Bosnien-Herzegowina steht kurz vor der Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit der Europäischen Union, nachdem die 27 Staats- und Regierungschefs auf dem EU-Gipfel grünes Licht gegeben haben.

Acht Jahre, nachdem das Balkanland erstmals einen Antrag auf EU-Mitgliedschaft gestellt hatte, machen die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union nun den Weg frei für Beitrittsverhandlungen mit Bosnien-Herzegowina.

"Ihr Platz ist in unserer europäischen Familie", schrieb EU-Ratspräsident Charles Michel, der für die Vermittlungen verantwortlich war, auf der Social-Media-Plattform X.

"Die heutige Entscheidung ist ein wichtiger Schritt auf Ihrem Weg in die EU. Nun muss die harte Arbeit fortgesetzt werden, damit Bosnien-Herzegowina sich stetig weiterentwickelt, so wie es die Menschen in Bosnien-Herzegowina wollen", fügte Michel hinzu.

Die Vorsitzende des Ministerrats von Bosnien und Herzegowina, Borjana Krišto, begrüßte die Entscheidung sofort und dankte den Staats- und Regierungschefs der EU und Charles Michel auf X.

"Die gegenseitige Entschlossenheit und die Anstrengungen haben dazu geführt, dass das erforderliche Maß an Übereinstimmung mit den Anforderungen und Kriterien erreicht wurde. Wir sind weiterhin fest entschlossen, die Arbeit fortzusetzen, die zu weiteren Fortschritten und zur Entwicklung von Bosnien und Herzegowina führen wird", fügte sie hinzu.

Bedenken zu Verfassungs- und Wahlreformen

Erst vor neun Tagen hatte die Europäische Kommission erklärt, das Land habe ausreichende Fortschritte bei der Angleichung an die Normen, Werte und die Außenpolitik der EU gemacht, um in Verhandlungen einzutreten.

Während alle EU-Mitgliedstaaten den Beitritt des Landes grundsätzlich unterstützen, hatten einige - wie Dänemark und die Niederlande - Bedenken geäußert, dass es bei den Verfassungs- und Wahlreformen, die Bosnien-Herzegowina abschließen sollte, bevor es als reif für Beitrittsgespräche angesehen wird, noch offene Fragen gibt.

Im niederländischen Parlament wurde am Mittwoch ein Antrag der Mitte-Rechts-Partei Neuer Sozialvertrag (NSC), der eine Verschiebung der Gespräche forderte, knapp abgelehnt, so dass der geschäftsführende Ministerpräsident Mark Rutte die Eröffnung der Gespräche am Donnerstag in Brüssel unterstützen konnte.

"Wir werden den Vorschlag der Kommission, die Verhandlungen zu eröffnen, unterstützen", bestätigte Rutte bei seiner Ankunft auf dem Gipfel. "Aber es ist entscheidend, dass Bosnien viel mehr tut."

Bosnien-Herzegowina ist eines von fünf Ländern des westlichen Balkans, die als offizielle Kandidaten für einen EU-Beitritt anerkannt sind. Es ist derzeit das einzige dieser Länder, das noch keine offiziellen Beitrittsverhandlungen aufgenommen hat.

Tief verwurzelte ethnische Spaltungen und Verzögerungen bei Verfassungs-, Justiz- und Wahlreformen haben verhindert, dass das Land auf dem Weg zur EU-Mitgliedschaft zu seinen Nachbarn aufschließen konnte.

Bosnien-Herzegowina kann jedoch auf die tatkräftige Unterstützung einer Gruppe von Ländern zählen, die als "Freunde Bosniens" bekannt sind und zu denen Österreich, Kroatien, Italien, Ungarn und Slowenien gehören.

Um die Bewerbung des westlichen Balkanlandes zu beschleunigen, haben diese Länder vorgeschlagen, die Fortschritte der Ukraine und der Republik Moldau auf ihrem Beitrittsweg von Bosniens Fortschritten abhängig zu machen.

Im Vorfeld des Gipfels am Donnerstag sagte der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer: "Es stimmt, dass es noch offene Fragen gibt, aber das war auch bei der Ukraine der Fall, denn die Beitrittsverhandlungen beginnen erst, wenn diese Punkte erfüllt sind".

"Der gleiche Prozess wie für die Ukraine sollte auch für Bosnien und Herzegowina geeignet sein. Österreich setzt sich dafür ein", so der Bundeskanzler weiter.

Sowohl die Ukraine als auch Moldawien sind Bosnien einen Schritt voraus, da die EU-Staats- und Regierungschefs bereits im Dezember grünes Licht für Gespräche gegeben haben.

Beide Länder stehen aber auch vor einer Hürde, bevor die Verhandlungen beginnen können. Der so genannten Verhandlungsrahmen, der die Gespräche zwischen Brüssel und Kiew bzw. Chișinău lenken soll, muss einstimmig angenommen werden.

Diplomatische Quellen deuteten bereits an, dass Ungarn die Verabschiedung dieser Rahmenpläne blockieren könnte.