch Dinge außerhalb des Vertrags zu erfinden.