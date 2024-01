Die Europäische Union hat es "beharrlich versäumt", ihren Menschenrechtsverpflichtungen im Jahr 2023 nachzukommen, so die Organisation Human Rights Watch am Donnerstag in ihrem Jahresbericht.

WERBUNG

Der jüngste Jahresbericht der Beobachtungsstelle nennt eine "repressive" Migrationspolitik, die Diskriminierung marginalisierter Bevölkerungsgruppen und den demokratischen Rückschritt einiger Mitgliedstaaten als einige der Menschenrechtsdefizite der EU im Jahr 2023.

Der Block wird auch für seine "Doppelmoral" in der Außenpolitik angeprangert, da er die Rechenschaftspflicht für Kriegsverbrechen in der Ukraine unterstützt, während er vor ähnlichen Bemühungen in Gaza zurückschreckt. Solche Widersprüche beeinträchtigen das Ansehen der EU als globaler Akteur mit Prinzipien", heißt es in dem Bericht.

Die hochgeschätzte Publikation ist ein Barometer für die Achtung der Menschenrechte in der Welt.

Phillippe Dam, EU Advocacy Director von Human Rights Watch, machte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen persönlich für die unzureichenden Leistungen der EU in Sachen Menschenrechte verantwortlich.

"Die EU parkt die Menschenrechte zunehmend auf einer niedrigeren Ebene des Engagements, oder de facto auf einer niedrigeren Ebene", sagte Dam gegenüber Euronews.

"Und natürlich hat von der Leyen eine Verantwortung. Ihr Beitrag zum EU-Tunesien-Deal stellt die Menschenrechte wirklich in den Hintergrund, aber auch bei anderen internationalen Engagements, sei es mit den Vereinigten Arabischen Emiraten, den Philippinen oder dem Konflikt in Israel und Gaza."

"Wir hoffen wirklich, dass in den verbleibenden Monaten dieser Kommission Anstrengungen unternommen werden, die Menschenrechte wieder in den Mittelpunkt zu stellen."

Euronews hat die Europäische Kommission um einen Kommentar gebeten, aber sie hat nicht sofort geantwortet.

EU-Ruf durch "doppelte Standards" geschädigt

Die Achtung der Menschenrechte ist einer der Grundwerte der EU. Der Bericht prangert jedoch an, dass die derzeitige EU-Exekutive Handel, wirtschaftliche und politische Beziehungen auf Kosten der Menschenrechte priorisiert und nicht genügend diplomatischen Druck auf Staaten am Persischen Golf, China und Indien ausübt, um gegen Menschenrechtsverletzungen vorzugehen.

"Der Rest der Welt sieht diese Diskrepanz, und sie führt dazu, dass die EU nicht als wichtiger internationaler Akteur wahrgenommen wird", erklärte Dam, "aber sie führt auch dazu, dass die EU weniger effektiv ist und weniger Einfluss in der Welt hat, weil die Menschenrechtsverletzer diese Realität sehen und das Gefühl haben, dass sie die EU im Gegenzug auch erpressen können."

Der Bericht listet weitere eklatante Mängel in den außenpolitischen Bemühungen der EU auf, wie etwa die gescheiterten Vermittlungsversuche im langjährigen Streit zwischen Armenien und Aserbaidschan um die Region Berg-Karabach.

Die militärische Übernahme der Region durch Baku im September führte zur Zwangsvertreibung der armenischen Bevölkerung.

Auch der Sudan, in dem im April letzten Jahres ein blutiger Bürgerkrieg ausbrach, wurde von der EU im Jahr 2023 vernachlässigt, heißt es in dem Bericht.

Die in New York ansässige Beobachtungsstelle hat auch immer wieder die Untätigkeit der EU in Bezug auf die Feindseligkeiten in Israel und im Gazastreifen kritisiert, die ihrer Meinung nach "Vorurteile und Spaltungen" zwischen den europäischen Ländern aufgedeckt hat.

"Die EU hat zu Recht die abscheulichen Angriffe und die Tötung von Hunderten von Zivilisten in Israel durch die Hamas und andere bewaffnete Gruppen im Oktober scharf verurteilt", so Dam.

"Aber nach drei Monaten des Blutvergießens in Gaza ist es für uns wirklich schockierend, dass die Europäische Union keine Rechenschaftspflicht für die Untersuchung des Internationalen Strafgerichtshofs fordert", fügte er hinzu.

Am Donnerstag beginnt vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag ein von Südafrika angestrengter Prozess, in dem Israel den Vorwurf des Völkermordes bestreitet. Die EU-Staaten haben sich bisher nicht zu dem Fall geäußert.

Migrationspolitik unter Beschuss

Laut Human Rights Watch hat die Migrationspolitik der EU im Jahr 2023 zu "Tod, Folter und Missbrauch" beigetragen, da mehr als 2.500 Menschen bei dem Versuch, auf dem Seeweg in die EU zu gelangen, ums Leben kamen.

WERBUNG

Die umstrittene Vereinbarung der EU mit Tunesien, die Zahl der Migranten, die sich auf die gefährliche Route über das Mittelmeer nach Europa begeben, einzudämmen, wird als "gescheiterter Ansatz" gegeißelt. Die Vereinbarung wurde im vergangenen Juli mit Tunesiens Präsident Saied unterzeichnet, obwohl es zahlreiche Belege für die missbräuchliche Behandlung von Migranten aus Ländern südlich der Sahara durch die tunesischen Behörden gibt, darunter illegale Pushbacks, Rassenhass und Menschenrechtsverletzungen.

Dam sagte Euronews, er befürchte, dass die spaltende Rhetorik der etablierten politischen Parteien zum Thema Migration die Polarisierung vor den bevorstehenden Europawahlen noch verstärken könnte.

"Die etablierten politischen Parteien haben nicht den Mut, ihren Wählern zu sagen, dass es Wege gibt, eine Migrationspolitik zu betreiben, die die Menschenrechte der Migranten respektiert (...), um die Kontrolle und die Grenzen wiederzuerlangen und gleichzeitig das Asylrecht zu schützen und die Verantwortlichkeit sicherzustellen, wenn die Rechte der Migranten angegriffen werden", erklärte er.

Die Migration wird ein wichtiges Thema im Wahlkampf sein, bevor die Europäer im Juni zu den Urnen gehen.