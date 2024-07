Olympiavorbereitung für Paris: Nahkampftraining für Soldaten

Von Euronews mit AP

Nach Angaben der französischen Armee handelt es sich bei diesen Schulungen um regelmäßige Auffrischungskurse, die jeder Soldat mehrmals im Monat absolviert, und die nicht als Reaktion auf die jüngsten gewalttätigen Zwischenfälle bei Patrouillen durchgeführt wurden.

Soldaten, die während der Olympischen Spiele in Paris stationiert sind, haben nach einer Reihe von Messerangriffen auf Sicherheitskräfte in der französischen Hauptstadt an einem Nahkampftraining teilgenommen.

Ein Dutzend Infanteristen in voller Montur inszenierten Nahkampfangriffe, schlugen und traten auf Trainingssäcke ein, schwangen Schlagstöcke und benutzten Gewehrattrappen, um einen potenziellen Angreifer zu neutralisieren.

"Heute haben wir uns wirklich auf stehende Schläge konzentriert, mit all unserer Ausrüstung. Wir benutzen Fäuste, Füße, Schlagstöcke und Gewehre. Wir haben uns auf diese stehenden Positionen konzentriert, aber es gibt noch eine ganze Reihe anderer Techniken für verschiedene Situationen", sagte Unteroffizier Jeremy, der aus Sicherheitsgründen seinen Nachnamen nicht nennen wollte.

Am vergangenen Montag wurde eine französischer Soldaten, der in Paris patrouillierte, bei einem Messerangriff verwundet; wenige Tage vor der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2024.

Die Messerangriff wurde vor dem Bahnhof Gare de l'Est im Osten von Paris verübt.

Ein Soldat steht nach einer Messerstecherei in der Nähe der Champs-Élysées Wache, 18. Juli 2024. David Goldman/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Der Soldat wurde mit einer Schulterblattverletzung ins Krankenhaus eingeliefert, befand sich aber nicht in Lebensgefahr, wie die Behörden nach dem Angriff mitteilten.

Am Donnerstag wurde ein Polizeibeamter bei einem ähnlichen Messerangriff im Bereich der Champs-Élysées verletzt. Der Angreifer wurde von den Beamten "neutralisiert".

"Mit dieser Art von Ausbildung sind wir bereits in der Lage, gegen solche Bedrohungen (Messerangriffe) vorzugehen. Wir sind immer in höchster Alarmbereitschaft, so dass wir unsere Verfahren nicht ändern müssen, weil wir diese Bedrohung bereits in Betracht ziehen", erklärte Hauptmann Thomas.

Vor dem Beginn der Sommerspiele am 26. Juli herrscht in Paris die höchste Sicherheitsstufe.

Tausende von Soldaten dienen in der Sentinelle-Truppe für die innere Sicherheit Frankreichs. Sie wurde nach einer Reihe von tödlichen Anschlägen des Islamischen Staates im Jahr 2015 eingerichtet, um prominente französische Sehenswürdigkeiten zu schützen.

Soldaten der Sentinelle-Truppe waren in der Vergangenheit Ziel von Anschlägen.

Für die Olympischen Spiele, die vom 26. Juli bis zum 11. August stattfinden, setzt Paris täglich rund 30 000 Polizeibeamte ein, in der Spitze 45 000 bei der Eröffnungsfeier an der Seine.

"Unser Einsatzbefehl gilt für die gesamte Dauer der Olympischen Spiele und unser Auftrag ist es, die Sicherheitsorgane - Polizei, Gendarmerie, Feuerwehr, die alle an vorderster Front stehen - bei der Sicherung der Olympischen Spiele zu unterstützen. Wir unterstützen die Sicherheitsorgane und unser Ziel ist es, in der ganzen Stadt eingesetzt zu werden, um im Falle einer terroristischen Bedrohung eingreifen zu können. Wir konzentrieren uns auf die Terrorismusbekämpfung", sagte Hauptmann Thomas.

Etwa 18.000 Militärangehörige tragen ebenfalls zur Sicherheit bei. Tausende von ihnen sind in einem riesigen Lager am Rande der Hauptstadt untergebracht.