Paris ist wenige Tage vor der Eröffnung der Olympischen Sommerspiele am 26. Juli in höchster Sicherheitsbereitschaft.

Ein Polizeibeamter ist bei einem Messerangriff im Pariser Stadtteil unweit der Champs-Elysees verletzt worden, der Angreifer wurde nach Angaben der Behörden sofort "neutralisiert".

Der Angriff ereignete sich in der französischen Hauptstadt, die nur wenige Tage vor der Eröffnungsfeier der Olympischen Sommerspiele am 26. Juli bereits in höchster Sicherheitsbereitschaft ist.

Innenminister Gerald Darmanin sagte, der Anschlag habe sich im 8. Arrondissement ereignet, während die Polizei "auf einen Anruf von Beamten reagierte, die ein Geschäft sicherten".

"Der Täter wurde sofort von Polizeibeamten neutralisiert", schrieb er in einer Erklärung, die auf X veröffentlicht wurde.

Angreifer offenbar noch am Leben

Ein Beamter, der mit dem Fall vertraut ist, erklärte, der Angreifer sei schwer verletzt, aber noch am Leben, die Beamten hätten ihn an weiteren Handlungen gehindert.

Der Messerangriff vom Donnerstag ereignete sich nur wenige Tage, nachdem ein Mann am Montag einen französischen Soldaten, der in Paris patrouillierte, vor dem Bahnhof Gare de l'Est im Osten von Paris niedergestochen und verwundet hatte. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurde der Mann in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht.

Innenminister Darmanin bleibt bis zur Bildung einer neuen Regierung nach den ergebnislosen Parlamentswahlen Anfang des Monats als Verwalter des Innenministeriums im Amt.