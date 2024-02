Frontex sollte sich aus Ländern zurückziehen, die es versäumen, Migranten auf See zu retten oder die Grundrechte verletzen. Andernfalls riskiert die EU, "mitschuldig" an den Todesfällen zu werden, warnt die Europäische Bürgerbeauftragte in einem neuen Bericht.

WERBUNG

Die Ergebnisse, die am Mittwochmorgen veröffentlicht wurden, bieten einen genaueren Blick auf die oft angespannte Beziehung zwischen der EU-Grenzagentur und den 27 Mitgliedsstaaten.

Die Untersuchung der Bürgerbeauftragten wurde als Reaktion auf die Havarie der Adriana im Juni 2023 eingeleitet. Das überfüllte Schiff sank vor der griechischen Küste Messeniens und hinterließ mehr als 600 Menschen, deren Tod bestätigt oder vermutet wurde.

Die Aufsichtsbehörde kommt nicht zu dem Schluss, dass Frontex "gegen einschlägige Regeln und Verfahren verstoßen hat", stellt aber fest, dass die Fähigkeit der Agentur, auf See zu operieren, durch ihr Konzept stark beeinträchtigt wird, das die Agentur von der Zustimmung und dem guten Willen der nationalen Behörden abhängig macht. Infolgedessen hat Frontex nur begrenzte Möglichkeiten, unabhängig zu handeln, selbst in extremen Fällen, in denen das Leben von Menschen in unmittelbarer Gefahr ist.

"Es besteht ein offensichtliches Spannungsverhältnis zwischen den Grundrechtsverpflichtungen von Frontex und ihrer Pflicht, die Mitgliedstaaten bei der Grenzkontrolle zu unterstützen", sagte Emily O'Reilly.

"Die Zusammenarbeit mit den nationalen Behörden, wenn Bedenken bestehen, ob diese ihren Such- und Rettungsverpflichtungen nachkommen, birgt die Gefahr, dass sich die EU an Aktionen beteiligt, die gegen die Grundrechte verstoßen und Menschenleben kosten."

In Bezug auf das Adriana-Schiffswrack heißt es in dem Bericht, Frontex sei sich der Bedenken, die gegen die griechischen Behörden seit Jahren gehegt werden, "voll bewusst", einschließlich der dokumentierten Vorwürfe systematischer Zurückdrängung. Doch trotz dieses Wissens "hinderten die Regeln Frontex daran, eine aktivere Rolle in dem Adriana-Vorfall zu übernehmen".

Die Ombudsfrau bedauert das Fehlen interner Richtlinien der Agentur, um Mayday-Rufe abzusetzen, ein internationales Verfahren zur Warnung vor lebensbedrohlichen Notfällen. Frontex hat keinen Mayday-Ruf abgesetzt, als die Adriana zum ersten Mal durch Luftüberwachung entdeckt wurde.

Die griechischen Behörden haben während der Tragödie "vier Mal" nicht auf die Nachricht von Frontex geantwortet und das Angebot der Agentur, ein zusätzliches Flugzeug in das Gebiet zu schicken, abgelehnt, heißt es in dem Bericht. (Athen hat mehrere Ermittlungen eingeleitet, um die Umstände aufzuklären.)

Ausgehend von diesem und ähnlichen Vorfällen empfiehlt die Ombudsfrau, dass Frontex "seine Aktivitäten beenden, zurückziehen oder aussetzen" sollte, wenn Mitgliedsstaaten ihre Such- und Rettungs-Verpflichtungen beharrlich missachten oder Grundrechte verletzen.

Die Zusammenarbeit von Frontex mit Griechenland, die rund 500 Büros und Mitarbeiter auf dem Festland und den Inseln der Ägäis umfasst, ist seit dem Schiffbruch der Adriana ein heißes Gesprächsthema. Nach der Tragödie forderte der Grundrechtsbeauftragte der Agentur eine Aussetzung der Aktivitäten, doch der Exekutivdirektor der Agentur, Hans Leijtens, milderte diesen Vorschlag später ab und erklärte, die Entscheidung müsse "ausgewogen" sein.

In ihrem Bericht warnt Emily O'Reilly, dass das Engagement der EU für den Schutz von Menschenleben in Frage gestellt wird, wenn Frontex weiterhin mit den Grenzländern zusammenarbeitet, ohne "signifikante Änderungen" vorzunehmen. O'Reilly fordert die EU daher dringend auf, das rechtliche Mandat der Agentur zu ändern und ein höheres Maß an Unabhängigkeit zu gewährleisten.

"Wenn Frontex die Pflicht hat, Leben auf See zu retten, aber die Instrumente dafür fehlen, dann ist das eindeutig eine Angelegenheit für die EU-Gesetzgeber", sagt sie.

Außerdem fordert die Ombudsfrau die Einrichtung einer unabhängigen Untersuchungskommission, die die hohe Zahl der Todesfälle im Mittelmeer und die Verantwortung der nationalen Behörden, von Frontex und der EU-Institutionen untersuchen soll.

Nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration (IOM) ist die Zahl der toten und verschwundenen Migranten im Mittelmeer in den letzten Jahren stetig gestiegen: 2 048 im Jahr 2021, 2 411 im Jahr 2022 und 3 041 Ende 2023.

In einer Reaktion auf den Bericht sagte Frontex, dass sie die Vorschläge des Ombudsmannes "aktiv prüfe" und betonte, dass ihre Operationen "im Rahmen der geltenden Gesetze" stattfänden.

"Unsere Agentur hält sich strikt an ihr Mandat, das nicht die Koordinierung von Rettungsmaßnahmen beinhaltet - eine Verantwortung, die bei den nationalen Rettungskoordinationszentren liegt", sagte die Agentur in einer Erklärung. "In jedem Fall, in dem unsere Mittel eine potenzielle Notsituation erkennen, alarmieren wir umgehend die zuständigen Behörden".

Die Europäische Kommission, die ebenfalls in dem Bericht genannt wird, erklärte ihrerseits, sie werde O'Reilly zu gegebener Zeit antworten, bestätigte jedoch nicht, ob sie Änderungen am Mandat der Agentur unterstützen würde. Ein Sprecher rief die Mitgliedsstaaten dazu auf, Todesfälle von Migranten "schnell, unabhängig und gründlich" zu untersuchen.

"Wir wollen nicht, dass sich solche Tragödien wiederholen", sagte der Sprecher.

WERBUNG

Frontex schätzt, dass sie im Jahr 2023, dem Jahr mit der höchsten irregulären Migration seit 2016, bei 24 Einsätzen 43 000 Menschen auf See gerettet und 39 000 Migranten in ihr Herkunftsland zurückgebracht hat.