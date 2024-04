Während die Ukraine auf Waffenlieferungen aus den USA wartet, hat Russland nach Angaben des Kreml "taktische Fortschritte" gemacht. Moskau hat Mykolajiw mit Drohnen angegriffen. Außerdem sollen russische Truppen ein Dorf bei Awdijiwka eingenommen haben.

WERBUNG

Russland hat die Schwarzmeerstadt Mykolajiw im Süden der Ukraine angegriffen. Die Drohnen haben das Fernwärmenetz der Satadt beschädigt und ein Hotel in Brand gesetzt. Es wurden keine Toten oder Verletzten gemeldet, so Vitaliy Kim, Gouverneur von Mykolajiw.

In dem Hotel waren wohl englischsprachige Söldner untergebraacht, die für Kiew gekämpft haben, wie die staatliche russische Agentur RIA unter Berufung auf den Koordinator moskautreuer Rebellen, Sergei Lebedew, berichtete.

Nach russischen Angaben zielte der Angriff auf eine Werft, in der Seedrohnen zusammengebaut werden. Die Angaben konnten nicht unabhängig überprüft werden.

Russland hat wohl ein Dorf westlich von Awdijiwka eingenommen

Unterdessen meldete der Oberbefehlshaber der ukrainischen Armee, Oleksandr Syrsky, dass sich die Lage auf dem Schlachtfeld für Kiew verschlechtert habe.

Während die Ukraine auf die dringend benötigten Waffen aus den USA warte, machten russische Truppen "taktische Fortschritte". Zuletzt mussten sich ukrainische Streitkräfte entlang dreier Abschnitte in der östlichen Region Donezk zurückziehen.

Westlich der Stadt Avdijiwka kam es zu heftigen Kämpfen. Russische Truppen sollen ein Dorf etwa 15 Kilometer nördlich von Awdijiwka eingenommen haben, wie das russische Verteidigungsministerium meldete.

Russischer Vorstoß bei Awdijiwka ist laut ISW eine Bedrohung

In seiner jüngsten Einschätzung erklärte das Institute for the Study of War (ISW), dass ein Vorstoß der russischen Streitkräfte bei Awdijiwka eine Bedrohung des nahe gelegenen Tschassiw Jar darstellt.

Die Einnahme dieser Stadt würde Russland die Kontrolle über ein Gebiet geben, von dem aus es andere wichtige Städte angreifen könnte, die das Rückgrat der ukrainischen Ostverteidigung bilden.