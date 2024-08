Von Euronews mit AP

Das Warten hat ein Ende, mehreren Medienberichten zufolge hat Kamala Harris Tim Walz, den Gouverneur von Minnesota, als Kandidat für die Vizepräsidentschaft nominiert.

Der Gouverneur von Minnesota, Tim Walz wird Vize-Kandidat der Demokraten. Dies bestätigte US-Vizepräsidentin und Präsidenschaftskandidatin Kamala Harris. Sie soll Walz gewählt haben, um das demokratische Kandidaten-Duo im Mittleren Westen der USA zu stärken, berichten AP-Quellen. Doch wer ist Walz?

Walz wuchs in einer Kleinstadt in Nebraska auf und war Sozialkundelehrer, Fußballtrainer und Geschwerkschaftsmitglied, bevor er in die Politik ging. 2018 siegte er bei den Gouverneurswahlen von Minnesota gegen Jeff Johnson mit mehr als 11 Prozentpunkten Vorsprung.

Auf X lobte Kamala Harris ihren neuen Vize als Gouverneur und fügte hinzu, dass er sich für Arbeiter-Familien ähnlich der seinen eingesetzt hat.

Walz war regierender Gouverneur während der Covid-19-Pandemie und der Proteste nach dem Mord von George-Floyd.

Harris erklärte, sie freue sich darüber, dass er nun zu ihrem Team gehöre.

Die Suche nach dem passenden Vize

Zuvor traf sich ein Team aus Anwälten und Politikern unter der Leitung des ehemaligen Generalstaatsanwalts Eric Holder, prüfte Dokumente und führte Gespräche mit potenziellen Vizepräsidentschaftskandidaten.

Harris selbst traf sich am Sonntag mit den drei Finalisten. Am Montag beriet sie sich mit hochrangigen Beratern in ihrer Residenz in Washington und traf am Dienstagmorgen ihre endgültige Entscheidung.

Der Stratege der Demokraten in Minnesota, Abu Amara, sagt, Walz sei ein guter Stellvertreter für Harris im gesamten oberen Mittleren Westen, da er einen ländlichen Bezirk im US-Repräsentantenhaus vertrete, aber in einem Staat mit großen Metropolen und Vorstädten landesweit gewinne.