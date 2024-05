Von Liv Stroud

Jüngsten Wählerumfragen zufolge würden zwischen 14 % und 22 % der unter 30-Jährigen bei den bevorstehenden Europawahlen für die rechtsextreme Partei Alternative für Deutschland - kurz AfD - stimmen. Aber wer sind diese potenziellen Wähler?

WERBUNG

Auf einer Europawahlveranstaltung der Alternative für Deutschland (AfD) in Berlin sprachen zwei Kandidaten der rechtsextremen Partei, Dr. Alexander Sell und Mary Khan-Holoch, über Nationalstolz und darüber, wie die AfD die Deutschen wieder stolz darauf machen will, Deutsche zu sein.

Das Publikum bestand größtenteils aus Rentnern. Es waren aber auch einige junge Leute unter den Zuhörern.

Khan-Holoch ist selbst 30 Jahre alt, und sie zögerte nicht mit ihrer Antwort auf die Frage, was die AfD für Erst- und Jungwähler so attraktiv macht.

"Die Deutschen haben Angst, in ihrem eigenen Land fremd zu werden", sagte Khan-Holoch gegenüber Euronews.

"Vor allem unsere jungen Leute werden täglich damit konfrontiert, sei es in öffentlichen Schwimmbädern oder in Großstädten. Wir haben viele Brennpunktschulen, in denen auf den Schulhöfen kein Deutsch mehr gesprochen wird", fügte sie hinzu.

Khan-Holoch glaubt, dass die Politik der ehemaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel, die 2015 die Grenzen öffnete, um Flüchtlingen aus Syrien vor dem Hintergrund des Krieges die Einreise zu ermöglichen, die jungen Wähler anlockt. Hinzu kommt das Gefühl des Nationalstolzes, das die AfD zu wecken weiß.

"Ich sage den jungen Leuten: Seid stolz darauf, Deutsche zu sein", sagte sie.

Die Probleme der multikulturellen Gesellschaft sind gescheitert

Ein Großteil der Reden von Khan-Holoch und Sell befasst sich mit der historischen Schande des Deutschseins, die auf das dunkle Kapitel der Nazis im Zweiten Weltkrieg zurückgeht. Davon wollen sich die neuen Generationen zunehmend distanzieren.

Während beide betonen, dass sie für Zuwanderung sind - also für Einzelfälle und nicht für Masseneinwanderung -, behaupten sie, dass Deutschlands "Inklusivität" dazu geführt hat, dass pro-islamische Kalifatsaufmärsche wie der Ende April in Hamburg stattfindende stattfinden.

"Das Konzept der multikulturellen Gesellschaft ist gescheitert", lautet eine der Hauptaussagen der Partei.

Khan-Holoch und Sell wiederum fordern eine bessere Integration und eine Verbesserung des schulischen Umfelds für Jugendliche. Sie kritisieren auch Initiativen wie die oft verkürzten Deutschkurse für Ausländer.

Nach Angaben der Bundesregierung haben im Jahr 2023 rund 275.000 Menschen einen Deutschkurs im Rahmen des Integrationskurses besucht. Im selben Jahr brachen rund 81.000 die Kurse ab, meist wegen Inaktivität, und rund ein Drittel musste aus verschiedenen Gründen aufgeben, etwa weil sie das erforderliche B1-Niveau bereits erreicht hatten.

Proteste gegen die rechtsextreme AfD vor dem Berliner Reichstag am 21 Januar 2024 AP Photo/Ebrahim Noroozi

Viele haben die AfD dafür kritisiert, dass sie nicht inklusiv genug ist - oder besser gesagt, dass sie so exklusiv ist, dass sie unter "Extremismusverdacht" steht, wie die deutsche Justiz seit 2021 feststellt.

Die AfD hat einige dieser Vorwürfe hinter allgemeineren Themen versteckt, wie z. B. dem Rückgang der Geburtenrate in Deutschland. Einige AfD-Politiker, darunter ihr EU-Spitzenkandidat Maximilian Krah, der in jüngster Zeit in mehrere Skandale verwickelt war, behaupten, dass Ausländer, die nach Deutschland einwandern, sich nicht um die alternde deutsche Bevölkerung kümmern würden, und plädieren stattdessen für traditionellere Familieneinheiten und mehr Geburten von ethnischen Deutschen.

Es handelt sich hierbei keineswegs um eine rein politische Debatte. Die AfD geriet im Januar in die Schlagzeilen, als bekannt wurde, dass ihre Mitglieder geheime Treffen mit deutschen und österreichischen Rechtsextremisten, darunter dem Neonazi und Anführer der Identitären Bewegung Martin Sellner, abhielten, um einen "Remigrations"-Plan zu erörtern - ein Plan, der die Abschiebung Hunderttausender, darunter auch eingebürgerter deutscher Staatsbürger, ins Ausland vorsieht.

Während sich die AfD von der Geschichte distanzierte, löste die Nachricht in ganz Deutschland massive Proteste gegen die Partei aus und forderte ihr Verbot. Letztendlich trug der Skandal dazu bei, dass die AfD Anfang des Monats aus der rechtsextremen Fraktion "Identität und Demokratie" des Europäischen Parlaments ausgeschlossen wurde.

Verzerrte linke Sichtweise" vs. "lebenswerte Zukunft"

Es geht nicht nur um die Einwanderung. Das Beharren der Partei auf familiären Werten führt oft zu einer leidenschaftlichen Unterstützung traditioneller Geschlechterrollen und zu einer Ablehnung dessen, was sie als "Sexismus" bezeichnen, von dem ihre Kritiker sagen, er diskriminiere die LGBTQ+-Gemeinschaft und behindere grundlegende Menschenrechte.

Khan-Holoch ist da anderer Meinung.

WERBUNG

"Lassen Sie sich Ihre Geschlechtsidentität nicht von einer verzerrten linken Sichtweise nehmen", sagte sie.

"Niemand hat ein Problem damit, wenn jemand sagt, dass er im falschen Körper geboren wurde und sich einer Geschlechtsumwandlung unterzieht, dann werden auch dein Name und deine Identität in deinem Pass geändert", so Khan-Holoch weiter.

"Was ich immer wieder von jungen Leuten höre, wenn ich an Schulen bin, ist diese ganze LGBTQ+-Community, dass man nicht mehr kritisieren darf, ohne gleich als Rechtsextremist abgestempelt zu werden."

"Oder wenn man sagt, dass ein Mann in Frauenkleidern immer noch ein Mann ist, muss man sich sofort anhören: 'Oh, du bist nur ein Nazi', was in unserer Gesellschaft so alltäglich geworden ist."

AfD-Plakat in Thüringen Liv Stroud

Einige dieser Ideen scheinen bei einer überraschenden Anzahl von Menschen Anklang zu finden. Auf der AfD-Veranstaltung fragten wir den 26-jährigen Jan Streeck, warum er die AfD sympathisch findet.

WERBUNG

"Wir wollen eine lebenswerte Zukunft für Europa und Deutschland. Und ich glaube, dass dies der Hauptgrund ist, warum sich junge Menschen für die AfD engagieren und warum wir immer mehr junge Wähler gewinnen, wie wir in den Umfragen sehen können", sagte Streeck gegenüber Euronews.

"Wir haben in den aktuellen Umfragen 22% bei den Erstwählern und sind dort eindeutig die stärkste Partei, was uns sehr stolz macht", sagte er.

Streeck ist stellvertretender Landesvorsitzender der Jungen Alternative (JA) Berlin, dem Jugendflügel der AfD.

"Wir sagen, dass es in einer Demokratie möglich sein muss, eine Opposition zu bilden, eine Partei zu gründen und sich demokratisch für Veränderungen in diesem Land einzusetzen. Und genau das tun wir", fügt er hinzu.

Wie begegnet man seinen Problemen im wirklichen Leben?

Aber wie können wir dies weiter in die richtige Perspektive rücken?

WERBUNG

"Mehr als die Hälfte der jungen Menschen fühlt sich psychisch stark belastet. Ein Viertel der Jugendlichen fühlt sich sehr einsam", sagte Prof. Dr. Joachim Bauer, Psychotherapeut und Hirnforscher, gegenüber Euronews und fügte hinzu, dass er dies täglich in seiner Praxis beobachte, vor allem bei jungen Menschen, die aufgrund ihrer intensiven Nutzung von sozialen Medien und Videospielen depressiv und einsam sind.

Dr. Bauer wies darauf hin, dass die AfD versucht, den Eindruck zu erwecken, dass alle Probleme gelöst würden, wenn die Gesellschaften die Einwanderung reduzieren oder ihren Nationalstolz wieder zur Schau stellen würden.

"Das ist aber nicht der Fall. Unsere Welt ist zu komplex. Was junge Menschen brauchen, um ihr Leben zu meistern und voranzukommen, ist vor allem ein persönliches Umfeld von wenigen Menschen, mit denen sie sich austauschen können, wo sie ihre Sorgen besprechen und darüber reden können, wie sie das Leben gemeinsam angehen können", sagte Dr. Bauer.

"Wir haben Inflation, wir haben steigende Preise. Viele Menschen haben finanzielle Sorgen, Sorgen, dass sie ihre Wohnung nicht bezahlen können. Viele Menschen machen sich Sorgen um ihre Bildung. Unsere Schulen sind nicht gut genug ausgestattet. Wir haben also sehr, sehr viele Probleme. Die rechtsradikalen Parteien bieten keine Lösung, wenn man genau hinsieht", erklärte er.

Dr. Bauer schlug vor, eine Reihe von Maßnahmen zu ergreifen, darunter verbesserter Unterricht und Unterstützungsnetzwerke in den Schulen, die durch ein soziales Jahr - aber kein obligatorisches Militärjahr - hervorgehoben werden, um jungen Menschen, die sich allein fühlen, eine Gemeinschaft zu bieten und "die psychologische Stabilität zu erhöhen", und um die Integration von Ausländern zu fördern.

WERBUNG

Dennoch müsse man sich mit einer zunehmend online verbreiteten Welt auseinandersetzen, die extreme Sprache fördere und voller Hassreden und Gewalt sei, da dies einer der Hauptgründe für den Anstieg der Unterstützung populistischer Parteien wie der AfD durch junge Menschen sei.

"Wir müssen uns davon lösen und zurück in die analoge Welt gehen. Das hält uns geistig gesund. Und dann sind wir auch nicht so anfällig für radikale Parteien", schloss er.