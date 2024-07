DATEI - Der polnische Premierminister Donald Tusk spricht mit den Medien, als er zu einem Treffen der EVP-Partei vor einem EU-Gipfel in Brüssel ankommt, Montag, 17. Juni 2024. - Copyright Virginia Mayo/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Copyright Virginia Mayo/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.