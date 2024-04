Europa muss sich wieder mehr Respekt verschaffen – das forderte Emmanuel Macron in seiner neuen Rede an der Pariser Sorbonne. Dabei sprach das französische Staatsoberhaupt auch über eine neue Art von Handelsbeziehungen, um nicht abgehängt zu werden.

"Unser Europa heute ist sterblich, es kann sterben" – Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat eindringliche Worte an die Zuhörerschaft an der Pariser Universität Sorbonne gerichtet. Bei seiner Grundsatzrede über die Zukunft Europas warnte das französische Staatsoberhaupt davor, dass der Kontinent abgehängt werden könne.

Europa müsse sich den militärischen und sicherheitspolitischen Herausforderungen stellen. Der Weg sei lang, denn man habe jahrzehntelang zu wenig in die eigene Produktion investiert, sagte Macron. "Im Grunde hat die Friedensdividende dazu geführt, dass die Europäer zu wenig produziert und zu wenig investiert haben". Das habe auch zu einer "sehr starken Abhängigkeit" von der außereuropäischen Industrie geführt. "Angesichts dessen müssen wir also schneller und mehr produzieren, und wir müssen mehr europäisch produzieren."

Macron: Spielregeln haben sich geändert

Für Macron muss Europa, wenn es sich Respekt verschaffen will, auch seine Wirtschafts- und Handelsbeziehungen grundsätzlich ändern. Mit anspruchsvolleren Sozial- und Umweltstandards riskiere die EU den Anschluss an die USA und China, die ihrerseits eine aggressivere Politik verfolgen, um ihre Interessen zu verteidigen.

"Wir stehen heute vor einer Herausforderung, deshalb müssen wir viel schneller handeln und unser Wachstumsmodell überdenken", erklärte Macron in seiner Rede. Die Spielregeln hätten sich geändert "und zwar auf eine einfache Weise". Die beiden größten internationalen Mächte "haben beschlossen, sich nicht mehr an die Handelsregeln zu halten". Das sei die Realität, seit dem Inflation Reduction Act.

Kampf um europäische Werte

Die Industriepolitik solle, so fordert es Macron, in fünf strategischen Sektoren beschleunigen, die die Welt von morgen prägen werden: künstliche Intelligenz, Quanteninformatik, Raumfahrt, Biotechnologie und Erneuerbare Energien. Frankreichs Präsident zufolge geht es jetzt auch um den Kampf um europäische Werte und die liberalen Demokratien.

Macrons Rede hatte definitiv Wahlkampfcharakter. Rund sechs Wochen vor den Europawahlen hinkt seine Partei "Renaissance" derzeit in den Umfragen hinter den Rechtspopulisten um Marine Le Pen hinterher. Deren Partei "Rassemblement National" sprach der französische Präsident in seiner Rede indirekt an, als er behauptete, die Nationalisten wollten im Europaparlament bleiben, ohne jedoch die Miete zu zahlen.