Euronews hat mit Briten, die in Spanien leben, über die kommenden Parlamentswahlen in Großbritannien geredet. Viele zeigen geringes Interesse an den Wahlen.

Mehr als 300.000 Briten leben in Spanien, der größten Gemeinschaft außerhalb des Vereinigten Königreichs. Viele von ihnen sind im Ruhestand und haben das regnerische Leben in Großbritannien gegen das sonnige Spanien eingetauscht, wie auch die Briten an der Costa Blanca.

In den Cafés lesen sie englische Zeitungen und bleiben so mit den Nachrichten aus der Heimat verbunden, die sich weit weg von ihrem neuen Zuhause anfühlen.

Spanien beheimatet die größte britische Bevölkerung in Europa, insbesondere in Rojales, wo sie zahlreicher sind als die einheimische Bevölkerung.

Der Brexit hat ihr Leben komplizierter gemacht.

Der Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union zwingt viele Briten dazu, alle drei Monate in ihre Heimat zurückzukehren. Viele, die keinen festen Wohnsitz haben, haben ihre Häuser verkauft und stehen vor neuen Herausforderungen.

Die meisten Briten in Rojales sagen, dass sie nicht am Urnengang teilnehmen werden. Trotz der entscheidenden Wahlen in Großbritannien fühlen diese Briten in Spanien, dass die Ergebnisse wenig Einfluss auf ihr Leben haben werden.

Bürokratische Probleme für die, die wählen wollen

Für diejenigen, die wählen wollten, war es zudem schwierig, sich aufgrund der kurzfristigen Ankündigung der Wahl zu registrieren. Eine Britin berichtet, dass sie versucht hat, an der Wahl teilzunehmen, dann hätte eine andere Person zu Hause für sie wählen müssen. Aber am Ende habe es nicht geklappt.

Die bevorstehenden Parlamentswahlen am 4. Juli könnten die politische und wirtschaftliche Landschaft im Vereinigten Königreich verändern, obwohl der Brexit im Wahlkampf kaum diskutiert wird.