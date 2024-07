Geht das gut? Ungarn übernimmt EU-Ratspräsidentschaft

Von Euronews mit AP, EBU

Wird Viktor Orbán während der EU-Ratspräsidentschaft Ungarns weiterhin gegen den EU-Strom schwimmen?

WERBUNG

Ungarn übernimmt am Montag die rotierende EU-Ratspräsidentschaft. Einige Europaabgeordnete in Brüssel fragen sich, ob der populistische Ministerpräsident Viktor Orbán diese Rolle nutzen wird, um seinen Ruf als "größter Spielverderber der Union" zu stärken.

Orbán hat in den letzten Jahren offenbar Gelegenheiten genossen, sich gegen den allgemeinen EU-Konsens zu stellen. Er blockierte, verwässerte oder verzögerte wichtige EU-Entscheidungen und stellte sich in Fragen wie dem Krieg in der Ukraine und den Beziehungen zu Russland und China routinemäßig gegen die meisten anderen Regierungschefs.

Seine oft lautstarke Ablehnung von EU-Politik und -Positionen hat seine Partner im Block lange Zeit frustriert.

"Make Europe great again"

Ungarns Motto für seine Präsidentschaft "Make Europe Great Again" (Europa wieder großartig machen) erregte in einigen Kreisen Aufsehen. Der Grund ist, dass es dem Slogan des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump ähnelt.

Die EU-Ratspräsidentschaft wird abwechselnd von den Mitgliedsländern der Union wahrgenommen. Obwohl dieses Amt wenig Macht mit sich bringt, ermöglicht es den Ländern doch, ihre Prioritäten ganz oben auf die europäische Agenda zu setzen.

Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán bei der Ankunft zu einem EU-Gipfel in Brüssel, 27. Juni 2024 Geert Vanden Wijngaert/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Wichtige Entscheidungen vor der Ratsübernahme

Nun, da sich Ungarn darauf vorbereitet, in den kommenden sechs Monaten den Vorsitz des 27 Nationen umfassenden Blocks zu übernehmen, erwarten einige Analysten, dass es seine Anti-EU-Rhetorik beibehalten wird.

Doch der Zeitplan der ungarischen Ratspräsidentschaft, der mit einer langen Sommerpause und einer Übergangszeit beginnt, in der ein neues Europäisches Parlament und eine neue Exekutivkommission gebildet werden, dürfte Budapest nur wenige Gelegenheiten geben, die Prioritäten des Blocks entscheidend zu verändern.

"Diese sechs Monate sind insgesamt nicht sehr lang, was bedeutet, dass Ungarn nicht viel Schaden anrichten kann, selbst wenn man den Kritikern glaubt", sagte Dorka Takácsy, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für Euroatlantische Integration und Demokratie.

Als die Übernahme Ungarns näher rückte, beeilten sich die Verantwortlichen in Brüssel, wichtige politische Entscheidungen durchzusetzen, solange Belgien noch den Ratsvorsitz innehatte.

Letzte Woche nahm die EU Beitrittsgespräche mit der Ukraine und Moldawien auf. Orbán hat sich gegen die Kandidatur der Ukraine ausgesprochen und gedroht, sie zu blockieren. Seine Regierung hat auch die Bemühungen der EU behindert, dringend benötigte Finanzmittel an die Ukraine zu leiten.

Was die Europäer wollen, sind drei Dinge: Frieden, Ordnung und Entwicklung. Und was sie heute von der Elite in Brüssel bekommen, sind Krieg, Migration und Stagnation. Viktor Orbán Ungarischer Ministerpräsident

"Alle sinnvollen Schritte von europäischer Seite in Bezug auf die Ukraine wurden bereits unternommen", sagte Takácsy. "Eine ungarische Verzögerung wird von den meisten europäischen Politikern bereits kalkuliert und in Betracht gezogen."

Orbán beschuldigt, EU-Standards zu Rechtsstaatlichkeit zu verletzen

Orbán wird seit langem beschuldigt, demokratische Institutionen zu demontieren und die EU-Standards zur Rechtsstaatlichkeit zu verletzen, was das EU-Parlament im Mai dazu veranlasste, zu fordern, Ungarn die Präsidentschaft ganz zu entziehen.

In einer Entschließung argumentierte das EU-Parlament, dass demokratische Defizite die Frage aufwerfen, "wie Ungarn in der Lage sein wird, diese Aufgabe im Jahr 2024 glaubwürdig zu erfüllen".

Vor zwei Jahren fror die Europäische Kommission Gelder in Höhe von mehreren Milliarden Euro für Budapest ein, weil sie demokratische Rückschritte befürchtete.

Einige ungarische Beamte haben jedoch betont, dass sie vorhaben, während ihrer Präsidentschaft konstruktiv zu handeln.

Letzte Woche erklärte der ungarische Minister für EU-Angelegenheiten, János Bóka, gegenüber Reportern, dass "wir ehrliche Makler sein und loyal mit allen Mitgliedstaaten und Institutionen zusammenarbeiten werden".

EU-Erweiterung, Stärkung der EU-Außengrenzen und illegale Einwanderung sind einige Punkte auf dem Programm

"Die Erfüllung der Aufgaben des Ratsvorsitzes ist unsere Pflicht, aber wir sehen sie vor allem als Chance", sagte Bóka. "Zu Beginn des neuen institutionellen Zyklus können wir eine Debatte anstoßen und die Agenda zu Themen festlegen, die uns wichtig sind."

Zu den Themen, denen Ungarn in seinem Sieben-Punkte-Programm Priorität einräumt, gehört die Erweiterung der EU auf dem westlichen Balkan um Länder wie Serbien, Nordmazedonien, Montenegro und Albanien durch ein "leistungsbezogenes" Verfahren.

WERBUNG

Budapest hat auch versprochen, die EU-Außengrenzen zu stärken und gegen illegale Einwanderung vorzugehen sowie die "demografischen Herausforderungen" anzugehen, die mit einer alternden Bevölkerung in Europa einhergehen – zwei Prioritäten, die Orbáns Image als entschiedener Gegner von Einwanderung und Verfechter von Familienwerten widerspiegeln.

Orbán hat die Mitgliedschaft seines Landes in der Union wiederholt mit der mehr als vier Jahrzehnte währenden sowjetischen Besatzung verglichen. Diese Analogie könnte es für ihn schwierig machen, das Vertrauen seiner EU-Partner wiederherzustellen. Seine Position innerhalb der EU könnte durch diese langanhaltenden Spannungen weiter belastet werden. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Beziehungen zwischen Ungarn und der EU unter seiner Führung weiterentwickeln werden.

"Patrioten für Europa"

Am Sonntag kündigte Orbán in Wien ein neues parlamentarisches Bündnis mit der rechtspopulistischen Freiheitlichen Partei Österreichs und der wichtigsten tschechischen Oppositionspartei ANO an.

Das Bündnis nennt sich "Patrioten für Europa". Diese rechtsnationalen Parteien streben größere nationale Entscheidungsfreiheit innerhalb der EU an, weniger Einwanderung und lockere Umweltschutzregeln, um wirtschaftliche Interessen zu fördern.