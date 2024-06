Die rechtspopulistische Partei Rassemblement National von Marine Le Pen erhält Prognosen zufolge 31,5 Prozent der Stimmen in Frankreich, doppelt so viele wie die Partei von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron.

Die rechtsextreme Partei Rassemblement National erhält ersten Hochrechnungen zufolge 31,5 Prozent der Stimmen bei den Europawahlen und lässt damit die Partei Renaissance von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hinter sich, die ersten Umfragen zufolge 15,2 Prozent der Stimmen erhält.

Kurz vor 21 Uhr hielt Präsident Emmanuel Macron eine Ansprache und verwies darauf, dass rechtsextreme Parteien mehr als 30 Prozent der Stimmen erhalten haben. Denn neben der Le Pen Partei zieht auch die rechtsextreme Reconquête ins Europaparlament ein. Er kündigte daraufhin die Auflösung des Parlaments an. Die Neuwahlen sollen am 30. Juni und 7. Juli stattfinden.

Bei Le Pens rechtspopulistischer Partei Rassemblement National (RN) war der Jubel nach Macrons Ansage gross. Der RN Spitzenkandidat Jordan Bardella hatte zuvor erklärt Macron sei ein geschwächter Präsident und er hatte ihn dazu gedrängt sich Neuwahlen zu stellen.

Parlamentswahlen in Frankreich am 30. Juni und 7. Juli

Der Staatspräsident löst das Parlament auf - es wird am 30. Juni und am 7. Juli Neuwahlen in Frankreich geben.

Rechtsruck bei der Europawahl in Frankreich

RN (Nationaler Zusammenschluss) kommt nach ersten Schätzungen von Ipsos bei den Europawahlen in Frankreich auf 31,5 Prozent. Dahinter folgen die Partei des Präsidenten mit 15,2 Prozent und die Sozialisten mit 14 Prozent.

La France insoumise kommt auf 8,7 Prozent, die Republikaner erreichen 7,2 Prozent und Reconquête 5,5 Prozent. Die Grünen wiederum befinden sich mit 5,2 Prozent im Vergleich zu 2019 im freien Fall.

In einer Pressekonferenz, die kurz nach der Bekanntgabe der ersten Hochrechnungen stattfand, erklärte Jordan Bardella, der Spitzenkandidat des rechtspopulistischen RN, dass er dieses Ergebnis (das beste in der Geschichte der Partei) mit "Demut", "Ernsthaftigkeit" und "großem Verantwortungsbewusstsein" begrüße. Er nahm auch die Niederlage des Präsidentenlagers zur Kenntnis und forderte Emmanuel Macron auf, neue Parlamentswahlen in Frankreich zu organisieren.

Die Sozialisten, die bei diesen Wahlen von Raphael Glucksmann angeführt wurden, hatten im vergangenen Monat mit ihrer unverhohlenen Pro-EU-Haltung an Fahrt gewonnen, während die Spitzenkandidatin von Renew, die 38-jährige Europaabgeordnete Valérie Hayer, die Wählerschaft und die Parteiführung kaum zu begeistern vermochte.

