Scharfe Kritik an Nordkoreas Raketenlieferung an Russland

Die Europäische Union und die USA haben Nordkorea "auf das Schärfste" verurteilt, weil es Russland mit ballistischen Raketen beliefert und den Angriffskrieg gegen die Ukraine unterstützt hat.

WERBUNG

"Die Weitergabe dieser Waffen vergrößert das Leid des ukrainischen Volkes, unterstützt Russlands Angriffskrieg und untergräbt das globale Nichtverbreitungsregime", erklärten die beiden westlichen Verbündeten in einer am Mittwochmorgen veröffentlichten Erklärung.

Das Kommuniqué wurde von fast 50 Nationen mitunterzeichnet, darunter Japan, Südkorea, Argentinien, Kanada, Australien, Neuseeland, Norwegen und Großbritannien.

Die Bereitstellung von tödlichem Gerät verstoße "in eklatanter Weise" gegen mehrere Resolutionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen, "die Russland selbst unterstützt hat", hieß es. Die Resolutionen wurden als Reaktion auf das nordkoreanische Atomprogramm verabschiedet und verhängten ein weitreichendes Embargo, das die Ausfuhr und Einfuhr von Waffen aus dem Land verbietet.

Die Koalition wirft Moskau ausdrücklich vor, bei zwei konkreten Gelegenheiten von Pjöngjang gelieferte ballistische Raketen abgefeuert zu haben: Am 30. Dezember und am 2. Januar. An diesen Tagen fand der größte Luftangriff Russlands auf die Ukraine seit Beginn des Krieges im Februar 2022 statt, bei dem mehr als 30 Menschen getötet und Hunderte verletzt wurden.

Die schweren Bombardierungen erfolgen zu einer Zeit, in der die Kämpfe vor Ort aufgrund des harten Winters weitgehend zum Erliegen gekommen sind und Kiew Brüssel und Washington um mehr militärische und finanzielle Unterstützung bittet, was bisher wenig Erfolg hatte.

Der Westen hat die mögliche Zusammenarbeit zwischen Russland und Nordkorea seit dem persönlichen Treffen zwischen Wladimir Putin und Kim Jon Un im September genau beobachtet. Die jüngsten Angriffe scheinen die schlimmsten Befürchtungen zu bestätigen und dem Krieg, der sich seinem zweijährigen Bestehen nähert, eine neue beunruhigende Dimension zu verleihen.

In einer deutlichen Warnung erklären die Verbündeten, die Partnerschaft werde Pjöngjang "wertvolle technische und militärische Erkenntnisse" bringen und habe "sicherheitspolitische Auswirkungen" auf Europa, die koreanische Halbinsel, den indopazifischen Raum und die ganze Welt.

"Wir fordern die Demokratische Volksrepublik Korea (DVRK) auf, auf die zahlreichen und aufrichtigen Angebote zur Rückkehr zur Diplomatie, dem einzigen Weg zu einem dauerhaften Frieden auf der koreanischen Halbinsel, einzugehen", heißt es weiter.

Es ist noch unklar, was Nordkorea im Gegenzug für die Unterstützung des Kremls erhalten könnte. Frühere Medienberichte deuteten darauf hin, dass die isolierte Autokratie von russischer Technologie, Nahrungsmitteln und humanitärer Hilfe profitieren wollte.

"Wir beobachten genau, was Russland der DVRK im Gegenzug für diese Waffenexporte liefert", heißt es in der Erklärung.