Von Euronews

Das Spiel ist schnell erklärt und von kleinen Plätzen in französischen Orten nicht wegzudenken. Doch bei Olympia fehlt Pétanque weiterhin.

WERBUNG

In einer Woche beginnen die Olympischen Sommerspiele von Paris. Einige neue Wettkämpfe wird es dann geben – doch eine der beliebtesten französischen Sportarten wird weiterhin fehlen: das Pétanque.

Der Pétanque-Weltverband setzt sich seit 1985 dafür ein, dass diese Sportart zu einer olympischen Disziplin wird, doch bislang sind die Bemühungen gescheitert. Immerhin, die Regeln sind sehr einfach, die meisten verstehen das Spiel schnell.

"Pétanque wird mit zwei Teams von zwei oder drei Personen sowie mit sechs Kugeln pro Team gespielt", erklärt Damien Stoffel, vom "CLAP Pétanque Club", Paris. Ziel sei es, so nah wie möglich an die kleine Holzkugel heranzukommen, die man wirft, die man "le cochon" nennt.

"Es ist der französische Nationalsport, wenn man im Sommer an die Strände im Süden fährt, überall in Frankreich wird Pétanque gespielt", sagt Damien. "Es gibt kein Dorf und keinen kleinen Platz, wo nicht Pétanque gespielt wird", so der Experte dieser Ballsportart und betont, dass man direkt beginnen könne, ohne "zehn Jahre Erfahrung" zu brauchen.