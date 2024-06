Mindestens 11 Tote bei russischen Angriffen auf die Ukraine

Von Euronews mit AP, EBU

Auch die Ukraine griff gegnerische Ziele an. Russischen Angaben zufolge wurden bei ukrainischen Angriffen auf Kursk mindestens fünf Menschen getötet. Die Luftabwehr schoss in der Nacht sechs ukrainische Drohnen in vier Regionen ab, darunter der Halbinsel Krim, die Moskau 2014 annektiert hat.

Bei russischen Angriffen in der Ostukraine sind am Samstag mindestens 11 Menschen getötet worden. In Dnipro kämpften sich die Rettungskräfte durch die Trümmern eines neunstöckigen Wohngebäudes. Bei dem Bombentreffer kam eine Person ums Leben.

Russland drängt momentan die ukrainischen Truppen in mehreren Gebieten entlang der 1.000 Kilometer langen Front immer weiter zurück. Um die Ressourcen der Ukraine zu erschöpfen, verstärkt Russland seine Luftangriffe und zielt dabei häufig auf Energieanlagen und andere lebenswichtige Infrastruktureinrichtungen.

In einem Beitrag auf X teilte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mit, dass bei Raketenangriffen auf die Stadt Wilnjansk, etwa 22 km nordöstlich von der südostukrainischen Oblasthauptstadt Saporischschja, sieben Menschen getötet wurden.

Selenskyj wiederholte seinen Appell an die Verbündeten, die Ukraine mit mehr Waffen größerer Reichweite und einer verbesserten Luftabwehr auszustatten, um die nach seinen Worten täglichen Angriffe auf sein Land zu stoppen.

"Unsere Städte und Gemeinden leiden jeden Tag unter solchen russischen Angriffen", so Selenskyj.

"Aber es gibt Mittel und Wege, dies zu überwinden - indem wir die Terroristen dort vernichten, wo sie sich aufhalten, russische Raketenwerfer ausschalten, sie mit Waffen mit größerer Reichweite treffen und die Zahl der modernen Luftabwehrsysteme in der Ukraine erhöhen. Ich danke allen unseren Partnern, die uns dabei helfen."

"Heute hat der Feind einen weiteren schrecklichen Terrorakt gegen die Zivilbevölkerung verübt", sagte der Gouverneur der Region Saporischschja, Iwan Fjodorow, in einem Video, das in der Nachrichten-App Telegram veröffentlicht wurde.

Der Angriff ereignete sich "mitten am Tag, an einem arbeitsfreien Tag, im Stadtzentrum, wo sich die Menschen erholten und wo es keine militärischen Ziele gab", sagte er.

Der Gouverneur des Grenzdorfes Nju-Jork im Oblast Donezk erklärte unterdessen, die russischen Streitkräfte hätten in den vergangenen 24 Stunden 13 Mal bewohnte Gebiete beschossen.

Die ukrainische Luftwaffe erklärte am Samstag, sie habe in der Nacht 10 russische Drohnen abgeschossen.

Ein russischer Kampfhubschrauber feuert Raketen während eines Einsatzes über der Ukraine ab, 27. Juni 2024 AP/Russian Defense Ministry Press Service

"Deshalb erinnern wir alle unsere Partner ständig daran, dass nur eine ausreichende Anzahl hochwertiger Luftabwehrsysteme und eine ausreichende Entschlossenheit der ganzen Welt den russischen Terror stoppen können", sagte Selenskyj.

Ukrainische Angriffe auf Russland

Russische Behörden meldeten ukrainische Angriffe in der Region Kursk, bei denen fünf Menschen getötet wurden. Unter den Opfern des Angriffs in dem Dorf Gorodishche an der russisch-ukrainischen Grenze seien auch zwei Kinder, teilte Gouverneur Alexey Smirnov in den sozialen Medien mit.

Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, dass in der Nacht sechs ukrainische Drohnen über den Regionen Twer, Brjansk und Belgorod sowie über der Halbinsel Krim, die Moskau 2014 von der Ukraine annektiert hat, abgeschossen worden seien.

Die ukrainische Regierung reagierte am Samstag auch auf eine Erklärung des weißrussischen Militärs, wonach es seine Streitkräfte entlang der Nordgrenze der Ukraine als Reaktion auf die als Sicherheitsbedrohung bezeichnete Situation verstärkt habe.

Der weißrussische Grenzschutz hatte mitgeteilt, man habe eine ukrainische Drohne abgeschossen, die die Grenze überflogen habe, um Informationen zu sammeln.

Kiew wies die Anschuldigungen zurück und bezeichnete sie als russische Propaganda.