Marine Le Pen will Jordan Bardella als Ministerpräsidenten

Von Angela Skujins mit AP

Die Politikerin des Rassemblement National will, dass der 28-Jährige im Falle eines Wahlsieges das Amt übernimmt. Sie selbst will französische Staatspräsidentin werden.

Der Vorsitzende des Rassemblement National, Jordan Bardella, und Marine Le Pen würden im Falle eines Sieges der rechtsextremen Partei bei den bevorstehenden Parlamentswahlen in Frankreich als "Führungsduo" fungieren.

Am Montagabend sagte Le Pen in einem Fernsehinterview mit dem französischen Fernsehsender TF1, dass sie im Falle eines Wahlsiegs ihrer Partei die Rolle der Präsidentin und Bardella die des Ministerpräsidenten übernehmen würde.

"Ich habe dem französischen Volk immer gesagt, dass Bardella und ich seit Monaten als Exekutivpaar arbeiten, um die Aufgaben, die uns vom französischen Volk übertragen würden, bestmöglich zu erfüllen", sagte sie.

Die rechtskonservative Politikerin sagte, dass ihre Partei auch in Erwägung ziehen würde, sich mit einem anderen rechtsgerichteten Kandidaten zusammenzuschließen und sich an den Wahltagen, die für den 30. Juni und 7. Juli vorgesehen sind, hinter dessen Kandidaten zu stellen.

Am Sonntag hatte der französische Präsident Emmanuel Macron angekündigt, er werde die Nationalversammlung auflösen und Neuwahlen anzusetzen, nachdem seine zentristische Renaissance-Partei bei den Europawahlen ein katastrophales Ergebnis erzielt hatte.

Die für viele Franzosen schockierende Ankündigung erfolgte kurz nachdem die rechtsextreme Partei von Marine Le Pen satte 30 der 81 französischen Sitze im Europaparlament errungen und vorläufig mehr als 30 Prozent der französischen Stimmen erhalten hatte.

Macrons Renaissance-Partei kam nach jüngsten Schätzungen auf weniger als 15 % der Stimmen - knapp vor den Sozialisten, von denen der französische Präsident glaubte, sie bei seiner ersten Wahl zum Präsidenten 2017 von der politischen Bühne verdrängt zu haben.

Wer ist Bardella?

Bardella ist die erste Person an der Spitze der einwanderungsfeindlichen Partei, die nicht der Familie Le Pen angehört.

Der im Jahr 1995 in einem Pariser Vorort geborene Sohn italienischer Einwanderer hat eine rasante politische Karriere hingelegt. Bei den Europawahlen 2024 holte er doppelt so viele Stimmen wie Macrons zentristisches Bündnis.

Beeinflusst von den gewalttätigen Unruhen in den französischen Vorstädten im Jahr 2005, trat er im Alter von 17 Jahren in die Politik ein und schloss sich der rechtsextremen Partei von Marine Le Pen an.

Zwei Jahre später brach er ein Geografiestudium ab, um sich ganz der Politik zu widmen, und war nacheinander Regionalrat, Sprecher und Vizepräsident der Partei. Im Alter von nur 23 Jahren führte er die Liste bei den Europawahlen 2019 an.

Im November 2022 wurde er zum Nachfolger von Le Pen als Vorsitzender der rechtsextremen Partei gewählt. Im darauffolgenden Jahr wurde er zum zweiten Mal in Folge zum Spitzenkandidaten der Partei ernannt - und wird voraussichtlich noch viele Jahre an der Spitze bleiben.

Bardellas sorgfältig ausgearbeitete Erzählung hat dazu beigetragen, das Image der Partei zu verbessern, einer Partei, die einst von Jean-Marie Le Pen von einem Schloss in einem wohlhabenden Vorort westlich der Hauptstadt aus gesteuert wurde.

Nach seinen eigenen Worten nutzt er TikTok - wo er mehr als eine Million Follower hat - als Mittel, "um junge Menschen zu erreichen, die entpolitisiert sind und durch soziale Medien politisiert werden".

Der Spitzenkandidat der NR für die EU-Wahlen, Bardella, setzte sich dafür ein, die Freizügigkeit von Migranten zu begrenzen.

Die Partei will die EU und die Eurozone nicht mehr verlassen, sondern sie von innen heraus schwächen. In einer Fernsehdebatte vor den Wahlen wurde Bardella vorgeworfen, das Ende der EU herbeizuführen: "Ich bin nicht gegen Europa. Ich bin gegen die Art und Weise, wie Europa funktioniert".

Bardella, der nach den Wahlen eine bedeutende Machtposition in Europa anstrebt, hat seine Partei von der mit Deutschland verbündeten Alternative für Deutschland (AfD) distanziert und erklärt, dass sie nach einer Reihe von Kontroversen nicht mehr mit der Fraktion im Europäischen Parlament zusammenarbeiten wird.