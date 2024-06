Die Wahlbeteiligung bei der ersten Runde der Parlamentswahl in Frankreich ist so hoch wie seit Jahrzehnten nicht mehr.

WERBUNG

Die französischen Wähler und Wählerinnen gehen an diesem Sonntag an die Urnen, um die 577 Mitglieder des Parlaments, genauer gesagt: der Nationalversammlung, zu wählen.

Die Wahlbeteiligung lag am Abend schon besonders hoch. In den Städten sind die Wahlbüros aber bis 20 Uhr geöffnet - und vorher werden in Frankreich keine Hochrechnungen veröffentlicht. Viele Wählerinnen und Wähler haben das Gefühl, dass diese Wahl, die Präsident Emmanuel Macron nach der Niederlage seiner Partei bei den Europawahlen einberufen hatte - besonders wichtig ist.

Euronews informiert Sie in einem Liveblog über die vorgezogene Parlamentswahl in Frankreich.

Die Nationalversammlung wurde zuletzt im Jahr 2022 konstituiert, und die Amtszeit beträgt normalerweise fünf Jahre.

Marine Le Pens rechtsextreme Partei Rassemblement National erhielt 31 % der Stimmen in der EU, mehr als doppelt so viel wie Macrons Koalition.

Präsidnet Emmanuel Macron hat immer weiter an Popularität verloren. Einige sprechen sogar vom Hass auf den Staatschef.

Entscheidend ist die zweite Runde am 7. Juli

Nur ein kleiner Teil der Abgeordneten wird bei der Abstimmung in der ersten Runde der Parlamentswahl endgültig gewählt. Denn im ersten Wahlgang braucht ein Kandidat oder eine Kandidatin in ihrem Wahlkreis mit mehr als 50 % der Stimmen die absolute Mehrheit. Dies ist aber nur sehr selten der Fall.

Und das Endergebnis kann dann sehr anders ausfallen. Im Jahr 2022 erhielt Macron im ersten Wahlgang nur etwas mehr als 25 % der abgegebenen Stimmen, kam aber auf 42 Prozent der Sitze und belegte damit den ersten Platz, obwohl er seine Mehrheit verlor.

Das Ergebnis an diesem Sonntag wird das Feld ausdünnen, da nur die erfolgreichsten Kandidaten und Kandidatinnen in jedem Wahlkreis in die nächste Woche stattfindende Endrunde einziehen. Dies köinnen je nach Ergebnis zwei, drei oder sogar vier Bewerber und Bewerberinnen in einem Wahlkreis sein.

Und die erste Runde vermittelt ein Gefühl der öffentlichen Meinung und der Stimmung im Land - darauf aufbauend lässt sich spekulieren, welche Partei einen Premierminister ernennen und eine Regierung bilden könnte.