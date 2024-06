Massiver Zustrom von Asylsuchenden: Zypern am Scheideweg

Auf der Insel gibt es eine hitzige Debatte über die Grenzen der Aufnahmekapazitäten von Flüchtlingen. Euronews Witness hat sich vor Ort ein Bild von den sehr unterschiedlichen Standpunkten gemacht.

In diesem Jahr ist eine große Zahl von Asylsuchenden in die Republik Zypern gekommen. Ihr massiver Zustrom, insbesondere bis zum Frühjahr, hat eine hitzige Debatte über die Grenzen der Aufnahme im Land ausgelöst. Euronews Witness war vor Ort, um sich die verschiedenen Standpunkte anzuhören.

Viele in Zypern befürchten, dass die Ankunft der überwiegend muslimischen Migranten nicht nur sozioökonomische und sicherheitspolitische Probleme mit sich bringt, sondern auch eine identitätspolitische, demografische und sogar existenzielle Bedrohung für das Land darstellt, dessen Norden seit 1974 von der türkischen Armee besetzt ist.

"Zypern hat eine Bevölkerung von rund 800.000 Menschen. Wenn 250.000 Asylsuchende dazukommen, haben wir 25 oder 30 Prozent Ausländer. Wenn wir sie wegen der Politik der Europäischen Union nicht zurückschicken können, bedeutet das, dass sie in zehn Jahren, wenn sie ihre Frauen und Kinder mitbringen, mehr als eine Million sein werden. Dann werden wir zum Libanon. Wir wollen, dass die griechischen Zyprioten hier auf Zypern bleiben", sagte Christakis Meleties, Vorsitzender des Gemeinderates von Kokkinotrimithia.

Der Rat befindet sich in der Nähe des Erstaufnahmezentrums in Pournara, in dem Migranten nach ihrer Ankunft in der Republik Zypern untergebracht werden. "Jeden Tag hört man - jemand ist gestorben. Jemand wurde getötet. Jemand ist tot. Jemand hat getötet. Jemand hatte eine Bombe. Ich bin gegangen, um Rechte, Frieden und Freiheit zu erlangen. Ich habe Träume. Ich habe eine Zukunft", sagt ein 18-jähriger Asylsuchender, der aus dem Jemen geflohen ist.

Asylsuchende, deren Anträge anerkannt werden, werden in ein zweites Lager im südlichen Dorf Kofinou gebracht.

Rund 800 Bewohner erhalten dort Unterkunft, Verpflegung, Bildung, Medikamente, Taschengeld und haben tagsüber Ausgang. Als Reaktion auf den massiven Zustrom von Syrern in jüngster Zeit wird das Lager derzeit erweitert. Zudem hat die Regierung die Prüfung aller Asylanträge von Syrern für 14 Monate ausgesetzt.

Nach Verlassen des Lagers erhalten die Asylsuchenden eine monatliche Unterstützung und werden bei der Integration gefördert.

Um einen weiteren Zustrom zu verhindern, verbietet die Regierung den Asylsuchenden jedoch für neun Monate nach ihrer Ankunft, Arbeit zu suchen.

Ohne legale Arbeit oder familiäre Netzwerke sind viele auf karitative Einrichtungen angewiesen, um Kleidung oder Schulmaterial zu bekommen. "Alle gehen davon aus, dass die meisten Migranten über alles Bescheid wissen, weil sie Handys und Smartphones haben und es viele Informationen gibt. Aber das ist nicht der Fall, denn die Schlepper oder die Menschen am Wegesrand geben ihnen falsche Informationen, zum Beispiel, dass ein Kind, das in Zypern oder in der Europäischen Union geboren wird, automatisch eine Aufenthaltsgenehmigung oder die EU-Staatsbürgerschaft erhält, was nicht der Fall ist", erklärt Elizabeth VV. Kassini, Generaldirektorin von Caritas Zypern.

Die orthodoxe Kirche Zyperns hat eine sehr klare Position zur Einwanderung. Sie wirft der Türkei vor, die demographische Struktur des Landes verändern zu wollen. "Die Mehrheit der Asylbewerber hat eine andere Religion. Das hat Auswirkungen auf unsere Gesellschaft. Wir sind auch ein Ort, der bereits Probleme hat, und wir können es uns nicht leisten, dass ein so hoher Prozentsatz von Ausländern zu uns kommt", sagt Erzbischof Georgios, das geistliche Oberhaupt der orthodoxen Kirche Zyperns.

Unter dem Druck von Kirche, Rechtspopulisten und wachsender sozialer Unzufriedenheit bemüht sich die Regierung um mehr freiwillige Rückkehr. Zypern stehe bei der freiwilligen Rückkehr an vierter Stelle in der EU, sagt der Innenminister. "Wir sind der festen Überzeugung, dass wir die illegale Migration bekämpfen müssen, weil wir glauben, dass die Mitgliedsstaaten nach internationalem Recht entscheiden sollten, wer ihre Grenzen überschreitet, und nicht Schlepperbanden und Menschenhändler", so Konstantinos Ioannou.

Offiziellen Zahlen zufolge werden bis zu 96 Prozent der Asylanträge abgelehnt.