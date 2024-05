Ein Toter und Dutzende Verletzte: Schwere Turbulenzen bei Flug nach Singapur

Von euronews

Medienberichten zufolge ist die Maschine wegen Tropenstürmen in schwere Turbulenzen geraten. Sie war auf dem Weg von London nach Singapur und musste in Bangkok notlanden.

WERBUNG

Eine Maschine der Singapore Airlines ist auf dem Weg von London nach Singapur in schwere Turbulenzen geraten. Dabei ist ein Mensch ums Leben gekommen und Dutzende Passagiere wurden verletzt. Die Maschine wurde letztendlich nach Bangkok umgeleitet, wo sie landete.

An Bord der Boeing 777-300ER befanden sich 211 Reisende und 18 Besatzungsmitglieder. Es landete um 15:45 Uhr (08:45 GMT) in der thailändischen Hauptstadt, wie die Fluggesellschaft in den sozialen Medien mitteilte.

Rettungskräfte des Samitivej-Srinakarin-Krankenhauses, das etwa 20 Kilometer vom Flughafen Suvarnabhumi entfernt ist, waren vor Ort, um verletzte Passagiere von der Landebahn ins Krankenhaus zu bringen. Videos, die das Managementteam des Flughafens Suvarnabhumi auf der Messaging-Plattform LINE veröffentlichte, zeigten eine Reihe von Krankenwagen, die zum Unfallort eilten. Thailändische Medien bereichten von mindestens 30 Verletzten.

"Singapore Airlines spricht der Familie des Verstorbenen ihr tiefstes Beileid aus", so die Fluggesellschaft. "Wir arbeiten mit den lokalen Behörden in Thailand zusammen, um die notwendige medizinische Hilfe zu leisten, und schicken ein Team nach Bangkok, um jede zusätzlich benötigte Hilfe zu leisten", heißt es weiter.

Die von FlightRadar24 aufgezeichneten und von Associated Press analysierten Flugdaten zeigen, dass der Singapore Airlines Flug SQ321 von Heathrow aus in einer Höhe von 37.000 Fuß, etwa 11.000 Metern, unterwegs war. Kurz nach 0800 GMT sank das Flugzeug plötzlich und steil auf 31.000 Fuß, etwa 9.400 Meter, in einer Zeitspanne von etwa drei Minuten, wie die Daten zeigen.