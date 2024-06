Schweizer Friedensgipfel fordert "territoriale Integrität" der Ukraine

Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelenskyy ist auf dem Bildschirm während der Plenarsitzung des Gipfels zum Frieden in der Ukraine in Obbürgen, Schweiz, am Sonntag, 16. Juni 2024, zu sehen. - Copyright Urs Flueeler/' KEYSTONE POOL / URS FLUEELER

Copyright Urs Flueeler/' KEYSTONE POOL / URS FLUEELER